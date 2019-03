Zoom: Objektívna realita neexistuje, naznačuje kvantový experiment

Týždenný podcast o vede.

27. mar 2019 o 11:25 Tomáš Prokopčák, Matúš Beňo

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/m2q6x-ac1ec9?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=105&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Keď sa dvaja pozerajú na to isté, nemusia vidieť to isté. Dobre, nie, toto nie je odporúčanie navštíviť vášho očného lekára. Možno to je fundamentálny základ toho, ako funguje náš vesmír... ak sa teda ponoríte do jeho mikroskopických hlbín kvantových fenoménov.

Experiment totiž potvrdil dávnu hypotézu, že dvaja pozorovatelia môžu vidieť úplne odlišné veci.

Dostatočne objektívny bol však úkaz, ktorý sa odohral v našej atmosfére v polovici minuloročného decembra a dozvedeli sme sa o ňom až teraz. Vybuchla tam totiž relatívne veľká planétka – a vopred sme o nej nevedeli.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na výbuch veľkého telesa v našej atmosfére, na evolúciu našich čeľustí aj na experiment, ktorý naznačuje, že v kvantovom svete nejestvuje objektívna realita.

Krátke správy z vedy

Ľudia, ktorí po eskalátore kráčajú, sú sebci. Nový výskum sa totiž pozrel na pohyb davu, plynulosť tohto pohybu a množstvo priestoru, ktorý ľudia potrebujú. A ukázal, že ak po eskalátore kráčame, pre celý dav to znamená, že pohyb je celkovo pomalší.

Prvýkrát v histórii získala prestížnu cenu pre matematikov žena. Abelovu cenu určenú vynikajúcim matematikom dostala Američanka Karen Uhlenbecková z Texaskej univerzity. Akademici ju ocenili za priekopnícke úspechy v geometrických parciálnych diferenciálnych rovniciach, kalibračných invarianciách a integrovateľných systémoch a za zásadný vplyv jej práce na analýzu, geometriu a matematickú fyziku.

Unikátne ramená a predné končatiny cicavcov nie sú nový nápad. Evolučný výdobytok, ktorý umožňuje netopierom lietať, veľrybám plávať, opiciam skákať zo stromu na strom a nám napríklad držať mikrofón pri nahrávaní, sa začal vyvíjať pred 270 miliónmi rokov. Teda ešte pred nástupom dinosaurov.

V Argentíne našli kosti najväčšieho vyhynutého medveďa, ktorý žil v Amerike pred zhruba 700-tisíc rokmi. Zviera vo vzpriamenej polohe meralo viac ako štyri metre a dospelý jedinec mal hmotnosť okolo jednej a pol tony.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.