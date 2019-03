NASA musí pristáť na Mesiaci do piatich rokov, žiada americká vláda

Cestu môžu umožniť komerčné rakety.

27. mar 2019 o 11:51 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Pred americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) stojí nová náročná úloha.

Ľudí musia vrátiť na Mesiac do roku 2024, čo je o štyri roky skôr, ako pôvodne plánovali.

Nový cieľ určila vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa.

"Prvá žena a ďalší muž na Mesiaci budú americkí astronauti, poletia na amerických raketách a z americkej pôdy," povedal počas Národnej rady USA pre vesmír viceprezident Mike Pence.

Výzvu prijali

Miestom pristátia na Mesiaci má byť južný pól, na ktorom sa nachádza vodný ľad. Astronauti by na mieste mohli ťažiť vodu aj kyslík.

"Výzvu prijímame. Teraz sa pusťme do práce," napísal na twitteri súčasný šéf NASA Jim Bridenstine.

Problém je, že NASA zatiaľ nemá vlastnú raketu, ktorou by mohla cestu na Mesiac absolvovať z americkej pôdy. Ťažká nosná raketa SLS je iba vo výstavbe a jej dokončenie sa neustále presúva.

Komerčné rakety

V súčasnosti sa vesmírna agentúra spolieha pri vesmírnych letoch k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) na ruské rakety Sojuz a kozmodróm v kazašskom Bajkonure.

No v roku 2020 by mohli americkí astronauti lietať do vesmíru z americkej pôdy vďaka súkromným spoločnostiam SpaceX aj Boeing.

Viceprezident USA nevylúčil, že by sa súkromné rakety využili aj pri ceste na Mesiac. Zdôraznil však, že sa musí urýchliť aj dokončenie SLS.

"Ak sú komerčné rakety jediným spôsobom, ako dostať amerických astronautov na Mesiac v nasledujúcich piatich rokoch, tak ich využijeme," povedal Pence.

SpaceX by na cestu na Mesiac mohol využiť vyvíjanú raketu BFR, ktorá by mohla byť pripravená na let do piatich rokov. Firma Elona Muska v súčasnosti testuje model druhého stupňa rakety nazývaný Starship.