Potvrdili, že na povrchu Mesiaca sa nachádza vodný ľad

Zhlukuje sa pri póloch.

21. aug 2018 o 13:02 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Astronómovia narazili na prvé priame dôkazy o prítomnosti vodného ľadu na povrchu Mesiaca.

Je roztrúsený v najtemnejších a najchladnejších oblastiach severného a južného pólu našej družice.

Štúdiu publikovali v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences.

V hornej vrstve pôdy

Priame dôkazy o vodnom ľade sa ukrývali v údajoch, ktoré získal prístroj NASA Moon Mineralogy Mapper. Ako súčasť indickej sondy Čandraján-1 skúmal Mesiac od novembra 2008 do septembra nasledujúceho roka.

Prístroj navrhli tak, aby pátral po stopách, ktoré by potvrdili prítomnosť ľadu.

Hľadal odrazivosť svetla, ktorú by mohol spôsobovať ľad, ale zachytil aj špecifický spôsob, akým molekuly ľadu absorbujú infračervené svetlo.

Ľad sa nachádza v blízkosti mesačných pólov. Kým na južnom póle sa väčšina ľadu nachádza v zhlukoch pri a v kráteroch, na severnom je ľad široko a riedko roztrúsený.

Vyskytuje sa hlavne tam, kde povrchová teplota neprekročila hodnotu mínus 163 stupňov Celzia.

Na tieto miesta sa slnečné lúče nikdy nedostanú. Ľad sa podľa vedcov nachádza v horných milimetroch mesačnej pôdy.

Vľavo severný pól Mesiaca, zelené bodky ukazujú výskyt vodného ľadu. Vpravo južný pól, modrá ukazuje ľad. Čím tmavšie miesto na povrchu, tým nižšia teplota. (zdroj: doi:10.1073/pnas.1802345115/PNAS)

Zroje pre budúci prieskum

Ľad na povrchu by bol pre budúce prieskumné misie či základne prístupnejší ako voda, ktorá sa podľa viacerých výskumov nachádza pod povrchom našej družice.

"Tieto ložiská ľadu by sa mohli využiť ako priamy zdroj pri budúcom prieskume Mesiaca," píšu vedci v štúdii.

Až doteraz mali vedci k dispozícii len nepriame dôkazy o prítomnosti ľadu na povrchu Mesiaca. Tieto dôkazy sa navyše dali vysvetliť aj inak, napríklad vysokou odrazivosťou mesačnej pôdy.

DOI: 10.1073/pnas.1802345115