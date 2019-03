YouTube opäť zlyhal, prehrala umelá inteligencia, vyhrala ľudská kreativita

Komentovaný prehľad technologických správ.

23. mar 2019 o 2:28 Tomáš Prokopčák, Dávid Tvrdoň

Vypočujte si podcast Klik

https://www.podbean.com/media/player/yyk4j-abb0e1?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=108&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Témy podcastu

Zlyhanie YouTubu pri násilných videách

Google odštartoval revolúciu v hernom priemysle

Apple predstavil novinky a chystá ďalšie

Prečo bude veľa ľudí chcieť mať doma Disney+

Technologické správy týždňa

YouTube a prehratý boj umelej inteligencie. Minulý týždeň strelec na Novom Zélande naživo vysielal svoj teroristický útok v meste Christchurch. 17 minút trvajúci útok streamoval na Facebook. Denník Washington Post popísal, čo sa dialo v centrále YouTubu po oznámení hrozného činu. Ľudia sa snažili verzie tohto videa nahrať na najväčšie sociálne siete. Facebook priznal, že stiahol 1,5 milióna videí počas prvých 24 hodín, z toho 1,2 milióna automaticky.

YouTube nepriznal, koľko videí museli stiahnuť, avšak šéf produktového tímu popísal, prečo boli na sociánej sieti stále dostupné nejaké verzie videa. Priznal, že umelá inteligencia na detekciu ešte nie je tak dokonalá, aby odhalila veľmi krátke úseky videa, alebo dômyselne upravené verzie. Museli zasiahnuť živí ľudia – moderátori, ktorí o tom rozhodovali, no nebolo to dosť. Tentokrát ľudská kreativita prekonala umelú inteligenciu a strojové učenie.

Výskumník z Oxfordskej univerzity pre magazín The Conversation spísal 4 dôvody, ako by mohli sociálne médiá zabrániť šíreniu nenávistného obsahu a podobných videí ako z Nového Zélandu. Podľa Bertieho Vidgena by mali zvýšiť citlivosť vnímania nenávistného obsahu, uľahčiť nahlasovanie škodlivého obsahu, obmedziť zdieľanie a vytvoriť jednotnú databázu, ktorá by zjednodušila rýchle odstránenie, pretože by sa automaticky rovnaké videá alebo fotografie zakázali aj na iných sieťach.

(Washington Post, The Conversation)

Google predstavil novú streamovaciu službu – Stadia. Podľa mnohých ide o budúcnosť herného priemyslu a podobné platformy pripravuje aj Microsoft (xCloud). Avšak pri bližšom pohľad na plán Googlu ide o budúcnosť YouTubu. Na predstavení na gamerskej konferencii spoločnosť povedala, že na video platforme sa pozeralo v roku 2018 až 50 miliárd hodín z kategórie gaming.

Stadia je platforma, ktorá umožní hrať hry bez výkonného počítača a prakticky na akomkoľvek zariadení s pripojením na internet. Príklad, cez ktorý službu Google na konferencii predstavil začínal YouTube videom, na ktorom používateľ pozerá, ako sa niekto hrá hru a streamuje to. Na obrazovke sa potom ukáže tlačidlo “zahrať sa” a po stlačení sa hneď načíta hra. Výkonnú silu zabezpečuje Google na vzdialených serveroch cez cloud, stačí mať dobrý internet a hranie je bezproblémové. (Ukážka na videu)

O Stadii zatiaľ nevieme viac, koľko to bude stáť, ani kedy presne platforma začne fungovať. Všetko však závisí na veľmi rýchlom internetovom pripojení bez oneskorenia. Google sa pravdepodobne spolieha už na rozšírenie 5G sietí.

(SME Tech, The Verge)

Apple novinky. Firma predstavila nové iPady, iMacy a bezdrôtové slúchadlá AirPods. To všetko bolo oznámené pomerne tichým a nenápadným spôsobom cez tlačové správy. V minulosti by spoločnosť usporiadal veľký event, kde by všetko podrobne ukázala. Avšak Apple už plánuje jedno predstavenie, ktoré bude v pondelok 25. marca.

Pri Apple eventoch je vždy ťažké dopredu povedať, čo presne bude zverejnené. Už niekoľko týždňov hovoria analytici a americké médiá o konkurentovi pre Netflix. Denník New York Times máprehľadný zoznam pripravovaných filmov a seriálov ako aj režisérov a hercov, ktorým dalo Apple angažmán v novom projekte. Okrem zábavy má ísť aj o spravodajskú službu, kde budú mať používatelia za mesačný poplatok prístup k veľkému množstvu novín a časopisov.

(SME Tech, Wired, Recode)

Prečo budeme chcieť všetci Disney+. Analytik Matthew Ball spísal 9 dôvodov, prečo nová streamovacia služba od Disney uspeje. Musíme si vraj uvedomiť, že spoločnosť vstupuje na trh, v ktorom doteraz nepodnikala. Disney totiž predávalo svoje filmy disitribučným spoločnostiam, nie priamo ľuďom. Netflix už niekoľko rokov vylepšuje svoju ponuku, zároveň má tímy, ktoré pracujú na tom, aby technológia fungovala ako má. Toto všetko stavia Disney na zelenej lúke.

Na Disney+ používatelia nájdu obľúbené filmy a seriály z dielne Marvelu, Pixaru, Star Wars aj samotného Disney. Stačí sa pozrieť na zoznam najviac zarábajúcich filmoch vo svetových kinách – od roku 2015 sú na prvých pozíciách disneyovky. Z pohľadu duševného vlastníctva ide o veľmi hodnotný obsah.

Disney medzičasom prešla akvizícia 21st Century Fox (Avatar, X-men, Deadpool), čo len znamená, že ponuka sa ešte zväčší. Pravdepodobne bude trvať, kým dosiahne služba niekoľko desiatok až sto miliónov používateľov, ale má dosť peňazí na to, aby mohla prípadné straty niekoľko rokov kompenzovať a budovať silnú online službu.

(REDEF)

Ďalšie správy

Slováci vytvorili prvého chatbota, ktorý pomáha odhaliť falošné správy. Prvý facebookový chatbot menom Checkbot má na sociálnej sieti pomôcť odhaliť falošné správy. Upozorní napríklad na chýbajúceho autora, dezinformačný zdroj, nálepkovanie alebo chybný kontext obrázku. (SME Tech)

Ďalší zlý týždeň Facebooku. Sociálna sieť vo štvrtok priznala, že heslá miliónov používateľov uložil na svoje interné servery iba v čistej textovej podobe. Znamená to, že neboli nijako zašifrované a mohlo si ich prečítať viac ako 20-tisíc zamestnancov firmy. Odporúčame zmeniť si heslo na sieti. (SME Tech)

Brusel udelil Googlu ďalšiu pokutu. Google má zaplatiť 1,49 miliardy eur pre obmedzovanie konkurentov na trhu s internetovou reklamou, oznámila v stredu Európska komisia. Pokuta je štvrtou najvyššou, ktorú EK udelila jednotlivej firme aj celkovo. Vôbec najvyššiu pokutu dostal vlani v júli tiež Google. (SME Ekonomika)

Ľudia si myslia, že z umelej inteligencie by boli lepší politici. Nová štúdia v Európe zistila, že až štvrtina obyvateľov by privítala, keby o legislatíve rozhoduje umelá inteligencia a nie politici. (QZ)

Hejt, hoaxy a konšpirácie sa dobre šíra aj na Instagrame. Ak ste mali pocit, že Instagram je nevinnejší mladší brat Facebooku, zamyslite sa ešte raz. Magazín The Atlantic opisuje, ako sa hoaxy, dezinformácie, konšpiračné teórie a extrémistické meme šíria na sociálnej sieti. (The Atlantic)

