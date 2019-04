Sedem doplnkov, ktoré by ste si mali dokúpiť k novému smartfónu

Ochráňte ho a predĺžte výdrž batérie.

19. apr 2019 o 20:20 Matúš Paculík

Ochranné sklíčko – Panzer Glass

Je jedno, ako veľmi sa výrobcovia smartfónov snažia, ani tne najlepší model nie je úplne odolný voči poškodeniu. Nemáme na mysli len klasické pády, nebezpečné môže byť aj bežné nosenie vo vrecku spolu s ďalšími predmetmi, či odkladanie do poličky v aute.

Aj keď si budete dávať maximálny pozor, tak stačí pár mesiacov používania na zanechanie drobných pamiatok v podobe škrabancov. Po roku, či dvoch, keď sa rozhodnete svoj starý smartfón predať, môže byť práve poškriabaný displej hlavným dôvodom pre zníženie ceny. Pritom investícia do ochranného sklíčka nemusí byť väčšia ako pár eur.

Pri tých najlacnejších vyberajte s rozvahou a čítajte recenzie používateľov. Lebo aj ochranné sklíčka majú svoje parametre, rôznu hrúbku, odolnosť a hlavne pri displejoch so zaoblenými hranami nemusia úplne dokonalo pasovať. Určite sa vyvarujte obyčajným fóliám, aj keď ich kúpite už doslova za pár eur. Fólia môže mať horšie optické vlastnosti, nie je príjemná na dotyk a rýchlejšie sa opotrebuje.

Medzi tie najlepšie ochranné sklíčka na smartfón patria výrobky od firmy Panzer Glass. Za tvrdené sklá pre prémiové smartfóny zaplatíte aj v akcii až 30 eur, no ich kvalita je adekvátna tejto cene. Samozrejme môžete ušetriť a siahnuť po menej známych značkách, ktoré majú ceny približne tretinové.

+ kvalita, odolnosť

- vysoká cena

Cena: približne 29 eur pre Samsung Galaxy S10+ alebo iPhone Xs

Lacné bezdrôtové slúchadlá – Audictus Winner

Aké môžete mať očakávania od slúchadiel s cenovkou pod 30 eur? My sme ich mali veľmi nízke, no nakoniec sme boli príjemne prekvapení. Pri tak nízkej sume je problém nájsť použiteľné káblové slúchadlá, nie to ešte využívajúce technológiu Bluetooth.

Nehľadali sme preto u známych značiek, vyskúšali sme zatiaľ nie veľmi známy poľský Audictus, presnejšie slúchadlá s odvážnym označením Winner. Pri prvom stretnutí s nimi by sme im tipovali minimálne dvojnásobnú cenu, keďže dizajn a kvalita spracovania je vynikajúca.

Kombinácia kovového mostíka, syntetickej kože a dobrej ergonómie je viac ako sme v tejto cenovej kategórii čakali. No prvé minúty počúvania hudby nás vrátili do reality lacných slúchadiel. Zvuku chýbajú nízke tóny, slabšia je aj dynamika a priestorové podanie. Hudobnému fanúšikovi preto odporúčame priplatiť si.

No Audictus Winner nie sú zlé slúchadlá, ako lacná alternatíva k prémiovým bezdrôtovým modelom fungujú dobre. Dobre si vedú pri podcastoch, pozeraní videí, či hraní hier. Na jedno nabitie zvládnu pracovať desať hodín, nabíjať ich budete dve hodiny s pomocou klasického microUSB kábla.

+ cena, ovládanie, bezproblémový Bluetooth

- slabá dynamika zvuku

Cena: 29 eur

Prémiové bezdrôtové slúchadlá – Beoplay Earset

Najlacnejšie bezdrôtové slúchadlá kúpite v čínskych obchodoch za pár eur, no ak chcete kvalitu a lepší zvuk, priplaťte si za overenú značku. Beoplay Earset sú prémiové Bluetooth slúchadlá, teda presný opak tých predchádzajúcich. Sú spojené tenkým káblom, ktorý zabráni strate a nájdete na ňom aj základné ovládacie prvky. Tento systém je rozumný kompromis medzi klasickými káblovými slúchadlami a úplne samostatnými, ako sú AirPods od Apple.

Ergonómia slúchadiel je kontroverzná a preto pokiaľ môžete, pred kúpou si ich vyskúšajte. Na rozdiel od bežných slúchadiel ich nemusíte do uší nasilu vtláčať, uchytené sú o vonkajšiu časť ucha vďaka kovovej časti. S týmto riešením sa ale spája niekoľko ďalších vlastností vrátane prepúšťania okolitého zvuku, ktorý sa firma pokúša eliminovať aspoň softvérovou formou.

Pre fanúšikov bežných slúchadiel do uší bude celý systém uchytenia možno nepohodlný, no pre ich odporcov naopak jediným riešením, schopným nahradiť bežné slúchadlá. Kvalita zvuku je vynikajúca, vhodná pre každý žáner. Nemusíte sa báť ani krátkeho dosahu bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Na jedno nabitie vydržia bezdrôtové slúchadlá Beoplay Earset približne päť hodín – čo je dostačujúci čas pre bežné denné používanie či pre športovca. Na zaoceánsky let nebudú tou najvhodnejšou voľbou, teda pokiaľ vám nebude vadiť nutnosť ich nabíjania, ktoré trvá približne dve hodiny (prípadne dvadsať minút pre hodinu počúvania). K nabíjaniu budete potrebovať moderný USB C kábel, čo je dobrá správa pre majiteľov moderných Android smartfónov.

+ vynikajúci zvuk, USB C

- cena

Cena: 299 eur

Pamäťová karta microSDXC – SanDisk Ultra

Majitelia iPhonov a najdrahších prémiových Android smartfónov kúpu pamäťovej karty nemusia riešiť, no pre zvyšok je jej výber výrazne dôležitejší. Kapacita karty je len jeden z viacerých parametrov, na ktoré by ste si pri výbere mali dať pozor. Dnešné smartfóny vo väčšine prípadov zvládnu akúkoľvek microSD kartu, presnú kompatibilitu si radšej overte priamo na stránkach výrobcu.

Kupovať karty s kapacitou do 16 gigabajtov nemá význam, ceny sú síce zanedbateľné, no s ohľadom na objem hudby, filmov a hier odporúčame siahnuť aspoň po 64 gigabajtovej verzii. Pri nej budete mať dostatok miesta na synchronizáciu desiatok albumov a filmov, ktoré si tak môžete v pokoji pozrieť aj bez prístupu na internet.

Nájsť dobrú pamäťovú kartu nie je vždy jednoduché, sú dostupné vo viacerých štandardoch a dôležitá je ich rýchlosť čítania a zápisu dát. Určite sa vyhnite pôvodným microSD a microSDHC kartám. Sú väčšinou pomalé a ich maximálna kapacita je obmedzená na 32 gigabajtov (2 gigabajty pre microSD). Kupujte preto microSDXC karty, ktoré už bežne zoženiete v kapacitách do jedného terabajtu. Ich ceny pritom nie sú extrémne, rýchlu 200 gigabajtovú kartu od SanDisku môžete v akcii kúpiť za približne 60 eur.

Rýchlosť zápisu 90 megabajtov za sekundu je pre smartfóny postačujúca, keďže viac nebudete potrebovať ani pri zázname videa v 8K rozlíšení. Všímajte si aj označenie „Application Class“, ktoré je dôležité v prípade aktívneho využívania množstva aplikácií a hier. Kým A1 karta zvládne pri zápise minimálne 500 IOPS operácií, tak A2 karta túto hodnotu zvyšuje až 4-násobne.

+ kapacita, kompatibilita, rýchlosť

- vyššia cena pri maximálnej kapacite

Cena: 149 eur za 400 GB verziu

Externá batéria – Xiaomi Mi Power Bank

Môžete ju neustále nosiť pri sebe a nabiť si svoj smartfón, tablet, či múdre hodinky aj mimo domu. Externé batérie sú dostupné v rôznych kapacitách, čím sú väčšie, tým viackrát môžete svoje zariadenie nabiť, no zároveň bude aj dlhšie trvať opätovné nabitie batérie. Správny model preto vyberajte na základe vašich potrieb a hlavne kapacity batérie smartfónu či tabletu.

Najlacnejšiu verziu externej batérie kúpite už za pár eur, ale jej kapacita postačí len na polovičné nabitie moderných smartfónov. Náročný používateľ potrebuje model s kapacitou najmenej 10 000 mAh, ktorý nabije veľký iPhone približne trikrát a ešte mu zostane malá rezerva pre prípad núdze. Pri tejto kapacite sú batérie rozmerovo dostatočne malé na to, aby vám nezavadzali pri dennom nosení či nenáročnej turistike.

Najdrahšie modely externých batérií majú aj trojnásobnú kapacitu, s nimi už môžete pokojne vyraziť aj na týždeň mimo civilizácie. No pripravte sa na poriadne dlhé nabíjanie, pri ktorom je navyše nevyhnutná aj výkonná nabíjačka. Externé batérie s kapacitou od 20 000 mAh sú už pomerne veľké a ťažké, extrémom sú drahé modely určené pre notebooky, ktoré majú kapacitu aj viac ako 40 000 mAh.

Pri výbere si okrem kapacity všímajte aj počet portov a maximálny dodávaný prúd, od ktorého závisí, ako rýchlo si nabijete svoje zariadenie. Ak cestujete osamote a len s jedným zariadením, tak je pre vás počet portov nepodstatný. No nie každá batéria nabíja rýchlo a pri viacerých zariadeniach oceníte každý jeden ďalší port.

+ kapacita 20 000 mAh, dizajn

- microUSB konektor nabíjania

Cena: 29 eur

Ochranný kryt alebo puzdro

Pri poslednej položke vám nedáme tip na konkrétny produkt, nakoľko ich je obrovské množstvo vo veľkom cenovom rozpätí, navyše len máloktorý výrobca má rovnaké kryty a puzdra pre rôzne modely smartfónov. Poradíme vám však, ako si vybrať z tejto obrovskej ponuky, od úplne lacných čínskych až po tie najdrahšie v cene základného smartfónu.

Aj ten najlacnejší kryt je určite lepší, ako žiadny. Obvykle nebude veľmi pekný, ale pokiaľ ste boli ochotní zaplatiť za nový smartfón tisícku, tak si pravdepodobne priplatíte aj za prémiovú ochranu. Najväčšia dilema je vždy pri priehľadnosti. Pekné smartfóny je hriech schovávať, no zároveň je ťažké nájsť kvalitný a hlavne pekný kryt, ktorý nebude skrývať dizajn vášho smartfónu. Mal by byť príjemný na dotyk a zároveň nemeniť farbu ani po roku používania.

Konštrukčne jednoduché riešenia vám väčšinou výrazne nezmenia hmotnosť a ani rozmery zariadenia, no pri väčších pádoch je ich ochranná funkcia znížená. Naopak, mohutnejšie a konštrukčne prepracované riešenia zvládnu kritické situácie, no daňou za túto ochranu sú obvykle väčšie rozmery, vyššia cena a nie vždy lákavý dizajn.

Najviac si za obaly pýtajú zväčša samotní výrobcovia smartfónov. Za špeciálny kryt s LED efektami si Samsung pýta 55 eur, kožený kryt pre najväčší iPhone stojí rovnako a špeciálna verzia s externou batériou stojí slušných 149 eur.

Cena: od 2 eur, kvalitný aj vyše 50 eur

Nabíjačka a káble

Nabíjačka je jeden z najpodceňovanejších doplnkov, ktorý vám môže spríjemniť život s vašim smartfónom. S lacnou nabíjačkou a nekvalitným káblom sa vám dĺžka nabíjania môže výrazne predĺžiť, prípadne sa smartfón nemusí vôbec nabíjať. Za kvalitnú a rýchlu nabíjačku nemusíte zaplatiť obrovské peniaze, pozor si dajte hlavne na jej výkon, počet a typ konektorov.

Siahnuť môžete aj po bezdrôtovej nabíjačke, samozrejme pokiaľ tento typ nabíjania podporuje aj váš smartfón. Pri prémiových modeloch je dnes už štandardom, dokonca najnovšie modely od Huawei a Samsung dokážu bezdrôtovo nabiť aj iné zariadenia. Bezdrôtový prenos energie však stále nie je úplne efektívny, zaostáva v rýchlosti nabíjania a efektivite. Navyše výkonné bezdrôtové nabíjačky nie sú vôbec lacné.

Rovnako by ste nemali šetriť ani pri kúpe nového kábla, aj v tomto prípade sú tie najlacnejšie zväčša najhoršou voľbou. Dobrý kábel pritom nie je extrémne drahý, kúpite ho za menej ako desať eur a pokiaľ sa k nemu nesprávate ako barbar, vydrží vám pokojne aj niekoľko rokov.

Namiesto klasických plastových si priplaťte za pletené káble, s lepším tienením a spevnenými spojmi. Tie bývajú najviac namáhané a pevnejšie pletenie zamedzí zalomeniu kábla a jeho zamotaniu. K prémiovému káblu dostanete väčšinou aj kvalitné pevné puzdro.

Cena: od 4 eur (7 eur bezdrôtová)

