Zoom: Vedecký návod, ako podať lepší športový výkon

20. mar 2019 o 10:08 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná, Zuzana Matkovská, Matúš Beňo

Jedzte zdravo. No dobre, banálnejšiu radu ste asi dávno nepočuli... takže nemusíme predstierať, že sme ďalší z výživových šarlatánov.

Zaujímavejšie otázky ale sú, čo to to zdravo vlastne je? A ako sa stravovať, keď sa chystáte podať športový výkon, napríklad idete na bežecké preteky?

Zdá sa, že veda teraz prišla s nejakými odpoveďami – i keď, úprimne, asi nás príliš neprekvapia. Prekvapením ale je, ako ďaleko je snaha o znovuoživenie mamutov. Časť mamutích buniek starých desiatky tisíc rokov sa totiž genetikom podarilo oživiť.

Tento týždeň sa v Zoome vyberieme za mamutmi, povieme si, akú diétu držať, ak plánujete športovať i ako sa NASA podarilo odfotiť rázové vlny z nadzvukových lietadiel.

Krátke správy z vedy

Astronómovia narazili na viac ako 80 supermasívnych čiernych dier, ktoré pochádzajú ešte z mladučkého vesmíru. Tieto kvazary k nám poslali žiarenie ešte z čias, keď mal kozmos desatinu svojho dnešného veku.

Ak ste hyena, žiadne ja pre vás nejestvuje, dôležitá je iba svorka. Pri sociálnom statuste to totiž majú hyeny podobne ako ľudia: nie je až také dôležité, čo naozaj viete. Ale - zdôrazňuje, že bohužiaľ - koho poznáte.

NASA špekuluje, že by na svoj návrat na Mesiac nevyužila dlho vyvíjaný nový nosný systém, ale mohla by použiť rakety súkromníkov. Tie by vesmírnu loď Orion aj s astronautmi mohli vyniesť na našu prirodzenú družicu.

Vedci zrejme vyriešili záhadu zelených ľadovcov pri Antarktíde. Príčinu tohto zvláštneho sfarbenia sa pokúšali určiť viac ako sto rokov. Dôvodom zrejme sú oxidy železa, ktoré morský ľad dokážu pri správnom dopade svetla zmeniť na zeleno.

