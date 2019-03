Objavili nečakané balvany na planétke, ktorá by sa mohla zraziť so Zemou

Sedem štúdií opisuje nové zistenia.

19. mar 2019 o 18:30 (aktualizované 19. mar 2019 o 18:54) Renáta Zelná

Prelet okolo rovníka, záber vznikol zo vzdialenosti 13 kilometrov.(Zdroj: NASA/Goddard/University of Arizona)

BRATISLAVA. Na povrchu planétky Bennu objavila sonda OSIRIS-REx nečakané povrchové štruktúry.

Najnovšie zistenia o planétke uverejnili tento týždeň v siedmich štúdiách vo vedeckých časopisoch Nature, Nature Astronomy, Nature Geoscience and Nature Communications.

Sonda OSIRIS-REx dorazila k planétke 3. decembra po viac ako trojročnej ceste, jej úlohou je chrakterizovať Bennu a doniesť na Zem jej vzorku.

Bennu je zaradená medzi objekty, ktoré by sa mohli v budúcnosti zraziť so Zemou. Existuje šanca 1 ku 2700, že do planéty narazí medzi rokmi 2175 až 2199.

Prieskum planétky má vedcom pomôcť odhaliť evolúciu Slnečnej sústavy a vznik života. Podobný objekt totiž mohol v minulosti na Zem doniesť hydratovaný materiál bohatý na uhlík.

Prvé pozorovania zo sondy OSIRIS-REx potvrdili, že povrch Bennu je na podobné materiály bohatý.

Z doterajších pozorovaní pracovníci misie OSIRIS očakávali, že Bennu bude mať hladký povrch s niekoľkými balvanmi. No sonda nečakane ukázala, že Bennu má veľmi členitý povrch s množstvom veľkých balvanov.

Znamená to, že budú musieť upraviť plán na odber vzoriek z planétky. Na povrchu sa budú snažiť nájsť vhodné miesto na odber.

Niektoré štruktúry, ako chýbajúce malé krátery a rôznorodý vzhľad, naznačujú, že povrch je zložený z oblastí z rôznych období. Môžu byť pozostatkami materského telesa či nedávnej aktivity.

Autori v štúdiách naznačujú, že vek Bennu sa pohybuje medzi sto miliónmi až jednou miliardou rokov, čo je viac ako hovorili doterajšie odhady. Vznikol v pásme asteroidov medzi Marsom a Jupiterom.

