Študenti štrajkovali za budúcnosť klímy. Majú odkaz pre našu vládu

Študenti už nečakajú na dospelých.

15. mar 2019 o 14:21 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Je krátko po jedenástej a na stredných a základných školách práve prebieha štvrtá vyučovacia hodina.

No niektorí slovenskí študenti dnes v školských laviciach nesedia.

Namiesto školy stoja na námestiach a štrajkujú za budúcnosť klímy. Už majú totiž dosť čakania na to, kedy začnú dospelí konať ohľadom klimatickej zmeny.

Do štrajku sa zapojili desaťtisíce detí na celom svete. Na Slovensku okrem Bratislavy štrajkovali aj školáci v Košiciach, Žiline a Liptovskom Mikuláši.

Pre budúcnosť detí

Hnutie za budúcnosť klímy inšpirovala Švédka Greta Thunbergová, ktorá chodila každý piatok pred švédsky parlament štrajkovať za klímu.

"Myslela som si, že by sa do tohto obrovského hnutia malo zapojiť aj Slovensko," hovorí organizátorka bratislavského štrajku na námestí SNP Sandra Bulla zo Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave.

"Mladá generácia musí bojovať za svoju budúcnosť, keďže ľudia s mocou sa nepozerajú na fakty a nepočúvajú vedcov. Je to problém a my sme nespokojní s tým, že sa nič nerieši dostatočne rýchlo."

V piatok doobeda v Bratislave svieti slnko a napriek chladným jedenástim stupňom je cítiť, že sa blíži jar. Námestie SNP nie je zaplnené, ale prišli naň stovky študentov.

"Som veľmi rada, že sa tu stretla skupina veľmi dobrých ľudí," hovorí Bulla.

Z pódia sa jeden z organizátorov pýta ľudí v dave, kto z nich je vegetarián. Študenti kričia a niektorí zdvíhajú ruky.

Je dokázané, že strava s väčším podielom rastlinnej zložky je pre planétu zdravšia. Študenti sa snažia Zem chrániť najmä tým, že doma recyklujú odpad.

"Keď vidím smeti na ulici, hodím ich do koša. A keď môžem cestujem MHD. Ľudia by si mali dávať aj pozor na to, čo kupujú," vysvetľuje Sandra Bulla, aké kroky robí ona sama.

Nedá sa to prehliadnuť

Svoju nespokojnosť aj kreativitu vyjadrili účastníci štrajku aj niekoľkými transparentmi. "Planéta sa mení. A čo my?" "Zem je len jedna." "Nemáme žiadnu planétu B."

Požiadavka účastníkov štrajku Chceme od vlád dôkaz o bezpečnej ceste k dosiahnutiu cieľa udržať oteplenie Zeme pod hranicou 2 stupňov Celzia.

Aj šestnásťročný Nikolas drží v ruke veľký kartón s nápisom: Načo chodiť do školy v spoločnosti, ktorá ignoruje vedcov.

"Vláda ignoruje poznatky vedcov a všetky štúdie. Už tridsať rokov prebiehajú klimatické zmeny a vláda stále nekoná," vysvetľuje Nikolas nápis na svojom transparente.

Do Bratislavy prišiel z gymnázia v Pezinku spolu s ďalšími sedemnástimi študentmi. "Som tu pre moju budúcnosť a budúcnosť mojich detí."

Argument o ignorácii vedeckých poznatkov vládou spomínajú viacerí z účastníkov. Dúfajú, že svojim štrajkom vyšlú zákonodarcom jasný odkaz.

"Máte sa starať o ľudí a máte sa starať aj o našu budúcnosť, pretože my ešte nemáme vek na to, aby sme sa o ňu mohli postarať sami," hovorí organizátorka Sandra Bulla.

"A hlavne počúvajte ľudí a vedcov, ktorí vás varujú."

Práve pre vek študentov niektorí ľudia neberú ich názory vážne.

Stredoškolákov netrápia podobné negatívne komentáre, ktoré sa objavujú najmä na internete.

Doba pokročila a študenti dnes rozumejú veciam okolo seba viac, ako si svet myslí, hovorí Bulla.

"My určite rozumieme tomu, že je ohrozená naša budúcnosť, a to sa nedá prehliadnuť."