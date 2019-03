Zoom: Návod, ako sa lepšie a bez veľkej námahy hýbať

Pravidelný podcast o správach z vedy.

6. mar 2019 o 9:28 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná, Zuzana Matkovská

Pred 50 miliónmi rokov sa naša planéta záhadne ohriala. A zdá sa, že kľúčom sú oblaky.

Nie, to nie je výlet do klimatických dejín našej planéty, v skutočnosti to môže byť budúcnosť, ktorá nás čaká. A vedci teraz zisťovali, čo sa presne mohlo stať.

Aby sme sa ale vrátili k bežnému životu: tiež občas mávate pocit, že vám chýba pohyb? Ale jednoducho naň nemáte čas? Nuž, možno stačia len drobné zmeny vo vašich každodenných činnostiach... a povieme vám, aké to môžu byť.

Tento týždeň v Zoome zistíme, čo sa stane, ak Arktída príde o oblaky, pozrieme sa na návod, ako sa lepšie hýbať a vyberieme sa do Indonézie za najväčšou včelou na svete.

Krátke správy z vedy

Aj Európa chce letieť na Mesiac, pošle naň preto robotickú misiu. Heracles vznikne v spolupráci s japonskou a kanadskou vesmírnou agentúrou a mal by na našej prirodzenej družici odobrať vzorky povrchu a dopraviť ich späť na Zem.

Nové, umelo pripravené bielkoviny by mohli pomôcť vytvárať protilátky, ktoré dokážu bojovať s vírusom HIV. Podľa vedcov by to mohol byť kľúčové pokrok vedúci k budúcej vakcíne proti tomuto vírusu.

Plasty a plastové fragmenty objavili už aj u tvorov, ktoré žijú v najhlbších morských hlbinách. V žalúdkoch obyvateľov oceánskych priekop totiž našli plastové čiastočky. Ročne sa vyprodukuj viac ako 300 miliónov ton plastov a množstvo z nich končí práve v moriach.

Zdá sa, že papagáje dokážu zvládnuť dokonca test inteligencie. Nové experimenty ukázali, že africký papagáj sivý dokáže zvládnuť kognitívne testy na úrovni päťročného dieťaťa.

Vedci dokázali vysvetliť, ako naše bunky napadnuté baktériami či vírusmi spustia alarm, aby na problémy upozornili ostatné okolité bunky. Odkrytie tohto mechanizmus môže pomôcť nielen pri boji s cudzími látkami, ale aj pri autoimunitných ochoreniach.

