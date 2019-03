Komentovaný prehľad technologických správ.

2. mar 2019 o 0:29 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://www.podbean.com/media/player/fbzi8-a973a4?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=108&auto=0&share=0&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Čo všetko si môžete v prehľade prečítať

5G: Huawei a Čína vs. Spojené štáty

Moderátori Facebooku majú ťažké pracovné podmienky

TikTok dostal rekordnú pokutu

Tesla má problémy

Prečo odchádza dlhoročný šéf HBO

Nové Google Mapy s rozšírenou realitou

FedEx ukázal autonómneho robota

Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždňa e-mailom. Prihláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail

Technologické správy týždňa

5G: Huawei a Čína vs. Spojené štáty. Vo februári na bezpečnostnej konferencii v Mníchove vyslali Spojené štáty svojim spojencom pomerne ostrú správu – ak chcete byť priateľmi západu, nemôžete svoju budúcnosť stavať na podkladoch z východu. Mali tým na mysli 5G technológie a čínsky Huawei, ktorý sa v Európe rozmáha a USA cez neho vidí expanziu Číny. Američania tvrdia, že čínskym technológiám nemožno veriť.

V roku 2018 mali podobný názor aj bezpečnostní experti vo Veľkej Británii, ktorí odhalili niekoľko problémov so zariadeniami Huawei. K odklonu sa minulý rok pridalo aj Nemecko, Austrália, Nový Zéland či Francúzsko.

Spojené štáty neustále naliehali a poukazovali na bezpečnostné riziko, avšak po výzvach o špecifikáciu problémov zostala reč len na všeobecnej hrozbe Číny a možných slabostiach systému, ktoré bude môcť v budúcnosti využiť komunistický východ.

V roku 2019 debata pokročila, a aj vďaka nešikovnej komunikácii Američanov európske štáty zvažujú, že predsalen zvolia systémy od Huawei na výstavbu 5G sietí. Obrat v komunikácii prišiel ako prvý z Veľkej Británie, píše denník New York Times. To by však znamenalo, že sa postupne pridá aj Nemecko a ďalšie krajiny.

Prečo je 5G dôležité? Prechod na novú, rýchlejšiu a spoľahlivejšiu generáciu bezdrôtového prenosu internetového signálu potrebujeme pre autonómne autá (nechceme, aby na prechode nezastavilo, lebo vypadol internet, alebo mal oneskorenie), pre internet vecí (na 5G sa dokážu naraz pripojiť milióny zariadení), pre hladký chod smart domácností a tiež smart city.

Keďže predchádzajúce G-revolúcie viedli Japonsko, Európa alebo Spojené štáty, Čína chce byť priekopníkom 5G doma aj vo svete. Čínsky operátor China Tower (kontrolovaný štátom, ak aj zvyšní dvaja) hovorí, že chce do roku 2023 pokryť 5G signálom celú krajinu. Využiť pritom chcú frekvencie podobné 3G a 4G, čo znamená, že môžu využiť aj predošlé prenášače signálu. Amerika naopak rieši vyššie frekvencie s nižších dosahom a bude ich potrebovať 3 až 4-krát viac než predtým. To otvára problémy vyjednávania s mestskými zastupiteľstvami.

Prečo je ťažké veriť Huawei? Technologickí analytici očakávali pred pár rokmi zlom, ktorý mal prísť v tom, že Čína bude napredovať vďaka svojim vlastným technologickým inováciám a čínske firmy upustia od svojho modusu operandi – korporátnej špionáže. Avšak posledné roky ukázali, že stále používajú špiónov, alebo hľadajú iné pokútne skratky k inováciám. Tiež si treba uvedomiť varovanie, že žiadna čínska spoločnosť nie je úplne nezávislá od štátnej moci, pretože tá si vyhradzuje právo požadovať spoluprácu pri zhromažďovaní spravodajských informácií.

Napriek tomu, že západ nemá čistý štít v dodržiavaní digitálnej bezpečnosti a ochrany súkromia svojich občanov, existuje jasné ukotvenie hodnôt práv občanov a aj minulé prešlapy sa vyšetrujú. Pri Číne žiaľ poznáme motiváciu štátnej moci, ktorá sa stará o pohodlie, bezpečnosť a súkromie svojich obyvateľov, ale len do momentu, keď to neohrozuje krajinu a riadiace zložky.

(The New York Times, The Conversation, MIT Technology Review)

Ak si tento týždeň prečítate len jeden text o technologickom sektore, mal by to byť článok Verge o tom, ako pracujú moderátori diskusií na Facebooku. Nie je v ňom žiadne šokujúce odhalenie, ale celkový obraz fungovania moderátorov je náklad. Pár najdôležitejších vecí v skratke:

Ľudia, ktorí reálne stoja v prvej línii prezerania príspevkov zarábajú na pomery USA pomerne málo peňazí.

Formálne nie sú zamestnaní vo Facebooku, ale v subdodávateľskej firme.

Sú pod veľkým tlakom na rýchlosť, nemajú dosť prestávok a vidia naozaj hrozný obsah (videá vrážd či extrémneho násilia). Výsledok je, že prácu vydržia robiť pomerne krátko a majú psychické problémy.

Často dostávajú rozdielne inštrukcie o tom, ako sa majú v sporných prípadoch rozhodovať.

Ako sa kontroluje správnosť ich rozhodnutí? Manažér (zarába o dolár na hodinu viac) si vezme malú vzorku rozhodnutí pracovníka prvej línie a pozrie sa, či by sa rozhodol rovnako. Manažér manažérov (zarába o dolár viac ako manažér pod ním) si vezme vzorky rozhodnutí manažéra nižšej línie a pozrie sa, či by sa rozhodol rovnako. Malú vzorku jeho rozhodnutí si náhodne vyberie Facebook (doteraz všetko robila dodávateľská firma) a zamestnanec Facebooku posúdi, či by sa zhodol s rozhodnutím. Pri množstve zásahov oveľa lepšiu kontrolu kvality nevymyslíte, ale aj tak to ukazuje dosť pochmúrny obraz o tom, ako celý systém funguje.

(The Verge)

TikTok dostal rekordnú pokutu, ale ako najrýchlejšie rastúca sociálna sieť na svete to isto ustojí. Pýtate sa čo je TikTok? Asi nemáte doma dieťa mladšie ako 15 rokov. Inak by ste vedeli. TikTok je v skratke sociálna sieť postavená na zdideľaní krátkych videí. Prerazila vďaka tomu, že používateľom umožnila ľahko nahrať karaoke video populárnych pesničiek.

Inak povedané - prerazila medzi deťmi. Americká obchodná inšpekcia (v podcaste nesprávne hovoríme, že išlo o FCC, obdobu telekomunikačného úradu) dala firme pokutu viac ako 5 miliónov dolárov za to, že ukladala dáta o mladistvých používateľoch.

Zdá sa, že je to veľa, ale TikTok v minulom roku rástol rýchlejšie ako Instagram a dnes má aplikácia miliardu inštalácií. Takže v zásade sú to drobné.

(Wired)

Ďalšie správy

Huawei ukázalo vlastný skladací telefón. Ohýba sa správnym smerom, ale stojí viac ako 2500 dolárov. Asi si počkajte na ďalšiu generáciu. (SME Tech)

Uľahčite si prácu v Gmaili. Kolega spísal trinásť trikov a skratiek pre najpopulárnejšiu emailovú službu. (SME Tech)

YouTube po škandále z minulého týždňa vypne diskusiu pod takmer všetkými videami, v ktorých vystupujú deti. (YouTube)

FedEx ukázal vlastnú verziu autonómneho doručovacieho robota. Našli sme len jednu chybu – je stavaný, aby neprežil prvý stret s tínedžermi. (The Verge)

10 prelomových technológií roka 2019. MIT Technology Review spolu s Billom Gatesom vybralo desať technológií a inovácií, ktoré zmenia svet k lepšiemu. Sú medzi nimi napríklad hygienickejšie záchody, ale aj hlasoví asistenti, ktorých prejav bude na úrovni ľudí. (MIT Technology Review)

Najlepšie telefóny z MWC podľa magazínu The Verge.

Netflix sa teší, dlhoročný šéf HBO Richard Plepler odchádza. Aj tak komentovali správu na sociálnych sieťach analytici znalí pomerov v televíznej brandži. Po niekoľkomesačných interných pnutiach medzi HBO a AT&T, ktoré kúpilo materskú spoločnosť televízie (Time Warner) bol údajne poslednou kvapkou fakt, že noví majitelia jednali s bývalým rivalom Pleplera – Robertom Greenblattom, ktorý by bol jeho nadriadeným. Manažéri z AT&T aj šéf telekomunikačného giganta už od akvizície hovoria o plánoch urobiť z HBO rivala Netflixu, manažéri HBO sa bránili a obhajovali svoj úspech menšou, ale kvalitnejšou produkciou. (The New York Times)

Tesla má problémy (zas), zatvára predajne a prechádza na online predaj. (Bloomberg)

LinkedIn spúšťa 4. marca vlastný podcast. Hello Monday sa bude každý týždeň venovať témam súvisiam s prácou. (The Hollywood Reporter)

Najlepšie e-čítačka je stále Kindle od Amazonu, pripomína to The Verge vo veľkom porovnaní. (The Verge)

Nové Google Mapy s rozšírenou realitou. Google testuje v mobilnej aplikácii Google Mapy navigáciu pomocou rozšírenej (augmentovanej) reality. Namiesto grafickej mapy sa používateľovi v rámci aplikácie otvorí fotoaparát, vidí budovy, ulice aj okoloidúcich. Funkciu začiatkom februára skúšali aj novinári z Wall Street Journal. Podľa nich ide o jednoduchšiu orientáciu v cudzom prostredí a navigácia sa dokáže rýchlejšie zorientovať, kde sa človek nachádza. (SME Tech)

Spravili sme chybu, máte pripomienku?

Napíšte nám na klik@sme.sk, prípadne do skupiny na Facebooku. Môžete nás tiež podporiť kúpou predplatného.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na odkaze podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami.

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.