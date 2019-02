Možno sme konečne zistili, prečo majú zebry pásy. Pomohol prezlečený kôň

Vzor zrejme chráni pred hmyzom.

22. feb 2019 o 19:30 Matúš Beňo

Kôň s plachtou so zebrím vzorom.(Zdroj: Tim Caro)

BRATISLAVA. Ak by ste nedávno šli okolo stajne Hill Livery v britskom Bristole, uvideli by ste kone zamaskované ako zebry v čiernobielych pásikavých plachtách.

Na pohľad komická scéna ako vystrihnutá z nemých filmov bola v skutočnosti súčasťou celkom vážneho výskumu, ktorý sa snaží zodpovedať na dlhoročnú záhadu.

Prečo sú zebry pásikavé? Striedavé pásy by podľa pravidiel evolúcie mali zebrám nejak pomáhať prežiť, no vedci už roky márne pátrajú po tom, ako by mohli byť pás pre zebry užitočné.

Tím vedcov si myslí, že našiel už odpoveď v bristolskej stajni, kde chovajú zebry a kone na jednom mieste. Štúdiu publikovali v magazíne PLOS One.

Zamaskovali kone

Zebrí vzor je pre vedcov záhadou. Viacero hypotéz sa pokúšalo priniesť odpoveď.

Jednou z nich napríklad bolo, že pásy zebry prirodzene kamuflujú, pretože vzor pripomína stromy. No aj túto hypotézu, rovnako ako ďalšie, vyvrátil výskum. Levy či hyeny si napríklad čiernobiele pásy nevšimnú až do poslednej chvíle.

Do popredia sa postupne začala dostávať myšlienka, že zebrie pásy odpudzujú hmyz. Americkí a britskí vedci preto teraz prišli s kamerami do stajne Hill Livery, aby zistili viac.