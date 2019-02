Klik: Ako tučný Samsung poskladá trh s mobilmi

Komentovaný prehľad technologických správ.

23. feb 2019 o 0:53 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

Čo všetko si môžete v prehľade prečítať

Novinky od Samsungu, najmä skladací telefón Galaxy Fold

Ako sa na YouTube organizovala skupina pedofilov pred očami všetkých

Hlasovým asistentom sa darí, rastie o nich záujem

Prečo minul Netflix 30 miliónov dolárov na Oscary 2019

Britský parlament zverejnil nelichotivú správu o Facebooku

Technologické správy týždňa

Samsung ukázal skladací telefón. Najlepší bonmot je od šéfredaktora The Verge Nilay Patela.

"Fakt berieme ako samozrejmosť, že na budúci mesiac bude na trhu skutoční skladací telefón? Možno to bude priemerný produkt, ale keď som bol dieťa bolo niečo také len sen. Nemali sme ani špeciálne špeciálne efekty aby sme niečo podobné vedeli predstierať vo filmoch," napísal na Twitter (v preklade sme vypustili trochu odviazanejší jazyk).

Patelov postreh je zaujímavý v dvoch veciach. Prvým je, ako málo nadšenia sa okolo technológie zrodilo. Áno, točili to všetky weby, ale nie viac ako bežný nový telefón od Samsungu. Na to, aký technologický skok Samsung Galaxy Fold predstavuje, sa o ňom vlastne písalo prekvapivo málo.

Lebo to čo sa odohralo, je možno začiatok smartfónovej revolúcie. Dnes všetky smartfóny vyzerajú v zásade ako úzke a štíhle tvrdé obdĺžniky.

Na jednej strane majú kryt a fotoaparát, na druhej veľkú dotykovú obrazovku. Toto je štandard posledných 12 rokov od uvedenia prvého iPhonu. Samsung rozrazil dvere, ktoré stáli v ceste novému dizajnu telefónov.

Ohybné obrazovky naozaj môžu priniesť novú generáciu dizajnu a nápadov. To je druhý Patelov postreh - po rokoch vidíme technológiu, ktorá sa na prvý pohľad ukazuje ako prelomová. Ako niečo z filmu.

Ale...

Kým Samsung si myslí, že robí toto:

V skutočnosti je nenulové riziko, že spravil toto:

Uvádza na trh zariadenie, ktoré je síce iné ako všetky ostatné, ale zároveň nespĺňa bežné štandardy dnes dostupných zariadení. Ak je skladací Samsung zložený, teda v podobe, v akej ho najčastejšie bude zákazník brať do ruky, je vyslovene tučný s malým podvýživeným displejom.

Wow efekt funguje, len ak telefón používate roztvorený. Na to Samsung stavil. Je možné, že sa prerátal a uviedol na trh technológiu skôr, ako bola pripravená. Lebo zaplatiť bezmála 2000 eur za v princípe tučný telefón s malým displejom nie je nič moc. Ak trh zariadenie neprijme, Samsung mohol svojou nedočkavosťou vlastnú revolúciu utopiť v lyžičke vody.

Ostatní výrobcovia sa totiž budú pozerať na predaje Galaxy Fold a zoberú ich ako ukazovateľ toho, či majú Samsung nasledovať. Viac budeme vedieť v apríli, keď sa zariadenie dostane na trh. Medzičasom treba kvitovať odvahu firmy.

Samsung tiež ukázal novú generáciu telefónov Galaxy S10, ale to sú v zásade len lepšie Samsungy.

(tech.sme.sk, tech.sme.sk)

YouTube má opäť problém. Túto správu v podcaste uverejňuje s varovaním, že rozoberá pedofíliu a sex. Už to hovorí dosť o tom, aký veľký problém YouTube má. Bloger Matt Watson zistil, že program, ktorý na YouTube vytvára odporúčanie na ďalšie videá v praxi funguje tak dobre, že okolo neho vznikla sieť pedofilov, ktorí sa cez YouTube zdieľajú sexualizované zobrazenia detí.

V praxi to vyzerá tak, že na YouTube nájdu video, ktoré samo o sebe nie je výnimočné a bežného diváka nejak nerozruší. Napríklad deti cvičiace gymnastiku či jógu. Tieto videá ale v komentároch označia časovými značkami, ktoré vás zoberú na časť videa, kde sú deti na zlomok sekundy v sexualizovanej póze.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/O13G5A5w5P0

Ak si pozriete jedno takéto video, YouTube vám automaticky ponúkne ďalšie, ktoré sú rovnako zneužívané. Bloger dokonca tvrdí, že našiel videá, kde tvorcovia (deti) komunikovali cez komentáre s ľuďmi, ktorý nechávali komentáre so sexuálnym podtónom.

V skratke - algoritmus YouTube na odporúčanie podobných videí poslúžil ako základ pre ad hoc sociálnu sieť ľudí, ktorí sledovali a vyhľadávali deti v sexuálnom kontexte.

Pri týchto videách sa pritom zobrazovala reklama od firiem ako Disney či Epic Games. Keď škandál praskol, zadávatelia svoje reklamy z YouTube stiahli. Firma tvrdí, že zjednala nápravu a zmazala stovky kanálov, ale podobný problém sa opakuje a vracia už posledné tri roky. YouTube bude musieť nájsť dôsledné riešenie.

(Wired, Bloomberg)

Vývoj trhu s hlasovými asistentmi. V poslednom kvartáli minulého roka (2018) sa predalo v Spojených štátoch viac smart zariadení s hlasovými asistentmi než za celý rok 2017. Už toto porovnanie nasvedčuje tomu, že ide o rýchlo sa šíriaci spotrebiteľský produkt.

Nejde však o presné čísla od spoločností Amazon, Google, Apple a ďalších. Počty odhaduje analytická agentúra Strategy Analytics. Podľa jej odhadov je už v Spojených štátoch vyše 60 miliónov domácností s hlasovými asistentmi.

Amazon trhu stále dominuje a vo štvrtim kvartáli mu patrila viac ako tretina trhu, Google bol s 30% v tesnom závese, nasledovali ďalší výrobcovia s menej než desiatimi percentami. Analytici aj rôzne štúdie neustále upozorňujú na to, že adopcia hlasových asistentov je oveľa výraznejšia ako príchod smartfónov.

(VentureBeat)

Netflix a Oscary 2019. Šéf obsahu Netflixu minul približne 30 miliónov dolárov, aby dostal film Roma medzi vážnych uchádzačov o Oscara o najlepší film. Zatiaľ má len jedného "vedľajšieho" Oscara z minulého roka za dokument Ikarus o štátom sponzorovanom dopingu v Rusku.

Netflix sa totiž stále preteká s hollywoodskymi štúdiami o moc, talenty a produkčné kapacity. Ak by ale služba získala hlavného Oscara, stala by sa tým v očiach tvorcov úplne rovnocenným hráčom. Okrem toho by definitívne dokázala, že film nemusí byť premietaný v kinách, aby spravil dieru do sveta.

Výhra Netflixu by sa zapísala do dejín ako moment, keď prvýkrát vyhrala ocenenie najlepší film snímka, ktorú si mohlo predtým viac než 140 miliónov ľudí pozrieť doma v obývačke a nie v kine. Už teraz písali niektoré médiá o výhre Netflixu aj bez udelenia ceny, pretože film Roma vyvolal veľkú vlnu ohlasu aj výborné hodnotenia kritikov. Všetko sa rozhodne počas udelovania cie 24. februára.

(New York Times)

Ďalšie správy

YouTube pre deti je už aj na Slovensku. Vyriešili problém s agresívnymi videami. Pre slovenského diváka sú hneď od začiatku k dispozícii známe kanály ako Fíha tralala, Spievankovo, Miro Jaroš, alebo obľúbení Šmolkovia. Aplikácia rozdeľuje videá do štyroch kategórií – Relácie, Hudba, Učenie a Objavuj. Aj keď obsah nie je vyberaný úplne bezchybne, napríklad v kategórii učenia nájdu deti množstvo zaujímavých videí. (SME Tech)

Apple požiadal o patent na ohybné zariadenie. Patent opisuje zariadenia s ohybným displejom s pántami, ktoré dovolia zloženie na polovice, prípadne tretiny. (SME Tech)

Britský parlament zverejnil nelichotivú správu o Facebooku. Mesiace pripravovaný report hovorí o prešlapoch firmy Marka Zuckerberga, doslova vyslovuje nedôveru jej biznis modelu so súkromnými údajmi používateľov a hovorí o tom, aby spoločnosť koná len pri veľkých globálnych škandáloch a nedá sa veriť, že by jej išlo o zmenu svojho správania. Okrem toho správa žiada začatie protimonopolného vyšetrovania (vo veci reklamy na britskom trhu) a auditu narábania s osobnými údajmi používateľov. (TechCrunch)

Instagram je najväčšia sociálna sieť v počte interakcií. Vyšlo to z porovnania aktivity najväčších účtov na Facebooku, Instagrame a Twitteri. Desať najpopulárnejších instagramových účtov dosahuje 6-krát viac interakcií (lajk, komentár...) než desať najpopulárnejších na Facebooku. (Axios)

Americké súdy majú problémy s emotikonami. Čoraz častejšie sa za posledné roky dostávajú správy s emotikonami do dôkazných materiálov (SMS, e-maily, IM a ďalšie). Ako sa ukazuje v praxi, napríklad pri jednom procese o sexuálnom zneužívaní a vydieraní nastala nejasnosť, keď musel sudca rozhodnúť, ku ktorej interpretácii (obhajoby či žalobcu) textovej správy zloženej len z emotikon sa prikloní. Zatiaľ nemusel súd rozhodnúť len na základe emotikon, ale prvý precedens by mohol prísť už tento rok. (The Verge)

