YouTube zakročilo proti šíreniu nezmyslov, upravilo svoj odporúčací algoritmus

Čo všetko si môžete v prehľade prečítať

Ako YouTube upravilo svoj odporúčací algoritmus

Prečo si Amazon kúpilo startup s inteligentnými wifi routrami

Aký bude pravdepodobne náš prvý kontakt s umelou inteligenciou

Prečo sa oplatilo investovať 300 miliónov dolárov do sociálnej siete Reddit

Fortnite má vyzývateľa, Apex Legends láme rekordy

Ako sa chystá Apple ovládnuť médiá

Najnovšie správy o umelej inteligencii

Technologické správy týždňa

YouTube oznámil upravenie svojho algoritmu na odporúčanie videí. Prečo je to dôležité? Až 70 percent pozeraní na platforme sa deje vďaka interným odporúčaniam YouTubu. Služba oznámila, že začne obmedzovať odporúčania na dezinformačný alebo klamlivý obsah. Konkrétne spomenula vo svojom tlačovom vyhlásení videá, ktorá šíria čudné zázraky vyliečenia vážnych ochorení, šírenie obsahu o plochej Zemi alebo očividné klamstvá o historických udalostiach.

Podľa bývalého pracovníka Google ide o významný krok, keď sa YouTube rozhodol, že zasiahne do rozhodovania algoritmu. Totiž v jeho pozadí je umelá inteligencia, ktorá sa na základe vstupov rozhoduje o tom, ako algoritmus nastaví a čo ďalšie ponúka na pozeranie. Ak je cieľom YouTube, aby používatelia trávili na platforme čo najviac času, algoritmus nehľadí na kvalitu obsahu, ale na relevanciu a vplyv na používateľa.

Ak algoritmus ukáže video X niekoľkým ľuďom a tí si ho hneď kliknú, bude video ďalej ukazovať viacerým. Takto sa stáva aj na YouTube, že aj malá skupina nadpriemerne aktívnych používateľov dokáže pokriviť algoritmus. Medzi takýchto "hyperaktívnych sledovačov" patria napríklad fanúšikovia hoaxov. Tento krok YouTubu by mal preto predísť tomu, že niekto nevedome spadne do čiernej diery série videí o tajných svetových spolkoch, antivakcinačných príbehov či vysvetlení, prečo je Zem plochá.

(YouTube blog)

Amazon si kúpilo inteligentnú wifi. Startup Eero patrí medzi nedávne akvizície firmy Jeffa Bezosa. Prečo by nás to malo zaujímať? Bezdrôtový router v domácnosti patrí medzi zariadenia, ktoré nikto nechce vymieňať a pri veľkých bytoch či domoch je vždy problém s pripojením v niektorých jeho častiach. Eero toto vyriešilo a veľmi ľahko dovoľuje zosilniť signál – dokúpením dodatočného zariadenia, ktoré používateľ len zapojí do elektriny.

Ak technologický giganti začínajú zápasiť o naše obývačky, práve domáci wifi router je skvelým centrálnym bodom, cez ktorý sa tam dá nenápadne dostať. Samozrejme, ešte nás delí pár rokov od integrácie ostatných Amazon zariadení s Eerom. Avšak už teraz si môžeme vymenovávať budúce ”synergie” – ľahké pripojenie domácich asistentov, smart zariadení domácnosti, či dokonca domácich spotrebičov (kúpte si túto chladničku od Amazonu, bez zložitého nastavenia sa pripojí k vašej domácej internetovej sieti, ak vlastníte wifi Eero).

(Amazon, The Verge)

Nuro ako prvý kontakt s umelou inteligenciou. Málo známy startup Nuro získal takmer miliardovú investíciu od investičnej skupiny SoftBank. Nuro vyvíja malé autonómne autá, ktoré majú byť kuriérmi posledného kontaktu. Cesta balíka od objednania k príjemcovi často viazne na skladoch, kde čaká na kuriérov, ktorí sa musia presne dohodnúť s adresátmi. Avšak, ak by sa tento proces zautomatizoval robotom (autonómnym autom), ktorému nevadí aj hodinu či dve čakať na príjemcu pred jeho domom, urýchlilo by to dopravu balíčkov.

(Wall Street Journal, The Economist)

Reddit získalo investíciu 300 miliónov dolárov. 13-ročná sociálna sieť patrí na Slovensku pravdepodobne na okraj záujmu spoločnosti ako Twitter. Avšak v globálne ide o službu, ktorú mesačne navštevuje 330 miliónov používateľov. A nechodia tam kvôli svojim známym či kamarátom. Reddit je podľa vlastných slov hlavnou stránkou internetu. Kým na Facebook chodíme kvôli fotkám či správam od priateľov, rodiny a známych, používatelia Redditu sieť navštevujú kvôli informáciám a správam.

V Spojených štátoch až tri štvrtiny používateľov Redditu používajú službu ako zdroj správ. Je to najväčší podiel spomedzi všetkých sociálnych sietí. Pritom takmer 90 percent používateľov má menej než 35 rokov, čo môže byť jeden z dôvodov vysokej investície. Facebook starne, Twitteru používatelia klesajú, Snapchat stagnuje, investori stále hľadajú nové úspešné projekty. Reddit sa takým javí, napriek tomu, že je na svete už 13 rokov.

Investícia má sociálnej sieti pomôcť investovať do redizajnu, priniesť viac monetizačných nástrojov (používateľ Facebooku je 25-krát hodnotnejší než používateľ Redditu), rozbehnúť video na platforme a potenciálne sa uchádzať o priazeň frustrovaných používateľov iných sociálnych sietí.

(CNBC)

Fortnite má vyzývateľa, Apex Legends láme rekordy. Najpopulárnejšia battle royale hra Fortnite (viac info) s vyše 200 miliónmi hráčmi pravdepodobne získala konkurenciu. Herné štúdio Respawn, ktoré patrí spoločnosti Electronic Arts (EA), vydalo začiatkom februára vlastnú verziu hry populárneho žánru battle royale.

Po týždni malo viac ako 25 miliónov registrovaných hráčov. Tým prekonalo rekord Fortnite. Pritom hra je dostupná len pre PC, Xbox a PlayStation. Hra Fortnite je dostupná aj na mobilných zariadeniach, Apex Legends ešte len bude. Sieťové hry battle royale patria medzi fenomény, ktoré dokážu (nielen) tínedžerov zabávať niekoľko hodín denne hraním alebo sledovaním iných, ako sa hrajú.

(Reuters)

Apple chce po hudbe zhltnúť aj správy. V médiách sa objavila správa, že Apple predstaví 25. marca novú predplatnú službu (rozšírenie alebo zmenu produktu Apple News), v rámci ktorej môže predplatiteľ za približne desať dolárov konzumovať neobmedzene spravodajstvo a publicistiku z partnerských médií.

Len predplatné denníka New York Times stojí 15 dolárov mesačne, Financial Times dokonca 25 dolárov, a takto sa môže súčet vyšplhať na desiatky eur mesačne pri obmedzenom výbere. Z pohľadu používateľov dáva teda spoločný balíček od Apple zmysel.

Avšak problém, ktorý spolu s oznamom o spustení prebehol médiami sa týka podmienok, ktoré spoločnosť Tima Cooka ponúka vydavateľom. Tržby si chce deliť fifty fifty, teda polovicu by si chcela nechať, voči čomu sa pri vyjednávaniah mnohí ohradili. Služba Apple News pritom podľa zverejnených informácií bola pre zapojených vydavateľov väčším zdrojov čitateľov než Facebook. Žiaľ médiá nevideli vysoký zisk.

Podľa analytika Bena Thompsona je situácia na mediálnom trhu komplikovanejšia pre tech firmy než pred niekoľkými rokmi, môžu za to aj Facebook a Google. Vydavatelia sa naučili, že je najlepšie mať priamy vzťah s čitateľmi (svojimi zákazníkmi) a každý prostredník so sebou prináša vlastné problémy (Facebook posielal médiám vysokú návštevnosť, potom prestal; Google si berie útržky správ a ukazuje ich na vlastnom webe).

Ponuka Apple tak znie lákavejšie pre používateľov než pre médiá a je otázne, ako nakoniec dopadnú rokovania, ktoré noviny a magazíny sa zapoja do služby, a kto sa postaví na odpor. Výhodou Apple je široká báza aktívnych používateľov so zvykom používať služby, ktoré sú dostupné v zariadeniach od ich inštalácie. Nevýhoda pre médiá je ďalší prostredník.

(Wall Street Journal, Stratechery)

Ďalšie správy

ThisPersonDoesNotExist.com je webová stránka, ktorá každým obnovením zobrazí novú počítačom (umelou inteligenciou) generovanú fotku neexistujúceho človeka, ktorý vyzerá reálne. (Naozaj, skúste si to). Za projektom stojí softvérový inžinier z Uberu. Dôležitejšie, ako to celé vzniklo, kto každý sa podieľal na vývoji je jedna pozorovanie a jedna otázka. Takéto programy sa stále zlepšujú a ich napredovanie nezastavíme. Sme však pripravení na záplavu propagandy, ktorá sa nevie dočkať prvého využitia tejto technológie? (The Verge)

Kto nemá dosť správ o napredovaní umelej inteligencie - OpenAi (neziskovka, ktorá dlhodobo vyvíja otvorenú umelú inteligenciu) zverejnilo štúdiu, v ktorej opisuje ako nový algoritmus (GPT-2) dokáže napísať esej aj na nelogickú tému ako “prečo je recyklovanie zlé pre svet”. A výsledok je dokonca hodný dobrého hodnotenia, ak by išlo o školskú prácu. Toto je veľký pokrok pre umelú inteligenciu a textovú komunikáciu, pretože výsledkom môžu byť napríklad počítače ako náhrady ľudských asistentov, ktorí za vás prečítajú text, porozumejú mu, zhrnú ho a vedia aj odpoveď na otázky o ňom. (The Verge)

Lilium je európsky startup, ktorý v Mníchove vyvíja autonómne elektrické lietajúce vozidlo. Startup získal nedávno investíciu vyše sto miliónov dolárov. Prečo investori s nádejou pozerajú na túto kategóriu dopravy? Jednou z indícii je potenciálny zisk pri náhrade taxíkov alebo aj Uberu – kým auto prejde určitú vzdialenosť za desiatky minút, lietajúce vozidlo ju prejde za zlomok času a ešte si môže potenciálne zaúčtovať vyššiu taxu. Vidina okamžitých násobných tržieb je silným motivátorom. https://sifted.eu/articles/lilium-flying-car-taxi-service/

Bill a Melinda Gates zverejnili výročnú správu o svojich filantropických aktivitách. Tentokrát sa sústredili na 9 bodov, ktoré ich najviac prekvapili v roku 2018. (Business Insider)

