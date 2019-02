Zoom: Slovenskí vedci dosiahli skvelý úspech

Podcast o novinkách vo vede.

14. feb 2019 o 12:04 Tomáš Prokopčák, Zuzana Matkovská, Matúš Beňo

Vypočujte si podcast

Je to akýsi svätý grál – a to nielen materiálového inžinierstva. Ak by sa totiž supravodivosť dokázala dosiahnuť pri normálnych teplotách, okamžite by nasledovala revolúcia v elektronike.

Skvelou správou teraz je, že pri veľkom posune v tomto výskume asistovali aj slovenskí vedci.

A keď sme už pri pokrokoch: genetikom sa podarilo upraviť sliepky tak, aby ich vajíčka v sebe obsahovali látky potrebné na prípravu liekov proti rakovine.

Tento týždeň sa pozrieme na nový výskum slovenských vedcov, zistíme, ako súvisia obezita a ochorenie mozgu a v čom by nám mohli sliepky pomôcť v boji proti rakovine.

Krátke správy z vedy

Historici objavili nové pergameny s príbehom o Artušovi a Merlinovi. Listy ukryté v bristolskej univerzitnej knižnici sú staršie ako všetky doposiaľ známe artušovské príbehy napísané v angličtine.

Výskumníci objavili znepokojivú dutinu pod jedným z najohrozenejších ľadovcov v Antarktíde. Diera pod ľadovcom Thwaites je taká veľká, že sa do nej zmestí štrnásť miliárd ton ľadu alebo vody, ktorá by zaplnila 5,6 milióna olympijských bazénov. O veľkú časť ľadu z dutiny prišiel ľadovec za posledné tri roky.

Otepľovanie už ohrozuje aj himalájske ľadovce. Naznačuje to nový výskum, ktorý sa pozrel na ľadovú pokrývku v Himalájach a v Hindúkuši. Vedci hovoria, že ak sa naše emisie oxidu uhličitého radikálne neznížia, zmiznúť môžu až dve tretiny týchto obrovských ľadovcových polí.

Astronómovia teraz prvý raz ukázali, že za planetárnu evolúciu môžu ohromné zrážky telies. Zistili to vďaka trojročnému pozorovaniu systému Kepler-107. Zároveň sa už dlhý čas predpokladá, že prinajmenšom jednu takúto obrovskú zrážku má za sebou aj naša Zem a jej pozostatkom je Mesiac.

