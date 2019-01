Klik: Internet sa znova zbláznil. Konečne

Komentovaný prehľad technologických správ.

19. jan 2019

Technologické správy týždňa

Prečo sa internet zbláznil z obyčajného vajca? Na začiatku roka zverejnil nový účet na Instagrame jedinú fotku - vajce. Autor pripojil výzvu, aby používatelia označili fotku "páči sa mi" toľkokrát, nech prekonajú rekord Kylie Jenner (televízna hviezda reality šou), ktorej fotografia dieťaťa mala dovtedy najviac "lajkov" na Instagrame (18 miliónov). Po týždni mala fotka vajca 25 miliónov, k dnešnému dňu presiahla 48 miliónov lajkov.

Ako je to možné? Nevieme. A ani nezáleží na tom. Na internete sa dejú nepochopiteľné a bláznicé veci, nie všetko má svoje vysvetlenie. Čo si z tohto príbehu treba zobrať je potvrdenie, že netreba brať všetko, čo je online vážne. (New York Times)

Tvár ako Mesiac. Ďalším bizarným kúskom bola virálna kampaň, ktorá vyzývala ľudí, aby odfotili svoju tvár smartfónom cez rolku toaletného papiera. Výsledný efekt mal spôsobiť, že na fotke vyzerá tvár človeka akoby bol Mesiac. (BuzzFeed)

Alianacia proti Amazonu. Americká sieť lekární Wallgreens oznámila, že začne používať cloudové služby Microsoftu. Cieľom má byť okrem digitalizácie Wallgreens aj úzka spolupráca pri vývoji zdravotníckeho softvéru. Okrem toho uzatvorila sieť dohodu aj s Verily, dcérskou firmou Alphabet, ktorá sa venuje výskumu zdravotníctva. Spolu by mali pracovať na zdravotníckych projektoch.

Amazon v roku 2018 naznačilo niekoľko iniciatív a projektov v zdravotníckom sektore. A pretože konkurenti internetového giganta sa nechcú vzdať, spájajú navzájom sily. (CNBC)

Netflix. Streamovacia služba prežíva úspešný štart nového roka. Najprv oznámila zvýšenie cien predplatných v rámci Spojených štátov o jeden až dva doláre, čím si získala pozitívne hodnotenia analytikov. A potom oznámila, že v poslednom kvartáli 2018 získali 8,8 miliónov nových predplatiteľov (dokopy majú 139 miliónov). (CNN)

Matthew Ball na Twitter napísal komentár, v ktorom vysvetľuje, čo podľa neho zvýšenie cien znamená, a prečo si myslí, že to svedčí o sebavedomí Netflixu. Službe hrozí každým rokom viac a viac konkurencie, ale Ball tvrdí, že Netflix má takmer dva roky, aby zvýšil svoj náskok a upevnil svoju pozícii. Najbližšou hrozbou sú Disney+, WarnerMedia a Apple. Tie však svoje služby spustia najskôr koncom roka 2019 a do roka 2020 vstúpia s niekoľkými predplatiteľmi. Nejaký čas potrvá, kým nahromadia toľko obsahu ako Netflix a ďalší čas bude trvať nastaviť procesy výroby filmov a seriálov, aby svojich predplatiteľov zásobovali pravidelne.

Netflix sa tiež prvýkrát podelil o svoje štatistiky pozeranosti. Najskôr v decembri zverejnili, že 45 miliónov účtov si pozrelo (pozretie rátajú ako pozeranie aspoň 70% obsahu filmu alebo jedného dielu seriálu) za prvé štyri týždne snímku Bird Box. Pri oznámení výsledkov posledného kvartálu 2018 dodali, že medzičasom si film pozrelo ďalších 35 miliónov účtov. Seriály You a Sex Education si za prvé štyri týždne pozrelo 40 miliónov účtov a britský seriál Bodyguard od BBC viac ako 10 miliónov účtov. Pre porovnanie, ide o štatistiky, ktoré v rámci Spojených štátov dosahujú najúspešnejšie seriály. (Recode)

Čo chce Amazon? Ako najhodnotnejšie firma sveta, Amazon nemá jasný cieľ. Teda, spoločnosť samozrejme má jasnú stratégiu, ale podľa technologického editora qz.com sa neriadi filozofiou ako iní internetoví giganti (Apple - thinks different, Google - Don't be evil, Facebook - spájame ľudí...). Tým pádom sa zameriava na všetko a chce byť vo všetkom. Čím ďalej, tým viac sa tlačí do životov ľudí a za sebou necháva spúšť skrachovaných podnikov, ktorým bez ľútosti prebral biznis. Uvidíme, či rok 2019 prinesie zmenu, alebo bude Amazon naďalej bez väčších prekážok rásť. Už teraz je to najhodnotnejšia firma na svete. (Quartz)

Správičky

Nike predstavilo novú verziu samošnurovacích tenisiek pre basketbalistov. Dajú sa ovládať cez smartfón a pamätajú si rôzne stavy pevnosti. The Verge má dobrú video-recenziu. (Wired)

Známy fotograf vysvetľuje, prečo prešiel z analógu na digitál - je to rýchlejšie, lacnejšie a ešte mu to šetrí aj miesto v dome. (Wired)

Sofia Coppola natáča film pre Apple. V hlavných úlohách sa predstavia Bill Murray a Rashida Jones. (Pitchfork)

Profesor Scott Galloway vyhodnotil svoje technologické predpovede z roka 2018 (prekvapivo veľa mu vyšlo) a zhrnul doterajšie predpovede na rok 2019. (Medium)

Hyundai na CES-e predstavilo koncept Elevate - auto, ktorého kolesá sa môžu zmeniť na nohy a auto môže chodiť. Zatiaľ je projekt v štádiu návrhu, ale Hyundai na konferencii uvádzal prípady, kedy by bolo vozidlo ideálne. Napríklad počas prírodnej katastrofy, ktorá zničila cesty. (Wired)

