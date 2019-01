V zime sa vám vypol telefón. Tipy a triky, ako ho chrániť pred chladom

Elektroniku nenechávajte v noci v aute.

9. jan 2019 o 15:46 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Kým v letných mesiacoch sa snažíme predísť prehriatiu našich telefónov, v zime im naopak hrozí podchladenie. Elektronika sa so zimou nekamaráti a nízke teploty si môžu vyžiadať svoju daň.

Prinášame niekoľko tipov, ako na zimu pripraviť vaše mobily či inú elektroniku.

V zime telefón radšej vypnite

Ak viete, že budete počas nízkych teplôt vonku, zvážte, či by nebolo lepšie vypnúť váš mobil. Aj týmto krokom ho môžete chrániť. Vo veľkom chlade sa totiž používaná batéria rýchlejšie vybíja.

Každý telefón má určený rozsah teplôt, ktoré sú pre bežné používanie a súčiastky najvhodnejšie a najbezpečnejšie.

Prevádzkovú teplotu vášho telefónu by ste mali nájsť v používateľskej príručke. Keď teplota telefónu presiahne tieto hodnoty, sám sa vypne.

Rozsah teplôt, ktoré telefón zvládne bez ujmy, zväčšíte, ak telefón preventívne vypnete vy sami.

Ak neskôr vstúpite do teplejšieho prostredia, nezapínajte mobil okamžite. Chvíľu počkajte, kým sa prirodzene a postupne zohreje. Ak by ste telefón či iné elektronické zariadenie zapli hneď pri prechode z chladu do tepla, riskujete poškodenie.

Ak totiž rýchlo zmeníte teplotu a spustíte zariadenie, zvyšujete riziko kondenzácie vodnej pary vo vzduchu - teda vody - na súčiastkach.

Akákoľvek vlhkosť by mohla poškodiť elektroniku vo vnútri. Je to rovnaké ako zahmlenie okuliarov, akurát v tomto prípade riskujete skrat zariadenia.

Určite telefón ani umelo nezohrievajte pomocou fénu či radiátoru.

Nenechávajte elektroniku v aute

V zime si obliekame viac vrstiev a teplé oblečenie, aby nás chránili pred chladným počasím. Rovnaký spôsob sa dá uplatniť aj pri smartfónoch či iných elektronických zariadeniach.

Ak naozaj potrebujete počas chladného počasia používať telefón, zadovážte si puzdro s tepelnou ochranou alebo obal. Pomôže udržať telefónu určité teplo. Zároveň zabráni, aby k zariadeniu prenikol chlad.

Nízke teploty tiež môžu spôsobiť, že displej či iné časti telefónu sú náchylnejšie na puknutie, ak by vám napríklad vypadol na zem. Ochranný obal môže aj tejto situácii zabrániť.

Takisto platí, aby ste telefón či inú elektroniku nenechávali dlhé hodiny na chladných miestach, napríklad počas noci v aute. Ak elektroniku musíte nechať na chladnom mieste, pre istotu ju vypnite.

Telefón majte vo vrecku

V prípade, že nemáte pre smartfón tepelné puzdro a ste vonku, vložte si telefón do vnútorného vrecka bundy alebo aspoň nohavíc. Aj takáto jednoduchá vec môže vaše zariadenie ochrániť a udržať jeho teplotu blízko vhodnej prevádzkovej teploty.

V podobných prípadoch je ideálne, ak máte po ruke slúchadlá, náhlavnú súpravu, prípadne múdre hodinky spárované so smartfónom. Umožnia vám prijať hovor či využiť inú funkciu, zatiaľ čo mobil ostáva v teple.

Ak sa inak nedá, elektronické zariadenie nevystavujte priamemu chladu vonku dlhšie ako niekoľko minút.

Takisto platí, že by ste nemali nabíjať telefón pri nízkych teplotách, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

Ak sneží, dajte si pozor, aby sa vločky nedostali na displej. Môžu sa roztopiť, zatiecť dnu a spôsobiť skrat.