SpaceX prvýkrát spojí kapsulu s raketou. Let bude podľa Muska nebezpečný

Let bude bez ľudskej posádky.

8. jan 2019 o 15:17 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Od prvého testovacieho letu pre budúce posádkové misie delí SpaceX približne mesiac. Oznámil to šéf spoločnosti Elon Musk na svojom twitteri začiatkom januára.

Pôjde o ukážkový let bez ľudskej posádky na palube. Cieľom je zistiť, ako raketa spolu s kapsulou zvládajú let.

Pôvodný termín štartu v polovici januára je kvôli viacerým problémom nereálny.

Na prípravách spolupracuje SpaceX s Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA). Ide o kontrakt na raketu, ktorá by vynášala astronautov do vesmíru.

Obzvlášť nebezpečné

Pôvodný oficiálny termín štartu 17. januára sa zdá byť nedosiahnuteľný pre technické problémy a aj pre čiastočné uzavretie štátnych inštitúcii spôsobené tým, že americký prezident Donald Trump blokuje schválený návrh rozpočtu.

Takmer všetci zamestnanci NASA majú momentálne dovolenku, no niektorí podľa webu Ars Technica naďalej pokračujú v práci bez nároku na výplatu.

Ako každý let do vesmíru, ani nová misia SpaceX nebude bez rizika. Aj keď firma veľakrát úspešne vypustila raketu Falcon 9 aj prvé verzie kapsuly Dragon, bude to po prvýkrát, čo spolu poletia v takomto zostavení - kapsula je umiestnená na rakete.

"Bude to neuveriteľne napínavé. Prvé lety sú obzvlášť nebezpečné, keďže je v nich nový hardvér," napísal Musk na twitteri.

Cieľom testovacieho letu je získať údaje a zistiť, ako raketa spolu s kapsulou zvládnu štart, let k Medzinárodnej vesmírnej stanici, spojenie so stanicou a návrat na Zem.

Ak všetko pôjde, ako má, prvý testovací let s posádkou by sa podľa rozvrhu NASA mohol uskutočniť v júni tohto roku.

Dôležitý štart

Pre SpaceX aj NASA je úspešný štart misie kritický.

Ak by sa podaril, SpaceX Elona Muska by bola na dobrej ceste stať sa prvou súkromnou spoločnosťou, ktorá by vysielala ľudí do vesmíru.

NASA by zároveň opäť získala schopnosť sama posielať vlastných astronautov do vesmíru. Americkí astronauti od ukončenia programu raketoplánov v roku 2011 totiž lietajú na ruských raketách Sojuz.

Štart sa uskutoční z historického štartovacieho komplexu 39A na floridskej leteckej základni Cape Canaveral. Z rovnakej rampy v roku 1969 odštartovala misia Apollo 11 k Mesiacu a v roku 1981 prvý raketoplán.