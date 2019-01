Musk ukázal hviezdnu loď, bude lietať aj medzi mestami na Zemi

Starship otestujú ešte tento rok.

7. jan 2019 o 13:36 Renáta Zelná

BOCA CHICA, BRATISLAVA. V SpaceX pracujú aj cez víkendy, aby čo najskôr dokončili testovaciu verziu lode, ktorá bude lietať medzi mestami na Zemi ale aj do vesmíru.

Vizualizáciu testovacej verzie lode Starship (hviezdna loď) ukázal v nedeľu šéf SpaceX Elon Musk.

Bude vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a pripomína vesmírne ilustrácie zo starých sci-fi kníh.

"Samozrejme, funkčné lode Starship budú mať okná," upresnil Musk na svojom twittri.

SpaceX stavia testovací model v Boca Chica v Texase. Prvý let prototoypu "hviezdnej lode" by sa mal uskutočniť v marci alebo apríli tohto roku. Bude to o pol roka skôr, ako určoval plán.

Starship je v skutočnosti druhým stupňom Veľkej Falcon rakety (BFR), prvý stupeň má prezývku Super Heavy (super ťažký). Hviezdna loď by mala lietať medzi veľkými mestami, väčšina jej letov má trvať do hodiny.

Systém na vesmírne lety BFR má postupne nahradiť rakety Facon aj Falcon Heavy.