SpaceX chce do desiatich rokov spustiť raketovú dopravu na Zemi

Lety nebudú trvať dlhšie ako hodinu.

12. apr 2018 o 16:47 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Už minulý rok Elon Musk prekvapil s nápadom, že raketu určenú na letu do vesmíru, použije na dopravu ľudí medzi mestami na Zemi.

Medzimestská doprava Veľkou Falcon raketou (Big Falcon rocket - BFR) by mala byť medzi mestami funkčná v najbližšej dekáde, prezradila v stredu na konferencii TED prezidentka SpaceX Gwynne Shotwellová.

V rovnakom čase má raketa od SpaceX lietať aj na Mars. "Určite sa to stane," povedala Shotwellová.

Sto ľudí za polhodinu

Do rakety BFR, ktorá bude lietať podobne ako lietadlo, sa zmestí sto ľudí. Cena lístkov na medzimestské lety by sa mala pohybovať medzi súčasnými cenami lístkov do ekonomickej či biznis triedy.

Dlhé zaoceánske cesty by stáli okolo tisíc dolárov, povedala Shotwellová.

Trvali by však omnoho kratšie, väčšina by sa zmestila do hodiny.

Raketa bude môcť dosiahnuť najvyššiu rýchlosť 27-tisíc kilometrov za hodinu.

Napríklad súčasné lety z New Yorku do Šanghaja trvajú takmer 15 hodín, po spustení dopravy raketou by sa skrátili na 39 minút.

Z Bangkoku do Dubaja by sa ľudia dostali za 27 minút, z Tokia do Singapuru za 28 minút a zo Sydney do Atén za 40 minút.

Prvé lety Veľkej rakety Falcon (BFR)

Raketa by mohla pristávať na plošinách vzdialených päť až desať kilometrov od mestského centra. Umiestnené môžu byť podľa prezentačného videa aj na vode.

60 Do toľkých minút sa zmestia medzimestské lety raketou BFR.

O návrhu sedadiel, vybavení či batožinovej kapacity Shotwellová nehovorila.

Raketa BFR má byť väčšia ako súčasná najvýkonnejšia raketa Falcon Heavy. Na obežnú dráhu Zeme bude vynášať 150-tisíc kilogramov nákladu, Falcon Heavy má kapacitu 63800 kilogramov.

Prvé testovacie lety by sa mali podľa súčasných plánov uskutočniť v roku 2019.