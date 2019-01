Klik: Apple má problémy a len štvrť bilióna dolárov na to, aby našlo riešenie

Komentovaný prehľad technologických správ.

5. jan 2019 o 0:53 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://www.podbean.com/media/player/ja273-a38f0b?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=108&auto=0&share=0&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0

Technologické správy týždňa

Ludditi nevymreli. Inak si ťažko vysvetliť, že ľudia v Arizone začali útočiť na robotické taxíky sesterskej firmy Googlu. Autá sa pokúšajú vytlačiť z cesty, mávajú pred nimi zbraňami a hádžu do nich kamene.

Ak sa vám útok na robota nezdá až tak dramatický, je dobré pripomenúť, že v tých taxíkoch stále sedia záložní vodiči. Aj keď auto sa šoféruje samo, za volantom ešte stále sedí vodič, ktorý má prevziať riadenie ak by sa auto správalo nebezpečne. Ľudia, ktorí vytláčajú robotaxíky z cesty asi nemajú robotov radi viac, ako majú radi ľudí. (NY Times)

Debatujeme o tom, ako mohla hra Fortnite zarobiť miliardy dolárov a čo to znamená pre technologický sektor. Firma Epic Games podľa anonymného zdroja za minulý rok dosiahne zisk približne tri miliardy dolárov. Zarobila ich vďaka hre Fornite, ktorej celý koncept za dva mesiace okopírovala od konkurenčnej hry PUBG.

Kopírovanie nápadov samozrejme nie je nič nového, obzvlášť v hernom priemysle, ale rýchlosť, ktorou sa kopírovanie deje v súčasnosti je zarážajúca. Špekulujeme, či sme sa definitívne prehupli do éry, v ktorej už nie je rozhodujúci faktor inovácia, ale veľkosť a schopnosť škálovať produkty. (TechCrunch)

Apple ohlásilo, že bude mať výrazne horší kvartál ako sa očakávalo. Ľudia si kupovali oveľa menej iPhonov ako firma čakala. Predaje výrazne klesli v Číne, na západe si zas ľudia namiesto kúpy nového telefónu len nechali vymeniť baterku na starom iPhone.

Apple má problém, lebo staršie telefóny sú stále pre väčšinu ľudí dosť dobré a nie je dôvod kupovať si nové drahšie zariadenia. Apple tento trend videlo niekoľko kvartálov dopredu a začalo na iPhony nabaľovať ďalšie služby (streamovanie hudby či cloudové úložiská). Zdá sa ale, že tržby zo služieb nerastú dosť rýchlo na to, aby vynahradili výpadky z predaja zariadení.

Tu je dôležité pripomenúť, že Apple je stále mimoriadne zisková firma. Má tiež približne 250 miliárd dolárov hotovosti, ktorú teraz nemá ako použiť. Ak by sa nahnevali, môžu si kúpiť napríklad Disney a asi by im aj trochu ostalo. (Washington Post, Apple, New York Times)

Technologické trendy 2019. Wall Street Journal spravil zoznam, v ktorom predpovedá, čo nás pravdepodobne čaká tento rok. V skratke: radikálny redizajn iOS 12, prvé 5G-kompatibilné smartfóny (iPhony ešte nie), Facebook aj Google čaká ťažký rok, bezobslužné pokladne ako Amazon Go sa budú rozširovať, Niantic (tvorca Pokémon Go) vydá novú AR hru s motívmi Harry Potter, na cestách sa objaviac autonómne minivozidlá (startupy ako Starship a Nuro), ľudia budú vo veľkom rušiť káblovky, umelá inteligencia príde do čipov (Intel), Fortnite zmení herný priemysel, veľké technologické firmy sa začnú intenzívne pozerať na zdravotníctvo (Amazon a Apple to už robia), na trh sa dostanú prvé telefóny s ohýbacími displejmi. (Wall Street Journal)

Správičky

Google získal potrebné povolenie na experimentovanie s bezdotykovou technológiou na ovládanie rôznych zariadení. Testuje ju na smart hodinkách LG a reproduktorov JBL. Projekt Soli, ako ho interne nazývajú, sa správa podobne ako sonar. Stále ide len o prototyp a potrvá pravdepodobne ešte roky, kým technológia príde k spotrebiteľom. (The Verge + video)

Netflix sa dostal do sporu so Saudskou Arábiou a pre zákazníkov v krajine stiahol diel zábavnej relácie. Ondrej tvrdí, že by sme od firmy nemali čakať, že bude strážny pes demokracie.

Čo čítali ľudia na Wikipédii najviac v roku 2018? Jedným slovom - pop-kultúru. V prvej desiatke najnavštevovanejších stránok sa umiestnili napríklad - Avengers, zoznam filmov Marvelu, Black Panther, majstrovstvá sveta vo futbale ale kráľovskú svadbu. (Wiki)

Túto 195-gigapixelovú fotografiu Šanghaja musíte vidieť. (BigPixel.cn)

Moderátori podcastu Klik predpovedajú budúcnosť. (SME Video)

Šéf Netflixu Reed Hastings zarobí tento rok takmer 32 miliónov dolárov. (CNN)

