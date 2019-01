Vo fotosyntéze je chyba. Ak ju vyriešime, bude viac plodín

Enzým v rastline sa občas pomýli.

4. jan 2019 o 17:45 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Keď niečo funguje, netreba to opravovať. Aj príroda však občas spraví chybu, a to dokonca v tak jedinečnom jave, akým je fotosyntéza, vďaka ktorej rastliny získavajú energiu.

Prečítajte si tiež: Prečo listy na jeseň menia farbu a opadajú?

Vo fotosyntéze je jedna zásadná vada, ktorá znižuje jej efektivitu.

Americkí vedci však našli spôsob, ako problém vyriešiť. Zároveň spôsobili, že rastliny rastú rýchlejšie.

Doteraz sa podarilo postup úspešne vyskúšať na rastlinách tabaku.

Ak by sa podarilo zaviesť zmeny aj do plodín, mohli by sme nakŕmiť desiatky miliónov ľudí a to s rovnakým objemom.

Štúdiu publikovali v magazíne Science.

Evolučná chyba

Rastliny pri fotosyntéze používajú špeciálny enzým a slnečné svetlo na premenu oxidu uhličitého a vody na cukry, ktoré poháňajú rast rastliny a jej úrodu. S fotosyntézou je však jeden problém, ktorý sa datuje ďaleko do minulosti.

Keď sa fotosyntéza prvýkrát objavila, bolo v atmosfére veľmi málo kyslíka.