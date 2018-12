Koľko peňazí platí Spotify hudobníkom, a prečo zatiaľ nikto nezbohatne

Prehľad technologických správ

Mariah Carey a ako hudobníci na Spotify nebohatnú. Na Štedrý deň prekročila pieseň ‘All I Want for Christmas is You’ 11 miliónov prehratí a dosiahla denný rekord Spotify pre jedinú skladbu.

Vieme, že hudobná služba vypláca držiteľom práv odmeny za jedno prehratie vo výške od 0,006 do 0,0084 amerických dolárov. Držitelia práv si potom delia medzi sebou tržby zo Spotify.

Mariah Carey a ďalší by tak za jeden deň utŕžili 92 400 amerických dolárov. Spotify tak umelcov z noci do rána milionárov stále nevyrába. Je však možné, že desaťročný európsky startup zo Švédska sa v roku 2019 dostane do zisku. Na konci tretieho kvartálu 2017 vykazovala spoločnosť stratu 73 miliónov eur, tento rok to bolo len 6 miliónov.

Naposledy zverejnené čísla hovorili o 87 miliónoch platiacich používateľoch a celkovo 191 miliónoch aktívnych. Uvidíme, či svoju stratégiu vyplácania potom upraví. (Quartz)

Fortnite a nemohúcnosť rodičov. Tesne pred Vianocami vydal Wall Street Journal veľkú reportáž o vplyve hry Fortnite na násťročných chlapcov a ich rodiny. Reportérka zisťovala, ako sa trom 12-ročným chlapcom a ich rodinám zmenil život potom, ako začali tráviť hodiny s Fortnite – buď sami hrali alebo pozerali iných na službe Twitch, ktorú vlastní Amazon.

Prístup rodičov sa podľa zistení reportérky delí na dve skupiny. Prvá hru považuje za pomerne dobré cvičenie logiky a rozumne strávený čas, druhá hovorí, že hrich deťom učarovala a všetok svoj voľný čas trávia hraním. Výrobcovia videohier sa roky pokúšajú vyvinúť hry, ktoré pohltia hráčov.

Fortnite je aktuálne na čele rebríčka a stále rastie, naposledy zverejnil vydavateľ (Epic Games), že hra má 200 miliónov registrovaných hráčov. A napríklad v novembri strávili používatelia Twitchu pozeraním Fortnite viac ako 100 miliónov hodín.

Rodičia detí dokonca zakladajú diskusné fóra, kde si radia, ako pristupovať k svojim deťom, ktoré hra pohltila a vymieňajú si skúsenosti. Aj takto sa “digitálna priepasť” medzi generáciami čoraz viac otvára. Mnohí rodičia cítia, že nestíhajú držať s deťmi tempo a tie si vždy nájdu cestu k technológiám. (Wall Street Journal)

[Odporúčame rozhovor s detskou psychologičkou, v ktorom sa venuje aj tejto téme.]

Desať prelomových technológií roka 2018. MIT Technology Review zverejnilo svoj každoročný rebríček, medzi top 10 vybrali: 3D tlačiareň kovov, umelé embryá, smart cities, umelú inteligenciu pre každého, GAN – súperiace neurálne siete, simultánne strojové prekladanie z a do cudzieho jazyka, zemný plyn s nulovým obsahom uhlíka, dokonalé online súkromie (služba, ktorá dokáže online potvrdiť napríklad to, že používateľ má viac ako 18 rokov bez zadania dátumu narodenia), “predpovedanie budúcnosti” z génov, kvantové počítače. (MIT Technology Review)

Huawei a budúce problémy čínskych technológií. V Denníku N vysvetľuje Petr Koubský: “V čom teda spočíva riziko čínskych technológií? V produktoch Huawei, rovnako ako v akomkoľvek softvéri či hardvéri ľubovoľného výrobcu, môžu byť ‘zadné dvierka’. Západné štáty možno nikdy nedokážu preukázať, že Huawei (alebo ktokoľvek iný) zadné dvierka používa, zatiaľ čo Huawei (alebo ktokoľvek iný) z princípu veci nikdy nemôže preukázať, že ich nepoužíva. V tom je jadro technického problému. Jediným riešením v takejto situácii je dôvera. A tá sa teraz vytráca.”

Autor na záver upozorňuje, že vďaka lacnej výrobe a nízkej cene sa čínske technológie dostávajú do štátnych služieb, lebo vyhrávajú verejné obstarávania. To môže dlhodobo spôsobovať problém. (Denník N)

Ako začať lacno s inteligentnou domácnosťou. Magazín Wired spravil návod, v ktorom vybral 5 kompatibilných zariadení, ktoré by nemali zruinovať peňaženky. Vďaka nim sa môžete priblížiť k inteligentnej domácnosti. (Wired)

Internetový svet botov. Na konci roka sa objavilo niekoľko textov, ktoré sa pozreli na výsky a pôsobenie botov - internetových robotov, ktorí umelo navyšujú návštevnosti webov, tvária sa ako diváci video reklám alebo nejakým iným spôsobom klamú o sebe na internete. Nejde o úplnú novinku, ale je dobré si pripomínať, akú časť internetu už dnes tvoria boty. Téme sa dobre venuje New York Magazine.

Lyft chce zvíťaziť dizajnom. Prepravovaciu službu podobnú Uberu čaká v roku 2019 vstup na burzu a podľa nedávnych informácií a náborov plánuje investovať oveľa viac do dizajnu svojich služieb, a tým sa dostať na čelo (pred Uber). (Fast Company)

14 grafov o trendoch v technológiách v roku 2018. (Recode)

Nové odhalenia o praktikách Facebooku. New York Times obdržal 1400 strán dokumentov o interných pravidlách Facebooku ohľadom moderovania vyjadrení používateľov. A už asi nikoho neprekvapí, že našli veľa nezrovnalostí, či dokonca chýb a zlých prístupov. (New York Times)

