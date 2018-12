Klik: Intel ukázal, ako chce vyhrať nad zákonmi fyziky

Komentovaný prehľad technologických správ.

15. dec 2018 o 0:15 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://www.podbean.com/media/player/fffaj-a1e7b0?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=108&auto=0&share=0&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0

Technologické správy týždňa

Šéf Googlu Sundar Pichai vypovedal pred komisiou amerických zákonodarcov. Dopadlo to preňho dobre, najmä preto, že sa ho pýtali nezmyselné alebo priamo hlúpe otázky, na aké sa zodpovedá ľahko.

Ak si pozriete zostrih vypočúvania je jasné, že väčšina politikov jednoducho nerozumela problému a pýtali sa na veci, ktoré by im vedel zodpovedať v zásade každý človek so základným IT rozhľadom. Museli si nechať vysvetľovať Google bomby, teda to, že sa roboty Googlu dajú cielene presvedčiť, aby napríklad pri hľadaní slova idiot ukázali fotku Donalda Trumpa. Roky napríklad pri hľadaní slova "hranol" ukazovali fotku expremiéra Roberta Fica.

Alexis Ohanian – spoluzakladateľ sociálnej siete Reddit – sa sťažoval na Twitteri, že politici, ktorí nerozumejú technológiám by sa nemali pýtať hlúpe otázky, lebo sa nič nové nedozvieme – videli sme to so Zuckerbergom, keď sa ho pýtali, ako Facebook zarába. V podstate sa ukázalo, že politikom ide len o seba, lebo chceli byt na kamera ako kričia na Google za to, že ukazuje “viac konzervatívnych správ”, resp. prečo “viac liberálnych”.

Do úzkych sa šéf Googlu dostal až keď sa ho začali pýtať na chystaný projekt cenzorovanej verzie Googlu určenej pre čínsky trh. Tu sa mu odpovedalo ťažko, ale vieme aspoň toľko, že na projekte sa aktívne pracuje, aj keď firma tvrdí, že nemá bezprostredné plány na spustenie. Pekný súpis toho celého cirkusu má Wired.

Instagram rozbehol v chate funkciu vysielačky - môžete podržať tlačidlo a niekomu nahrať krátku hlasovú správu. Bavilo nás to viac, ako by malo a nevieme prečo. Hlavne ak zvážime, že podobnú funkciu majú ostatné chatové appky už roky.

Intel ukázal generáciu čipov. Budú rýchlejšie, efektívnejšie a tak ďalej. Zaujímavé je, že firma sa snaží vytiahnuť čipy do "výšky". Bežné čipy majú tranzistory takpovediac rozliate na ploche. Architektúra čipov je defacto dvojrozmerná. Intel teraz chystá čipy, ktoré môžu na seba skladať jednotlivé časti.

Veľmi zjednodušene si môžete predstaviť Lego. Firma chce dramatickou zmenou architektúry udržať pri živote trend rastu výpočtovej sily čipov. Tie za posledné desaťročia približne zdvojnásobili výkona každé dva roky, no teraz je jasné, že čoskoro začnú narážať na fyzikálne obmedzenia kremíku. Ak výrobcovia nechcú od základu prestavať svoje továrne a zároveň si zachovať rast výkonu, na ktorý je technologický sektor zvyknutý, musia vymýšľať čoraz kreatívnejšiu architektúru. (Viac na The Verge)

Smútime za jack konektorom pre slúchadlá, ktorý je zjavne na smrteľnej posteli. Budúcnosť bez neho môže byť krásne bezdrôtová, ale skôr skončíme v pekle, ktorým je a bude párovanie bluetooth zariadení. (Fast Company)

Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždňa e-mailom. Prihláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail

Krátke správy

Americká armáda hľadá hráčov videohier a chce ich zamestnať. Americká armáda má problém – v roku 2018 im chýbalo 6500 miest, ktoré nezaplnili. Aktuálne posielajú náborárov na eSport majstrovstvá a hľadajú úspešných hráčov videohier, ktorých by zamestnali. Nejde však o ich nasadenie do priameho boja. Chcú ich posielať na eSport mastrovstvá, aby vyhrávali a robili tak dobré meno armáde. Celá iniciatíva je PR kampaňou s cieľom ukázať, že aj vojaci sú ľudia a ide o dobré zamestnanie. (Kotaku.com)

Bloomberg zverejnil rebríček 50 ľudí alebo skupín, ktorí definovali globálny biznis v roku 2018. V zoznam sú politici, finančníci, podnikatelia, ale aj speváci či speváčky, herci a herečky alebo režiséri. (Bloomberg)

Ktoré boli najzaujímavejšie seriály roka 2018? Portál The Verge zverejnil svoj zoznam. (The Verge)

Ako rýchlo rastie startup Bird s elektrickými kolobežkami? Pravdepodobne patrí medzi najrýchlejšie rastúce spoločnosti na svete. Jeho aktuálna trhová hodnota sú 2 miliardy amerických dolárov. (Inc.com)

Čo sa dialo v Gigafactory počas výroby Tesly modelu 3? Bývalý inžinier popisuje prácu s Elonom Muskom. (Wired)

Spravili sme chybu, máte pripomienku?

Napíšte nám na klik@sme.sk, prípadne do skupiny na Facebooku. Môžete nás tiež podporiť kúpou predplatného.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na odkaze podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami.

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.