Klik: Google si konečne upratal svoje komunikačné aplikácie

Komentovaný prehľad technologických správ.

8. dec 2018 o 12:24 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Technologické správy týždňa

Google upratuje komunikačné aplikácie. Spoločnosť je známa tým, že takmer každý rok predstavila novú aplikácia na rýchlu komunikáciu alebo videohovor. Po novom chce zjednotiť svoje aplikácie, čo znamená, že niekto zruší alebo vypne (Allo, Hangouts...). V rámci Gmailu zostane platforma Meet na písanie si aj videohovory. Na Android bude aplikácia Chat posielať a prijímať SMS, alebo v prípade pripojenia na internet zadarmo na iné Android telefóny s totožnou aplikáciou. Niečo obdobné používa už roky Apple v rámci iMessages. (The Verge)

Budúcnosť autonómnych áut už prišla do Phoenixu. Mesto v Arizone sa stalo pravdepodobne prvým na svete, v ktorom funguje flotila autonómnych taxíkov spoločnosti Waymo (sesterskej firmy Google). Napriek tomu, že spoločnosť vyhlasovala, že pôjde o úplne autonómne taxi, rozhodla sa ponechať za volantom záložných šoférov. Ide o ľudí, ktorí sa celý deň vozia a dávajú pozor. Zaujímavejšia správa sa však týka predpovedi spoločnosti KPMG, ktorá hovorí, že prvé masovo používané autonómne autá budú rozvážať potraviny. (Wired, Vox.com, The Verge, KPMG)

Facebook mal ďalší zlý mesiac. Najskôr odchádzajúci zamestnanec upozornil na rasovú diskrimnináciu v spoločnosti, potom vyšli správy o tom, že zamestnanci nezvládajú vonkajší tlak a rozprávajú novinárom, že by chceli zmenu vo vedení firmy. Ukazovali pritom na Microsoft (Satya Nadella) alebo Uber (Dara Khosrowshahi) a zmenu, ktorá vo vedeniach nastala, keď zakladateľov na čele nahradili nové tváre a skúsení manažéri. A akoby to nestačilo, britský parlament zverejnil emailovú komunikáciu Facebooku z rokov 2012 a 2013, ktorá neukazuje nič, čo by sme netušili, ale potvrdzuje ostré obchodné taktiky sociálnej siete voči možným konkurentom už v zárodku. (Bloomberg, BuzzFeed News)

Netflix zaplatí za práva na vysielanie seriálu Priatelia 100 miliónov dolárov firme WarnerMedia. Tú vlastní telekomunikačný gigant AT&T. Záujem o práva mali aj Hulu alebo Apple, no Netflix zdvihol cenu z pôvodných 30 miliónov a práva na rok 2019 získal pre seba. Priatelia sú jedným z najpopulárnejších seriálov a diváci sa k nemu často vracajú. Netflix presne vie, akú hodnotu mu Priatelia generujú, teda koľko predplatiteľov seriálom vo svojom katalógu získava. WarnerMedia pritom pracuje na vlastnej streamovacej platforme, ale napríklad Priateľov mohli zatiaľ prehodiť na HBO GO, ktoré AT&T tiež vlastní a zobrať Netflixu jeden z najcennejších seriálov v histórii. (Recode)

Uber chce elektrické kolobežky. Malý podiel v startupe Lime už má, Uber sa pravdepodobne pozerá na väčšiu akvizíciu. Šéf startupu Bird s elektrickými kolobežkami sa vyjadril, že jeho firma nie je na predaj. Jeden z dôvodov, prečo by Uber chcel získať Lime alebo Bird môže byť jeho plánovaný príchod na akciovú burzu v roku 2019. Medzičasom v Madride vykázali elektrické kolobežky z chodníkov, pretože došlo k prvej smrteľnej nehode, pri ktorej kolobežkár zrazil 90-ročnú ženu a tá zraneniam podľahla. Niektoré kolobežky totiž idú rýchlosťou medzi 30 a 60 km/h. (The Verge, Reuters)

Amazon vyhral, v týždni od 17. 12. bude služba Apple Music dostupná na Alexe. Apple sa tomuto kroku dlho bránilo, no Amazon stále predáva najviac hlasových asistentov a dominuje tomuto trhu. Okrem toho sa vnútri výrobcu iPhonov môže odohrávať strategická revolúcia, výsledkom ktorej bude stále väčší dôraz na predplatiteľské služby. (Forbes)

Krátke správy

Zverejnili sme počúvanosť podcastov SME za rok 2018. Sú medzi nimi aj štatistiky podcastu Klik. (SME Podcasty)

Microsoft pracuje na náhrade svojho internetového prehliadača Edgee. (The Verge)

IBM predstavilo analógové čipy s umelou inteligenciou. Hlavnou výhodou je rýchlosť a 33x menšia náročnosť na energiu. (IBM)

Qualcom ohlásil tiež nové čipy - Snapdragon 855. Spoločnosť hovorí, že vykopáva 5G revolúciu. (TechCrunch)

Google začne doručovanie pomocou dronov v Helsinkách. Prevádzka vo Fínsku začne v roku 2019. Pôjde o balíky do 1,5 kg a doletom dronov okolo desať kilometrov. (The Telegraph)

Najviac zarábajúci YouTuberi za 2018. V top 10 rebríčku sa nachádzajú väčšinou mladí muži okolo 30 rokov. Prekvapí však prvé miesto - 7-ročný Ryan. Rodičia mu založili v roku 2015 YouTube kanál a odvtedy ho natáčajú, ako rozbaľuje hračky. Odhaduje sa, že za tento rok zarobili 22 miliónov dolárov. (Forbes)

Vodič automobilu Tesla spal a išiel nad limit. Nereagoval na zvuky sirény, policajti si však domysleli, že ide autopilotom. Predbehli auto a pomaly spomalili, až kým nezastavili. Šofér bol opitý. (Wired)

Financial Times zverejnilo zoznam 100 digitálnych šampiónov Európy. V dlhom zozname sa nachádzajú osobnosti, ktorá poháňajú európske inovácie. (Financial Times)

V prvom kvartáli budúceho roka by mali do obchodov prísť nové AirPods slúchadlá. Presný dátum nie je známy. Zatiaľ sa šepká, že by sa mali dať nabíjať už bezdrôtovo. (9to5mac)

Ukázali rebríček naj appiek pre iPhone a iPad za rok 2018. Starostlivosť o duševné a telesné zdravie a herný žáner battle royal, v ktorom vyhráva posledný hráč. To sú dva hlavné trendy, ktoré v tomto roku dominovali digitálnej službe App Store. (SME Tech)

