Zoom: Našli ďalšiu hviezdu, pri ktorej by mohla byť stavba

5. dec 2018 o 15:22 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná, Matúš Beňo

Kilogram už nie je to, čo býval. Presnejšie, vo svete okolo nás práve prebehla váhová revolúcia, zmení sa totiž definícia kilogramu.

Už to jednoducho viac nebude tá vec kdesi v Parížskom sejfe. Tomáš Prokopčák sa s Ondrejom Podstupkom rozpráva o kilograme, mierach a mierkach, no pozrie sa aj do ďalekého kozmu za ďalšou čudnou hviezdou, pri ktorej sa znovu špekuluje o mimozemskej stavbe a na nový hoax, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach.

Na Marse úspešne pristála vesmírna sonda InSight. Misia americkej NASA bude pomocou seizmometra a vrtáku skúmať vnútorné zloženie a históriu červenej planéty.

Mozog predpovedá budúcnosť pomocou vnútorných hodiniek. Mozog vie, že sa niektoré veci udejú a táto schopnosť sa nazýva očakávané načasovanie. Vedci teraz opísali tento mechanizmus, ktorý zahŕňa dva systémy: intervalové načasovanie a rytmické načasovanie.

Biológovia majú za sebou prelomový objav. Ukázalo sa totiž, že mitochondriálnu DNA nemusíme dediť iba po matke - čo bola jedna zo základných poučiek genetiky. Vedci totiž narazili na vzácny genetický prípad, dieťa zdedilo mitochondriálnu DNA nielen po matke, ale aj po otcovi.

Nový výskum naznačuje, že neandertálci a predkovia moderných ľudí sa nielen krížili, v dejinách nášho rodu sa to udialo viackrát. Ukázala to genetická analýza

Neďaleko našej Mliečnej cesty objavili astronómovia relatívne veľkú trpasličiu galaxiu. Nový galaktický satelit dostal pomenovanie Antilia2 a je ďalším z galaktických sprievodcov, ktoré sa nachádzajú v susedstve našej Galaxie.

