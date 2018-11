Klik: Facebook nemá súdený ani deň bez problémov

Komentovaný prehľad technologických správ.

24. nov 2018

Technologické správy týždňa

Facebook mal problémy s imidžom, lebo šíril konšpirácie a ruskú propagandu. Najali si PR firmu, aby im problém pomohla vyriešiť. Firma začala očierňovať konkurentov a kritikov rovnakými hlúposťami, aké šírili konšpirátori. To je len úryvok z odhadlanie investigatívnej práce amerických novinárov. (New York Times)

Keď na to celé prišli NY Times, Facebook vypovedal zmluvu PR firme a začalo sa hľadať, koho hodia pod autobus zlej reputácia. Chvíľu sa doťahoval Mark Zuckerberg so Sheryl Sandbergovou (dvojka vo firme), ale nakoniec to vyšumelo do prázdna.

Nasledujú už viac-menej len tragikomické scénky, ktoré dokresľujú celkový obraz.

Šéf bezpečnosti Facebooku, ktorý dlhodobo sledoval vplyv štátnych (rozumejte ruských) trollov na sociálnej sieti videl v telke rozhovor s Zuckerbergom, kde jeho šéf zásahy štátov do siete odpísal ako drobnosť.

Zvolal teda vedenie firmy, kde jasne povedal, že má dôkazy o zásahoch. Nakričali naňho, že to nemal skúmať a ak už to skúmal, nemal to isto nikomu hovoriť.

Keď Zuckerberg videl rozhovor so šéfom Applu Timom Cookom, v ktorom Cook hovoril, že problémy ako má Facebook by sa Applu nikdy nemoli stať, zakázal používať vedeniu firmy iPhony.

Nakoniec sa odhaduje, že ruská propaganda zasiahla cez Facebook 126 miliónov Američanov.

Ak chcete vizuálnu pomôcku, čo sa dialo vo Facebooku za posledné týždne:

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/5zze2BgeBiI

Akcie veľkých technologických firiem stratili za posledné mesiace viac ako bilión dolárov hodnoty.

Musíte robiť mierne saltá s číslami aby ste sa k takým stratám dostali, ale ak zoberiete najvyššie hodnoty FAANG firiem (Facebook, Apple Amazon, Netflix Google), ktoré dosiahli približne v lete tohto rolu a porovnáte ich so najnižšími hodnotami, ktoré dosahujú v týchto týždňoch, naozaj uvidíte stratu jedne bilión.

Firmy sa koncom tohoto týždňa začali zviechať, ale pád za niekoľko mesiacov pekne ukazuje, ako krehká je hodnota technologických gigantov aj akciového trhu obecne. (CNBC)

Instagram nasadí umelú inteligenciu na to, aby lovila používateľov, ktorí sa snažia získať "neautentické" páčiky a ohýbajú systém Instagramu v snahe navýšiť svoj počet fanúšikov.

Pribudol ďalší prieskum, ktorý naznačuje, že sociálne siete čakajú ťažké časy. Web Axios zverejnil výsledky prieskumu, v ktorom sa pýtali ľudí, či sociálne siete viac škodia alebo prospievajú demokracii a slobode slova. Pred rokom ešte väčšina Američanov tvrdila, že siete ako Facebook či Twitter sú prínosom. V novembri 2018 si už väčšina (57%) myslí, že škodia. Že sú prínosom verí len 40% ľudí. (Axios)

Peking začne do konca roku 2020 udeľovať všetkým obyvateľom takzvané sociálne skóre. Systém monitoruje správanie ľudí naprieč databázami a udeľuje skóre dobrého občana. Body sa strhávajú napríklad za porušovanie dopravných predpisov, nesplácanie dlhov a podobne. Zlé skôr môže znamenať napríklad aj to, že vám odmietnu predať letenku. Systém zatiaľ testujú v menších mestách, ale na základe sociálneho skóre už odmietli predať 11 miliónov leteniek. (Bloomberg).

Nám ostáva s napätím sledovať, ako zafunguje Goodhartov zákon. Položartovné pravidlo hovorí, že ak začnete sledovať ukazovateľ, pravdepodobne prestane byť užitočný.

Teda ak začnete sledovať konkrétny výkonnostný parameter napríklad zamestnancov, tí zamestnanci ohnú svoju prácu tak, aby ho naplnili, ale neznamená to, že prácu naozaj robia lepšie - niečo iné spravia menej svedomito. Napríklad keď v Británii začali trestať nemocnice za to, že pacienta na urgentnom príjme nevyšetrili do 4 hodín, nemocnice začali zdržovať pacientov dlhšie v ambulanciách. Formálne ich "prijali" až keď mali istotu, že limit dodržia. Samozrejme že pacientov skôr nevyšetrili, ale sledovaný parameter začali plniť. Teraz si predstavte, ako sa v systéme sledovania, odmien a trestov začne pohybovať celá spoločnosť v Číne.

Ruskí hackeri sú späť. Prišli s novou inovatívnou formou phishingu. Ide o hackerov ruskej tajnej služby GRU z dvoch skupín - APT 28 a Sofacy. Nič netušiaci človek obdrží e-mail s nakazeným dokumentom. Obsahuje trójskeho koňa Cannon, ktorý zabezpečí posielanie súborov späť k zdroju. (Wired)

Správičky:

Šéf Applu hovorí, že regulácia technologických firiem je nevyhnutná. (Axios)

SpaceX dostal povolenie - na obežnú dráhu môže vypustiť 7000 satelitov. (Washington Post)

Aký je najlepší Android telefón? Pixel 3 vyhráva. (Wired)

Streamovacím vojnám Netflixu, Apple, Amazonu, Facebooku, YouTubu, Hulu, Disney sa venuje nová sekcia magazím Quartz a obsahuje veľa zaujímavého čítania. (Quartz)

Apple znížil objednávky na nové iPhony pre nižší než predpokladaný záujem. (Wall Street Journal)

