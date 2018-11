Klik: Prečo Samsung ukázal skladací telefón o rok skôr, ako mal

Komentovaný prehľad technologických správ.

10. nov 2018 o 1:21 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Technologické správy týždňa

Máme kratší prehľad správ aj podcast, lebo sme dokončovali volebný servis SME pre komunálne voľby 2018. Na voľby sa chystáme niekoľko mesiacov, ale vždy na poslednú chvíľu vyskočia veci na dokončenie, takže posledné dni sú (najmä pre Dávida) hektické.

Samsung ukázal skladací telefón na veľmi podivnej tlačovej konferencii. Zariadenie začne predávať až o niekoľko mesiacov, ale ukázal ho už teraz, aj keď pri predstavovaní radšej zhasli svetlo. Predstavenie vyzeralo uponáhľane a zariadenie škaredo - aj keď Samsung tvrdí, že skutočný dizajn skrýva.

Skladacie displeje by mohli priniesť novú vlnu inovácií do mierne stagnujúceho priestoru mobilných zariadení. Posledné roky sa totiž znižuje rozdiel medzi špičkovými telefónmi a rádovo lacnejšími zariadeniami strednej triedy. Výrobcovia preto hľadajú prelomovú technológiu, ktorou by vedeli nadchnúť zákazníkov a priniesť funkcie, ktorá o dva roky nebudú v každom lacnom mobile. Aby sa to podarilo, musí konečný produkt vyzerať lepšie, ako tehlička, ktorou sa skromne a zároveň okázalo vystatuje Samsung. (Verge, Verge)

Amazon sa chystá na sviatky, ale zamestná menej ľudí, ako najal po minulé roky. Manuálnu prácu v skladoch firmy pravdepodobne nahrádzajú roboty (CNBC)

Amazon tiež rozposiela zákazníkom tlačený katalóg hračiek. Zaujímavé na tom je, že najmä vďaka sile Amazonu skrachovali tradiční predajcovia, ako napríklad obchod s hračkami Toys R Us, alebo Sears, ktorí posielanie katalógov spopularizovali. (BI)

V podcaste spomínané video z Netflixu o Amazone (Hasan Minhaj - Patriot Act).

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/5maXvZ5fyQY

Disney oznámilo, ako sa bude volať služba, ktorá má konkurovať Netflixu. Skončili pri názve Disney+, čo naznačuje, že sú pripravení značku odčleniť od vyslovene detského obsahu. Disney tiež stiahne z Netflixu svoje tituly.

Ide najmä o filmy a seriály zo sveta Star Wars, superhrdinské filmy Marvelu a rozprávky. Zlaté časy streamovacích služieb, kedy bolo takmer všetko pod jednou strechou Netflixu sa končia, no pre zákazníkov nemusí nový model byť čistá prehra. Streamovacie služby budú súperiť obsahom a vďaka Netflixu sa stalo štandardom mať online dostupný neustále celý katalóg a predplatné na platené na jeden mesiac, ktorá sa ľahko ruší a obnovuje.

V budúcnosti tak môžu zákazníci "žonglovať" niekoľko predplatených služieb a stále za pomerne málo peňazí vidieť všetok obsah, o ktorý majú záujem. (BBC)

Uber chce pustiť svoje autonómne vozidlá do ulíc Pittsburghu. Spoločnosť požiadala o povolenie štát Pensylvánia, aby mohla pokračovať v testovaní. Žiadosť prišla 8 mesiacov potom, čo auto Uberu usmrtilo človeka v Arizone a spoločnosť zastavilo svoje testovanie autonómnych áut. V každom testovacom vozidle majú byť tentokrát dvaja náhradní vodiči. (Wall Street Journal)

Google potvrdil, že aj na Androide, rovnako ako na iPhone, šetrí tmavý režim aplikácií výdrž baterky. Pixely na obrazovke potrebujú menej energie na zobrazenie čiernej. (The Verge)

