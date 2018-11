Ľudstvu môže hroziť vyhynutie, ak nezastavíme stratu rozmanitých druhov

Len štvrtina Zeme je divočina.

7. nov 2018 o 17:45 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ľudia si ničia svoju planétu. Niektoré zmeny, ako napríklad tú klimatickú, vidíte aj vlastnými očami. No niektoré sú tichí zabijaci.

Naše ekosystémy sa rúcajú a strácame rozmanitosť zvieracích aj rastlinných druhov.

Ak niečo neurobíme, ľudstvo môže byť svedkom vlastného vyhynutia.

Bude už neskoro

V súčasnosti ľudia nechránia dostatočnú časť Zeme. Zákony ochraňujú 3,6 percenta oceánov a 14,7 percenta súše.

Ak chceme zabrániť masovému vymieraniu a zachovať ekosystémy, na ktorých sme závislí my aj iné druhy, musíme tieto čísla výrazne znásobiť.

Do roku 2030 by sme mali chrániť tretinu zeme a oceánov a do roku 2050 až polovicu.