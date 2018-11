Klik: Ako iPhone Donalda Trumpa ohrozuje národnú bezpečnosť USA

Komentovaný prehľad technologických správ.

2. nov 2018 o 22:27 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Technologické správy týždňa

IBM kupuje firmu Red Hat za 34 miliárd dolárov. Čo vlastne dnes robí IBM a čo je Red Hat? IBM sa dnes živí poskytovaním cloudových a analytických služieb pre firmy. Nemá zázračne dobré (ale ani zlé) výsledky a cloudový biznis je drsný, lebo sa na ňom tlačia služby Googlu, Microsoftu a Amazonu.

Red Hat je firma, ktorá iným firmám predáva IT riešenia postavené na bezplatných open source technológiách - najmä na operačnom systéme Linux. IBM teraz kúpila Red Hat aby jeho služby mohla ponúkať svojim klientom.

Analytik Ben Thompson vysvetľuje pozadie obchodu takto: “V 90. rokoch bol internet tak zložitý, že pre firmy bolo ťažké dostať sa online, čo IBM poskytlo príležitosť predávať vlastné riešenia. Dnes IBM tvrdí, že zníženie počtu poskytovateľov cloudových riešení na troch odrádza firmy od toho, aby si vybrali jedno riešenie. IBM vsadilo na to, že dokáže poskytnúť riešenie – v spojení s Red Hat chcú postaviť produkt, ktorý jednoducho premostí súkromné datacentrá a všetky veľké cloudové riešenia”.

Väčšina firiem má dnes ešte stále vlastnú výpočtovú techniku a boja sa zaviazať sa Googlu či Microsoftu. IBM im chce predať univerzálne riešenie, ktoré by premostilo ich vlastné servre a služby veľkých cloudových poskytovateľov.

Veľmi zjednodušene si môžete predstaviť Amazon, Google a Microsoft ako veľkosklady, ktoré predávajú riešenia vo veľkom. IBM chce pre iné firmy postaviť verziu prítulného obchod na rohu, ktorý dodá presne to, čo potrebujú. Aj keď to samozrejme nakúpi vo veľkoskladoch. Problém je, že pre Google, Microsoft ani Amazon nie je ťažké otvárať vlastné obchodíky. (Stratechery, Bloomberg)

Podľa správy amerických tajných služieb, Čína a Rusko odpočúvajú amerického prezidenta, keď volá s priateľmi. Poradcovia ho neustále varujú, ale nepočúva ich. Vyplýva to z investigatívy denníka New York Times, pre ktorú sa reportéri rozprávali so súčasnými aj bývalými zamestnancami Bieleho domu.

Čína si napríklad robí zoznam súkromných osôb, s ktorými Trump komunikuje. K nim sa ľahšie dostanú cez čínskych biznimenov alebo lobistov. Rusko sa až tak nesnaží, keďže je známa afinita Trumpa k Putinovi.

V súčasnosti má Donald Trump tri telefóny iPhone. Dva z nich americká NSA pozmenila kvôli bezpečnosti, nedajú sa na ne ukladať telefónne čísla ani heslá. Prezident má však aj vlastný, súkromný iPhone. Ten je úplne rovnaký ako používajú bežní ľudia.

Pritom podľa expertov ani jeden z týchto telefónov nie je úplne bezpečný. Aj preto politici bežne politici používajú zabezpečenú pevnú linku na citlivé hovory.

Prezident Obama dostal iPhone až vo svojom druhom období. Nemal kameru ani mikrofón, nedalo sa z neho volať a e-maily mohol dostávať len od určitých ľudí. Nemohol si sťahovať ani ukladať aplikácie, ani posielať SMS. (New York Times)

Apple konečne predstavil nový MacBook Air, Mac Mini a nový dizajn iPadov Pro. Nová generácia Air je menšia, tenšia, výkonnejšia s retina displejom. Ale je aj o 20 percent drahší ako bol. Na nový dizajn čakal Air 8 rokov, ten posledný predstavil v roku 2010 ešte Steve Jobs.

A odpoveď na najpálčivejšiu otázku: Je iPad Pro už plnohodnotnou náhradou za MacBook? Nie, nie je. Približuje sa, ale ešte to nemôže nikto tvrdiť v plnou vážnosťou.

Mimochodom vyšla aktualizácia iOS 12.1, ktorá okrem nových emotikonov prináša aj možnosť skupinového hovoru cez FaceTime. Po prvom teste môžeme povedať, že to funguje bezproblémovo. (Bloomberg, Recode, The Verge, Wired)

Sociálna sieť GAB zmizla z internetu. Ak ste o nej nepočuli nie je divu. GAB bola drobný sociálna sieť podobná Twitteru. . Založili ju s tým, že hlavným cieľom mala byť ochrana slobody slova. Povoľovala všetko, čo priamo nevyzývalo na násilie alebo terorizmus. V praxi to dopadlo tak, že sa na nej pohybovalo zopár zapálených libertariánov, ktorých dopĺňali nacisti, extrémni ľavičiari, rasisti a ďalší, ktorých prejav už Facebook nezniesol.

Používateľom GABu bol Robert Boers, ktorý podľa polície zavraždil 11 ľudí v synagóge. Pár minút pred útokom na GAB napísal “...kašľať na to, ako to bude vyzerať – idem to toho.”

Po útoku začali GABu vypovedať zmluvy veľký poskytovatelia IT riešení. Zmluvu zrušili platobné systémy PayPal či Stripe, GAB prišiel pre kontorverzný obsah o poskytovateľa hostingu a domény.

Je samozrejme možné mať vlastné riešenie hostingu aj platobnú technológiu, no dnes je oveľa lacnejšie si tieto riešenia prenajať od veľkých firiem. Ak vám tieto firmy potom všetky naraz vypovedajú zmluvy, nedokážete v praxi fungovať. Prípad GABu je zaujímavou demonštráciou toho, akú veľkú časť inak otvorenej infraštuktúry webu už kontrolujú veľké IT platformy.

Mimochodom, GAB sľubuje, že plný chod sociálnej siete čoskoro obnoví. (New York Times, Verge)

Netflix láka na vysoké platy, o kultúre vyhadzovania nehovorí. Novinári z Wall Street Journal sa rozprávali so 70 súčasnými a bývalými zamestnancami Netlifxu a opäť potvrdili, že pracovať pre streamovacieho giganta nie je Netflix & chill.

Firemná kultúra je podľa správy WSJ niekedy až kultom a jedna z vecí, ktorá poznačila bývalých zamestnancov najviac je prístup k prepúšťaniu. Podľa šéfa Netflixu sa majú manažéri denne pozerať na podriadených a pýtať sa, prečo chcem, aby tu tento človek pracoval. Inými slovami, zamestnanci sú pod neustálym tlakom padáka. (Wall Street Journal)

Google prepustil takmer 50 ľudí kvôli sťažnostiam na sexuálne zneužívanie na pracovisku. V roku 2014 preto opustil Google aj zakladateľ Androidu Andy Rubin, ale spoločnosť o tom nepovedala. Dokonca mu vyplatila odmenu vo výške 90 miliónov amerických dolárov. Pre porovnanie - počas veľkého škandálu ohľadom sexuálneho zneužívania na pracovisku prepustil Uber okolo 20 zamestnancov. Zamestnanci Google po celom svete zorganizovali v piatok protest voči takému zaobchádzaniu a neinformovaniu. (New York Times, Bloomberg)

Facebook nerástol ani v treťom kvartáli v Spojených štátoch ani EÚ. Zuckerberg priznal, že sa im ťažko monetizujú projekty, do ktorých investovali (video a stories). Ďalej sa chcú sústrediť viac na Instagram, ktorý predstavuje najsvetlejší bod pre spoločnosť. (Bloomberg)

