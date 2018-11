Zoom: Kanada legalizovala marihuanu, v krajine vraj došli šišky

Najnovší hoax znovu začal ako vtip.

2. nov 2018 o 14:17 Tomáš Prokopčák

Stalo sa to len pred pár týždňami. Kanada sa stala len druhou krajinou na svete, v ktorej je legálne vlastníctvo a užívanie marihuany na rekreačné účely. Kanaďania si tak produkty z marihuany môžu po novom objednávať na internete, nechávať si ich posielať domov poštou alebo zájsť do obchodu.

A čo sa následne stalo? Veľká sieť obchodov zaoberajúca sa predajom šišiek a ďalších sladkých zákuskov hlási, že naprieč rôznymi kanadskými provinciami musela pozatvárať svoje obchody. Vraj Kanaďania okamžite vykúpili všetky sladkosti.

Akurát že to nie je pravda.

Kanada naozaj legalizovala rekreačné užívanie marihuany. Odborníci pritom už nejaký čas špekulujú, čo to spraví s hospodárstvom krajiny a aký bude mať tento legislatívny krok dopad nielen na rôzne sektory, ale aj na celkové jej fungovanie.

Otázkami napríklad je, či to prinesie dodatočný príjem do kanadského štátneho rozpočtu a aký to bude mať dopad na kriminalitu v krajine.

Preto keď webstránka World News Daily Report publikovala článok, že marihuana spôsobila nedostatok šišiek, vyvolal takú pozornosť. Vraj sedemnásť obchodov muselo zavrieť skôr, pretože reťazec naprieč provinciami nemal dosť zamestnancov a už vôbec nie dostatok šišiek a iných zákuskov.

Lenže... web World News Daily Report je podľa portálu Snopes, ktorý sa zoberá preverovaním rôznych čudných tvrdení, v skutočnosti zábavná a satirická stránka. V skratke: bol to vtip. A ani náhodou jediný, ktorý v posledných dňoch vznikol na tému Kanady, Kanaďanov a marihuany. Akurát tento sa začal virálne šíriť.

Pritom webstránka sama tvrdí, že všetky jej správy sú vymyslené a tak ich treba aj vnímať. A teda nie, v Kanade nie je – alebo aspoň zatiaľ nie je – nedostatok šišiek či koláčikov.

Nuž, v čase hoaxov a fake news je to ešte aj s tými vtipmi ťažké. Pretože na internete sa vždy nájde kopu ľudí, ktorí si informácie ani neoverujú, nieto nad nimi premýšľajú.

A preto znovu a znovu a znovu zopakujeme odporúčanie, ktoré v Zoome hovoríme pravidelne: neverte všetkému, čo ktosi zavesil na web. Premýšľajte... a premýšľajte aj nad tým, kto a prečo nejakú správu publikoval.

Ďalšie hoaxy

Istá holandská firma vraj najala na prácu deväť sýrskych utečencov, no už po týždni sa v práci nik z nich neukázal, tvrdí nový protimigrantský hoax. V skutočnosti podľa webu Manipulatori.cz bolo chlapcov jedenásť a všetci mali mentálnu poruchu alebo autizmus. A výsledkom bol spor medzi firmou a mestskou radou, ktorá mala projekt zastrešovať.

Vraj ruský prezident Vladimir Putin dostal svoju hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy. Nuž, podľa webu Antipropaganda.sk nedostal, overiť sa to dá na oficiálnych stránkach tejto iniciatívy.

Nejedzte bravčové mäso. Prasatá sa totiž nepotia a keďže sa nepotia, nevylučujú z tela toxíny, takže sa im v telách premnožujú baktérie, z ktorých sa stávajú parazity a tak... V tomto nezmysle je všetko a pravdivé je len to, že prasa síce nejaké potné žľazy má, ale nepotí sa tak, ako sa potia ľudia. Ale to sa nepotia ani kurence či, keď na to dôjde, poriadne sa nepotia ani kravy.