Zoom: Vedci našli nový spôsob, ako bojovať proti fajčeniu

Enzým môže pomôcť s odvykaním.

30. okt 2018 o 20:45 Tomáš Prokopčák, Zuzana Matkovská

Vedcom sa podarilo úspešne otestovať enzým, ktorý by mohol pomôcť ľuďom zbaviť sa závislosti na nikotíne. Počas pokusov na potkanoch zastavil abstinenčné príznaky.

Pokusy prebiehali na Scrippsovej výskumnom inštitúte v Kalifornii. Na základe výskumu, ktorý uverejnil časopis Science Advances, by v budúcnosti mohla vzniknúť odvykacia tabletka pre ľudí.

Vedci najskôr naučili potkany, ako si môžu samy podávať nikotín. Stačilo, aby zviera stlačilo gombík, a návyková zložka tabaku mu putovala priamo do žíl.

Počas dvanástich dní mali zvieratá prístup k spínaču na 21 hodín. Spotreba nikotínu u zvierat sa postupne zvyšovala, čo naznačovalo vznik závislosti. Potom však vedci umožnili potkanom podávať si nikotínovú infúziu iba raz za 48 hodín. Bez gombíka vykazovali abstinenčné príznaky a vždy, keď mali prístup k spínaču, zvyšovali si množstvo prijatého nikotínu, podobne ako závislí ľudia.

Polovica potkanov následne dostávala enzým NicA2-J1, ktorý rozkladá nikotín a znižuje jeho hladiny v krvi. Zvieratá, ktoré dostávali dávky enzýmu, naďalej užívali nikotín, ak k nemu mali prístup. Hladiny nikotínu v krvi však boli vďaka enzýmu nízke.

Je to ako keby fajčili 20 cigariet, ale dostávali len jednu alebo dve dávky nikotínu, opisujú vedci mechanizmus. U potkanov sa zároveň neprejavovali abstinenčné príznaky alebo správanie, ktoré by sa ľuďom mohlo javiť ako podráždenie.

Enzým pritom síce odstraňuje z tela nikotín, aby miera závislosti klesala, no zároveň ho ponechá dosť na to, aby sa nedostavili abstinenčné príznaky. Znamená to, že ak by fajčiar chcel skoncovať s cigaretami, dal by si približne raz týždenne tabletku s enzýmom a spočiatku by pokračoval vo fajčení.

Látka by pohlcovala veľkú časť prijatého nikotínu a vďaka tomu by sa závislosť postupne zmenšovala - až do momentu, kedy by ľudia mohli prestať fajčiť bez toho, aby cítili abstinenčné príznaky. Kleslo by tak riziko, že človek v odvykaní zlyhá.

Dosiaľ si vedci nevšimli žiadne závažné toxické účinky enzýmu, a preto považujú predklinickú fázu pokusov za úspešnú. Potrvá však roky, kým sa enzým dostane na trh.

