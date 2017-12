Morálna dilema roboauta: kedy sa vaše auto rozhodne, že vás zabije

Autonómne vozidlá budú musieť mať v programe zakódovanú aj funkciu zabíjania.

24. jún 2016 o 19:45 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Po ulici ide auto, v ktorom sedí tehotná žena a jej pes. Zrazu jej do cesty vbehnú traja ľudia, ktorí idú na priechod cez červenú.

Auto sa už zrážke nemôže vyhnúť, mohlo by však naraziť do betónovej zátarasy v druhom pruhu. Tehotná žena by síce umrela, no zachránila by tak tri ďalšie životy.

Sú situácie, keď sa ani šoféri nemôžu vyhnúť dopravnej nehode. V rýchlosti však určite nepremýšľajú nad morálnymi otázkami o prípadnom počte zachránených životov. Ak by v podobnej situácii bolo roboauto, problém by vyriešilo v zlomku sekundy. Otázka je, ako by sa auto rozhodlo, koho zabiť?

Napriek tomu, že autonómne autá na ulici ešte nejazdia, touto otázkou sa zaoberali už aj vedci z Kalifornskej univerzity v Irvine a Massachusettskej technickej univerzity (MIT). Svoje poznatky uverejnili v štúdii v odbornom časopise Science.

Kto by mal umrieť? Ťažké rozhodnutia preč človeka, budú musieť v budúcnosti riešiť aj robotické autá. (zdroj: MIT/Moral Machine)

Program na zabíjanie

Autonómne autá budú špecifické zariadenia, s ktorými sme sa doteraz ešte nemohli stretnúť. Budú za nás rozhodovať, kedy odbočiť, akú trasu zvoliť, kedy zastaviť, ale aj to, koho zabiť.