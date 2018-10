Apple chce to, čo má Netflix. Miliardové investície do video produkcie ponúkne zadarmo

Komentovaný prehľad technologických správ.

20. okt 2018 o 2:34 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Technologické správy týždňa

Začali sa vojny elektronických skútrov o naše mestá. Keď sa na začiatku roka vyrojili stovky elektronických kolobežiek v San Franciscu, mestské zastupiteľstvo nebolo spokojné. Nikto sa ich na nič nepýtal. Do pár mesiacov upravili mestský zákok a skútre stiahli, museli dostať povolenie.

A tu sa celý príbeh zamotáva, pretože pôvodné tri startupy povolenie nedostali, ale ich konkurenti áno. Najväčší z neúspešných žiadateľov – Lime (investorom je Uber) sa sťažuje a podal sťažnosť na súd, ktorú v prvej úrovni zamietli a odvolal sa.

Rovnaké problémy môžu čakať aj Bratislavu, keď sa niektorí zo sartupov objaví u nás a bude zaujímavé sledovať, ako sa budú mestá prispôsobovať ďalšiemu startupu z oblasti zdieľanej ekonomiky. (Bloomberg, TechCrunch)

Čo nové v oblasti streamovacích spoločností a startupov? Veľa. CNBC zistilo, že časť novej produkcie z pripravovanej služby Apple, ktorou sa chce vyrovnať Netflixu, bude pre majiteľov zariadení spoločnosti zadarmo.

WarnerMedia (AT&T) prichádza z plánov na vlastnú streamovaciu službu. Či bude HBO súčasťou, nadstavbou alebo nijakou časťou nevieme. Ale podľa portálu Recode to bude výzva pre AT&T.

Quibi je nová streamovacia online video služba, stojí za ňou bývalý šéf Disney – Jeffrey Katzenberg spolu s bývalou šéfkou HP a eBayu – Meg Whitman.

Medzičasom Netlix ukázal výsledky za tretí kvartál a spoločnosť opäť prevýšili odhady analytikov. Má už celosvetovo vyše 130 miliónov predplatiteľov, píše Bloomberg.

Google bude musieť vypitvať Androidy predávané v Európskej únii. Po päť miliardovej pokute za protimonopolné správanie od Európskej komisie mení Google podmienky, za ktorých si výrobcovia telefónu môžu zobrať operačný systém Android. Doteraz bola celá licencia zadarmo, vrátane aplikácií od Googlu ako Gmail či prehliadač Chrome.

Po novom si výrobcovia budú môcť licencovať bezplatne len jadro systému. Ak budú chcieť aj obchod s aplikáciami, budú musieť Googlu zaplatiť (zatiaľ nevieme koľko). Ak budú mať zaplatený balíček, môžu si pre zariadenie naviac bezplatne licencovať vyhľadávanie od Googlu a prehliadač Chrome.

V praxi to znamená, že výrobcovia zariadení majú väčšiu voľnosť v tom, ako zariadenia vystavajú. Budú môcť napríklad použiť vyhľadávacie služby Bing a prehliadač Mozzila.

Na jednej strane budú mať viac voľnosti pri tvorbe zariadení a na trhu pribudne konkurencia. Na druhej strane niektorí výrobcovia si nechávajú platiť za to, že do svojho zariadenia predinštalujú softvér od konkrétneho výrobcu.

Ak by sa podobná prax vo veľkom rozmohla aj pre základné funkcie telefónu (vyhľadávanie , prehliadač), môže to zmiasť používateľov. (Verge)

Prečo sa vám nepodarí udržať v súkromí ani svoju DNA. Nová štúdia v Science hovorí, že dvoch z troch Američanov európskeho pôvodu je identifikovateľná na základe dostupných databáz DNA. Ľudia si v posledných rokoch nechávajú robiť analýzu DNA od súkromných firiem, ktoré tie dáta použijú na nájdenie príbuzných alebo na základe nich upozorňujú na náchylnosť na rôzne choroby.

Ak si niekto nechá zaradiť do podobnej databázy svoju DNA, z princípu odhaľuje DNA svojich príbuzných, lebo je jasné,že jeho deti zdedia polovicu genetického kódu a od starých rodičov má v priemere 25 % genetickej výbavy. Jeden človek v databáza verejne “osvieti” časti genetického kódu celej svojej rodiny.

Ak sa tieto dáta spoja do jednej databázy spolu s príbuzenskými vzťahmi a miestom pobytu (napríklad zo sociálnych sietí alebo matrík), stačí mať v DNA databáze niekoľko vzdialených príbuzných, aby sa dala vaša DNA priradiť priamo k vám.

V praxi sa predpokladá, že stačí mať dáta o DNA od 2 % populácia, aby sa na základe DNA dal identifikovať každý jeden človek. Ak ste z takého sveta nervózni, robíte asi dobre. Ak chcete byť ešte nervóznejší pustite si filmGattaca. (pôjde v sobotu 20.10 napoludnie na Cinemaxe alebo streamovane cez HBO GO). (NPR)

Facebook klamal, nový asistent Portal bude zbierať dáta pre reklamné účely. Z pohľadu sociálne siete prišlo k nepresnosti, keď šéf projektu tvrdil, že Portal nebude využívať dáta na reklamné účely. To ale neznamená, že ostatné divízie (Facebook, Messenger, WhatsApp...) sa týchto dát vzdajú. Možno prišli k nejasnej komunikácii, ale výsledok pre bežného používateľa je opäť len pocit zavádzania. (Recode)

Anonymný zamestnanec Amazon napísal kritický list o spoločnosti. Hovorí v ňom o protestoch kolegov, ktorí Jeffovi Bezosovi píšu listy, aby sa k niektorým veciam postavil morálne. Amazon na svojich serveroch prevádzkuje službu tajnostkárskemu startupu Palantir, ktorý využíva aj americká vláda na sledovanie utenčecov. Ďalej je to výčitka, že spoločnosť dala polícii softvér na rozpoznávanie tvárí. (Medium)

Facebook stráca význam ako zdroj správ. Podľa analytickej firmy Chartbeat klesol počet ľudí prichádzajúcich na stránky spravodajských webov o 40 %. Zároveň sa o tetinu zvýšila priama návštevnosť vydavateľov správ. Možno ide o prvý náznak toho, že Facebook prestáva byť pre používateľov dobrým zdrojom správ. (Axios)

Uber hodnotia na 120 miliárd dolárov. Prepravná firma Uber by začiatkom budúceho roka mala ísť na burzu a odhaduje sa, že sa pokúsi akcie predávať za sumu, ktorá by firmu ako celkom hodnotila na 120 miliárd dolárov. Wall Street Journal pripomína, že je to viac ako spoločná hodnota automobiliek Ford, GM a Fiat (WSJ).

Kde sa z mladých mužov stávajú fašisti? YouTube a 4chan. Web bellingcat zozbieral svedectvá od 75 ľudí, ktorí rozprávali o tom, ako prijali názory krajnej pravice. Vzorka je veľmi malá, ale ukazuje, že prvé vystavenie radikálnym názorom často prebehne na YouTube. (bellingcat)

Google+ bol problém od začiatku a časom sa to zhoršovalo. Po ozname, že vyhľadávač zatvorí svoj pokus o sociálnu sa okrem iných ozval aj bývalý dizajnér Google+. Vo vyše 100 Tweetoch vyrozprával príbeh, ako to vyzeralo v tíme a akú vážnosť projektu prisudzovalo vedeniu (tím Google+ sídlil v rovnakej budove ako šéf Googli). Jedným slovo – bordel. Oplatí sa prečítať to celé. (Twitter)

