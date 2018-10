Zoom: Vedec, ktorý predbehol aj Maxwella

Pripomíname si Gustava Roberta Kirchhoffa.

17. okt 2018 o 17:00 Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/bdrtp-9c9185?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=105&auto=0&share=0&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0

Prepis podcastu do textu

Skúste sa vžiť do tej situácie. Je polovica 19. storočia, veda už má sformované svoje základy, no v mnohom stále pripomína skôr alchýmiu ako chémiu, skôr náhodné hádanie ako skutočné vedenie. A jedným z najzaujímavejších odborov je skúmanie elektrickej energie a jej správania.

Mladý Gustav Kirchhoff sa narodil do relatívne dobre situovanej rodiny, čo mu umožnilo študovať na školách. Vzdelanie získal na univerzite v Konigsbergu, čo je dnešný Kaliningrad.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



A keďže mal šťastie, jeho učiteľmi sa stali Carl Gustav Jacob Jacobi, ktorý položil základy teórie čísiel či eliptických funkcií, ale údajne aj taký Carl Friedrich Gauss.

Že mladík je supertalentom, ale dokázal už veľmi skoro. Už ako dvadsaťdvaročný totiž sformuloval mladý Kirchhoff čosi, čo dnes voláme zákonmi nesúcimi jeho meno. Dnes to považujeme za banálne vedenie, no v jeho čase to takým nebolo.

Tvrdil totiž, že algebraický súčet prúdov v uzli sa rovná nule. A že algebraický súčet napätia v uzavretej časti obvodu sa rovná nule. Teda zjednodušene, čo do uzla príde, aj z neho odíde. A ak vám niečo v obvode zmizne, asi tam musíte čosi dodať.

Oba tieto zákony síce možno priamo odvodiť z takzvaných Maxwellových rovníc, sám veľký Maxwell no ten ich sformuloval až o dvadsať rokov neskôr.

Kirchhoff tiež zistil, že ak elektrický signál putuje drôtom úplne bez odporu, putuje rýchlosťou svetla. Ale zaujímal sa aj množstvom ďalších vecí: napríklad pomáhal vytvoriť a používať metódu, ktorú dnes voláme spektrálna analýza.

A keď sa vedci vtedy pomocou nej pozreli na hviezdy, Kirchhoff spolu s Robertom Bunsenom objavili chemické prvky cézium a rubídium.

Venoval sa však aj optike, problémom takzvaného čierneho telesa, riešil práve Maxwellove rovnice pre rôzne prípady a na sklonku života sa stal členom váženým rôznych učených spoločností.

Gustav Robert Kirchhoff zomrel 17. októbra v roku 1887.

Ďalšie správy z vedy

Výbuch sopky Vezuv vyparil ľuďom krv, potom im vybuchli lebky. Ukázala to nová analýza kostí a kostrových pozostatkov na mieste dávneho mesta Herkulaneum. Takmer všetci v meste pri výbuchu vulkánu zahynuli.

Vedci našli spojenie medzi hmotnosťou a skorou pubertou. Výskum naznačil, že nadváha v mladom veku môže u niektorých dievčat spustiť akúsi molekulárnu reťazovú reakciu, ktoré vedie ku skoršiemu nástupu puberty.

Pracovné miesta, ktoré umožňujú zamestnancom sedieť aj stáť popri práci na počítači, nielenže redukujú čas strávený posediačky. Nový výskum ukazuje, že majú pozitívny dopad aj na pracovný výkon a na psychické zdravie ľudí.