Prečo sa Silicon Valley zúrivo ruve o vašu obývačku

Súhrnný prehľad technologických správ týždňa.

12. okt 2018 o 22:47 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://www.podbean.com/media/player/9cye8-9c3de2?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=108&auto=0&share=0&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0

Technologické správy týždňa

Nové bojové lode v bitke o obývačku. Facebook a Google ukázali nové krabičky, ktoré majú doručiť ich služby do obývačiek a kuchýň.

Facebook predstavil zariadenie Portal. Vyzerá, ako keby niekto pribil čierny iPad na plastový stojan. Má vstavané hlasové ovládanie a reproduktor a dokáže prehrávať hudbu či video. Facebook sa najviac chválil videohovormi. Zariadenie vie sledovať používateľa, ktorý sa pohybuje v miestnosti a zamerať kameru na konkrétnu osobu. Otázkou ostáva, kto a prečo by si dal do domácnosti zariadenie od Facebooku s citlivým mikrofónom a kamerou. Facebook ale vie, že mu asi neveríte a zariadenie, ktorého hlavným lákadlom má byť kamera dodáva s krytkou na kameru. Menšia verzia sa predáva za 199 dolárov, väčšia za 349. (Verge)

Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždna emailom. Príhláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail >>

O pár dní neskôr ukázal podobnú krabičku aj Google. Volá sa Google Home Hub, tiež sa ovláda hlasom, tiež vie prehrať hudbu zo streamovacích služieb a video z Youtube. Na rozdiel od Portalu ale vôbec nemá kameru. Má pomerne malú obrazovku (7 palcov), ale viete na ňu dostať obsah z Youtube či Google Photos. Naviac Google má najkvalitnejšieho hlasového asistenta a zariadenie predáva za 149 dolárov. (9to5Google)

Detailné porovnanie novo ohlásených zariadení nájdete na Verge.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ukazuje sa, že krabička s domácim asistentom je pre technologické firmy nové bojisko. Je to otvorený a rýchlo rastúci trh, kde ešte nikto nemá dominantnú pozíciu. Firma, ktorej sa podarí podarí dostať svoj ekosystém do obývačiek, bude mať dobrú páku na pretláčanie ostatných služieb a zariadení. Mimochodom, hlasový asistent je pravdepodobne prvé sofistikovanejšie technologické zariadenie, s ktorým budú prichádzať do kontaktu deti.

Ktoré zariadenie vyhrá? Analytik Ben Thompson z webu Stratechery si myslí, že Google je na najlepšej ceste, hneď za ním Amazon a Apple nebude síce masovo rozšírený, ale jeho skalní fanúšikovia si kúpia aj drahé zariadenia. Prehru veští pre Facebook a my rovnako. (Stratechery)

Google zároveň ohlásil nové telefóny Pixel 3 a tablet Pixel Slate. Fakt, že mal zle zabezpečené dáta stoviek tisíc používateľov služby Google+ už zmieniť zabudol. (Verge). Mimochodom, hanba s Google + bola taká veľká, že službu radšej rovno zatvoria. Odhalenie zverejnil Wall Street Journal. Jedna z teórií, prečo sa Google snažil ukryť správy o zraniteľnosti, lebo to bolo v čase škandálu Cambridge Analytica a nechcel vyzerať zle pred kongresom a byť na rovnakej lodi ako Facebook. (Wired)

Microsoft aj Google chystajú službu, ktorá umožní streamovať moderné náročné počítačové hry podobne, ako sa dnes streamuje hudba alebo video. Hra bude plne hrateľná, no zákazník nebude potrebovať vlastnú hernú konzolu či herný počítač. Hra má bežať vo vzdialenom datacentre. Podobné služby sa už pokúsilo spustiť niekoľko firiem. Výhodou Googlu aj Microsoftu môže byť to, že obe firmy už majú rozsiahlu fyzickú infraštruktúru po celom svete, čo umožní hry streamovať plynulo. Služby spustia pravdepodobne začiatkom budúceho roka. (Google, The Verge)

Google rýchlo znižuje svoju závislosť od reklamných príjmov. Kým v roku 2012 tvorili nereklamné príjmy 5,1% tržieb spoločnosti, v uplynulom roku firma (už pod hlavičkou materskej firmy Alphabet) získavala z iných ako reklamných zdrojov 14 % tržieb. Google musí konkurovať reklamnej sieti Facebooku a po novom aj Amazonu, čo znižuje cenu online reklamy. Napriek tomu sa firme darí udržať rast. (Statista)

Americká FDA (obdoba slovenského úradu pre kontrolu liečiv a potravinovej inšpekcie) spravila raziu v startupe Juul, ktorý vyrába trendy elektronickú cigaretu. Zadržali firemné dokumenty, vrátane podkladov pre marketingové materiály. Skúmajú hlavne to, či firma špecificky necieli svoje produkty na tínedžerov a deti. Možno preto, že ponúkajú e-cigarety s “príchuťou” cukríkov. (Bloomberg)

Microsoft je piatym najväčším dodávateľom počítačov v USA. Firma sa medzi najväčších výrobcov dostala len 6 rokov po uvedení svojich tabletov a laptopov Surface. V Spojených štátoch predbehla značky ako Acer či Asus. Microsoft predal viac ako 600-tisíc zariadení. Na vrchole rebríčka sa s prehľadom drží spoločnosť HP s predajom 4,5 milióna zariadení. Globálne dopyt po osobných počítačoch dlhodobo stagnuje. (Gartner)

Na Texaskej univerzite vytvorili nové nosné médium pre vakcíny, ktorý znižuje náklady na výrobu a umožní skladovať očkovacie látky pri izbovej teplote, čo by mohlo znížiť náklady na skladovanie až o 80 %. Zatiaľ postup testovali na myšiach. Kým sa dostane do očkovacích látok pre ľudí, bude treba ešte veľa, veľa, veľa testovania. (Sciencedaily)

Microsoft zmenil väčšiu časť svojho patentového portfólia na open-source. Spoločnosť zaradila 60-tisíc vlastných patentov do siete Open Invention Network (OIN), ktorej súčasťou sú aj Google, IBM, Red Hat alebo SUSE. Spolu má 90-tisíc patentov. Patenty sú pre členov OIN dostupné pod licenciou royalty-free, teda jednorazová platba, nie opakujúce sa poplatky za používanie, ktoré na mnohé patenty Microsoft mal. Podľa ZDNet zarábala spoločnosť na licencovaní vlastných patentov miliardy dolárov. (ZDNet)

Magazín WIRED zverejnil rebríček najčítanejších článkov za posledných 5 rokov. Na prvom mieste je článok o tom, či sú šaty na obrázku modré alebo zlaté. Ďalej to bol text o úniku dát Ashley Madison, o algoritme Facebooku či slove Covfefe, ktoré tweetol Donald Trump minulý rok. Nechýba ani skvelá reportáž, v ktorej hackeri na diaľku zastavili auto na diaľnici s reportérom magazínu za volantom. (WIRED)

GDPR najviac pomohlo Googlu. Podľa najnovšej štúdie nariadenie GDPR od Európskej únie najviac pomohlo najväčšiemu vyhľadávaču. Počas monitorovaného obdobia od apríla do júla len Google získal väčší podiel na trhu, konkurencia klesala, vrátane Facebook reklám na webových stránkach (teda mimo rozhrania sociálnej siete). (Cliqz)

Deti trávia hodiny na YouTube a najnovším hitom je ChuChuTV z Indie. Magazín The Atlantic sa pozrel na úpešnú produkčnú spoločnosť detských klipov z Indie. ChuChuTV poráža v pozeranosti na YouTube najväčšie americké značky a stále rastie. Kým TV pre deti prešla počas 20. storočia sadou regulácií, YouTube už roky púta milióny detí bez dohľadu, častokrát aj rodičovského. Podľa staršej štúdie z roku 2015 používalo 97% detí do dvoch rokov mobilné zariadenie na sledovanie videí. (The Atlantic)

Netflix a Apple stavili na komédie, Amazon drámu. Analytická spoločnosť Ampere Analysis porovnala žánre pripravovaných formátov veľkých streamovacích služieb. Vyšlo im, že Netflix plánuje pridať veľa zábavného obsahu (komédie, stand up), sci-fi a fantasy, Amazon najmä drámu a fantasy, YouTube tiež chystá zábavné formáty a Facebook Watch stavil na správy. Apple pripravuje najmä mix komediálneho obsahu, krimi a thrillerov a HBO klasicky drámu. (Recode)

Spravili sme chybu, máte pripomienku?

Napíšte nám na klik@sme.sk, prípadne do skupiny na Facebooku. Môžete nás tiež podporiť kúpou predplatného.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na odkaze podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami.

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.