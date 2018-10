Hubblov teleskop má problémy, je v núdzovom režime

Od poslednej údržby ubehlo deväť rokov.

8. okt 2018 o 17:29 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Ikonický Hubblov vesmírny ďalekohľad je mimo prevádzky. Ďalekohľad museli prepnúť do núdzového režimu po tom, ako cez víkend zlyhala dôležitá súčiastka.

Problémy potvrdila na Twitteri astronómka Rachel Ostenová, zastupujúca riaditeľka misie.

Teleskop prevádzkujú spoločne americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a Európska vesmírna agentúra (ESA). Ani jedna strana zatiaľ oficiálne stanovisko nevydala.

"Bol to veľmi stresujúci víkend. Hubble je teraz v núdzovom režime, zatiaľ čo skúšame nájsť riešenie."

Deväť rokov bez výmeny

Teleskopu sa kvôli neznámej chybe pokazil jeden z troch gyroskopov, ktoré potrebuje na fungovanie. Tieto súčiastky umožňujú udržiavať presnú a pevnú polohu na obežnej dráhe, aby sa ďalekohľad mohol zamerať na svoje ciele na oblohe.

Hubble má celkovo šesť gyroskopov, ktoré astronauti pri poslednej údržbe v roku 2009 vymenili. Odvtedy súčiastky nik nenahradil.

Aby mohol Hubble pracovať tak, ako má, potrebuje tri súčasne fungujúce gyroskopy. Ako už predošlé opravy ukázali, ďalekohľad môže pracovať aj s dvomi fungujúcimi gyroskopmi. Oblasť oblohy, ktorú by dokázal pokryť, by však bola obmedzená.

Vedci opäť skúsia nahodiť problematický gyroskop a zistiť, čo sa stalo. Vedeli však, že raz k tomu dôjde. Pokazený gyroskop presluhoval už vyše pol roka.

Hubblov vesmírny ďalekohľad pri opravách a výmene gyroskopov v roku 1999. (zdroj: NASA)

Iba s jedným gyroskopom

Ak by sa nepodarilo nahodiť tretí gyroskop, vedenie plánuje prepnúť sa na režim s dvomi. Jeden gyroskop by pracoval a druhý by bol záložný.

"Rozdiel medzi jedným alebo dvoma gyroskopmi nie je veľký, ale aspoň nám to získa viac pozorovacieho času, čo astronomická komunita zúfalo chce," vysvetlila na Twitteri Ostenová.

NASA, ESA a Kanadská vesmírna agentúra v súčasnosti pripravujú nasledovníka Hubblovho teleskopu. Štart vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba však už niekoľkokrát odložili, v súčasnosti je naplánovaný až na marec v roku 2021.