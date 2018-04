Štart superteleskopu sa opäť odkladá, hrozí prekročenie rozpočtu

Vesmírny teleskop Jamesa Webba má vďaka 6,5 metrovému zkradlu vidieť prvotné hviezdy a galaxie.

28. mar 2018 o 14:06 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Spustenie nástupcu Hubblovho vesmírneho teleskopu sa opäť odkladá, neodštartuje skôr než v máji 2020. Dôvodom je prebiehajúca integrácia a testovanie jednotlivých častí, čo si vyžaduje viac času, než sa pôvodne predpokladalo.

Testovanie má zaručiť, že keď teleskop spustia vo vesmíre, všetko bude fungovať tak, ako má.

Zdržanie môže navyše spôsobiť, že cena projektu sa navýši o ďalšie stovky milióny dolárov a reálne hrozí prekročenie finančného limitu 8,8 miliardy amerických dolárov, ktorý stanovil Kongres.

O zdržaní informuje na svojom webe americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).

Náročná integrácia

Vesmírny teleskop Jamesa Webba je medzinárodný projekt NASA, Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Kanadskej kozmickej agentúry (CSA). Štart už niekoľkokrát odložili, pred súčasným posunutím sa plánoval na jar budúceho roku.

"Všetok letový hardvér teleskopu je hotový, no objavili sa problémy s telom teleskopu, čo nás prinútilo prijať potrebné kroky, ktorými zaistíme dokončenie tohto ambiciózneho a zložitého observatória," vysvetľuje v tlačovej správe zastupujúci administrátor NASA Robert Lightfoot.

Najdrahšie súčiastky, šesť a pol metrové primárne zrkadlo zložené z menších častí a vedecké nástroje, už vyrobili. Najväčšou súčasnou výzvou je dokončiť integráciu zrkadiel a nástrojov s telom teleskopu a slnečným štítom a zaistiť, aby fungovali ako jeden celok.

Vedci tiež musia zabezpečiť, aby sa celý teleskop dal zložiť do rakety Ariane 5, ktorá ho vynesie do vesmíru, kde sa by sa mal následne rozložiť aj so slnečným štítom a obrovským zrkadlom.

Teleskop Jamesa Webba neumiestnia na nízku obežnú dráhu Zeme ako Hubblov teleskop. Raketa ho má umiestniť približne do vzdialenosti 1,5 milióna kilometrov od Zeme, ďaleko za obežnú dráhu Mesiaca.

Uvidí najďalej do vesmíru

Úlohou teleskopu, ktorý bude vesmír skúmať v infračervenom spektre, bude pátrať po svetle z prvotných hviezd a galaxií, ktoré vznikli po veľkom tresku, či študovať a pochopiť vznik a vývoj galaxií, hviezd a sústav.

V hľadaní má pomôcť práve obrovské zrkadlo, ktoré mu má poskytnúť zhruba sedemkrát väčšiu zachytávaciu plochu než má súčasný Hubblov vesmírny teleskop. Menšia veľkosť Hubblovho zrkadla obmedzuje možnosti satelitu nazerať do hlbokého vesmíru.

Od teleskopu Jamesa Webba sa preto očakáva oveľa viac.