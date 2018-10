Zoom: Vedec, ktorý sa postavil nacistom

Niekedy je dôležité to, čo človek neurobí.

Niekedy je v živote dôležité to, čo človek spraví. Ale niekedy je prinajmenšom rovnako dôležité to, čo človek neurobí.

A platí to aj vo svete vedy: a jedným z najdôležitejších prípadov z vedy relatívne súčasnej, z vedy 20. storočia, je nemecký fyzik a nositeľ Nobelovej ceny za objav difrakcie röntgenových lúčov na kryštáloch Max von Laue.

Prečo to hovoríme?

Pretože nielenže Laue bol veľkým fyzikom svojich čias, veľkým vedcom, priateľom Alberta Einsteina a ďalších skvelých mužov a žien svojej doby, no keď na to došlo, vedel byť hlasným kritikom nacistov – a to v časoch, keď už riskoval nielen kariéru.

Byť odvážnym, chrániť slobodu, vrátane slobody bádania, neignorovať fakty v prospech zvrátenej ideológie a snažiť sa pomáhať, je čosi, čo treba oceniť. Aj keď by sme nehovorili o nositeľovi Nobelovej ceny.

Malý Max vyrastal v prostredí armády. Jeho otec slúžil v cisárskom vojsku, napokon, v roku 1914, získala rodina dedičný šľachtický titul.

Laue síce nebol práve najšikovnejším študentom, no talent na matematiku a fyziku ukazoval už ako mladík. A mal šťastie na skvelých učiteľov. Jedným z nich bol začiatkom 20. storočia sám Max Planck, otec kvantovej fyziky.

Krátko na to sa zoznámil so samotným Albertom Einsteinom, stali sa priateľmi a Laue Einsteinovi pomáhal spopularizovať a vo vedeckej obci uznať jeho teóriu relativity.

Napokon, to ho o desaťročia neskôr dostalo do konfliktu s národnými socialistami. Nacisti presadzovali akúsi zvrátenú nemeckú fyziku, v ktorej nebolo miesto pre židovských vedcov a ich teórie, a teda ani pre všeobecnú teóriu relativity. Laue proti tomu niekoľkokrát verejne vystúpil, dokonca pomáhal niekoľkým perzekvovaným vedcom utiecť z krajiny.

V roku 1945 bol v skupine vedcov, ktorých spojenci odviezli do Británie, aby ich nezajali Sovieti. A po vojne zase pomáhal v Nemecku zreorganizovať vedu tak, aby mohla znovu slobodne fungovať.

Ale aby sme teda nezabudli na jeho vedecký prínos: Max von Laue priniesol významné pokroky v optike, kryštalografii, zaoberal sa nielen röntgenovým žiarením, ale aj supravodivosťou, už spomínanou teóriou relativity či kvantovou teóriou.

Max von Laue sa narodil 9. októbra 1879, zomrel 24. apríla 1960.

