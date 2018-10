Nobelovky ocenili lieky a zlepšenia v liečbe

Ako dopadli tohtoročné prírodovedné ceny.

5. okt 2018 o 17:51 Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/510007440&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Niekedy sú to abstraktné posuny. Inokedy veľké experimentálne dôkazy ešte väčších vedeckých hypotéz. A občas sú to konkrétne zlepšenia, ktoré sa dostávajú do našich bežných každodenných životov.

Tento týždeň oznámili tohtoročných laureátov Nobelových cien. A aj keď to boli ocenenia za fyziku či chémiu, autori objavov pomohli zlepšiť naše bežné životy.

Kto získal nobelovky a za čo? Vypočujte si TECH_FM.

