Zoom: Nie, internet nestvoril konšpiračné teórie

Čo hovorí veda o konšpiráciách.

4. okt 2018 o 17:15 Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

Prepis podcastu do textu

To všeobecne rozšírené tvrdenie by mohlo znieť nejako takto: internet môže za konšpiračné teórie. A keby nebolo internetu a sociálnych sietí, hovoria technopesimisti, asi by sme žili v lepších alebo aspoň pokojnejších demokraciách.

Nuž, pravdepodobne to nie je pravda. Alebo si to aspoň myslí Karen Douglasová z Kentskej univerzity, ktorá v texte pre The Conversation celkom presvedčivo argumentuje, že s konšpiráciami a konšpiračnými teóriami je to oveľa zložitejšie.

V prvom rade totiž podľa nej nie je pravda, že vďaka internetu ľudia rôznym konšpiračným teóriám veria viac. V skutočnosti časť ľudí na konšpirácie verila vždy. Antisemitské boli široko rozšírené úž trebárs za čias starovekého Ríma a – vlastne – existujú dodnes.

Čo štúdie ale naznačujú, je, že niektorí ľudia sú naozaj náchylnejší veriť na konšpiračné teórie než iní. A dôvodom je, že jednoducho chcú mať kontrolu nad svojimi životmi, chcú poznať pravdu, cítiť sa bezpečne a stabilne. A ak je svet okolo nich príliš zložitý a príliš chaotický, nájdu si nejakú skratku.

Výskumy ale nepotvrdzujú, že vďaka internetu čoraz viac ľudí verí na konšpirácie – aj keď ani nedokazujú opak.

Ukazujú však, že konšpiračné tvrdenia, podľa výskumu v Political Psychology napríklad, sa zdieľajú v rámci rovnako naladených komunít, v ktorých s nimi už ľudia súhlasia.

Internet pomáha takýchto ľudí lepšie uzatvárať do akýchsi názorových bublín, pričom výsledkom je väčšia polarizácia spoločnosti. Navyše, ľudia informácie, ktoré sa im nepáčia a nehodia do svetonázoru, jednoducho odignorujú.

A keď už človek v nejakú konšpiráciu uverí, je podľa vedcov náchylnejší uveriť nejakej ďalšej. Tak si dávajte pozor.

Ďalšie hoaxy

Na dôchodcov útočí hoax, ktorý má podľa Manipulatori.cz vrátiť seniorom sluch. Stačí, ak zaplatia zhruba 40 eur v prepočte. Podobný podvod sa objavil v Česku, Bulharsku či v Maďarsku a, samozrejme, žiaden zázračný prostriedok neponúka. Pretože nejestvuje.

Vraj najlepší priatelia, vraj slon sa skamarátil s levmi a nosí levie mláďa. Nuž, aj takáto rozkošná fotografia sa šíri sociálnymi sieťami, no nezobrazuje realitu. Je to reklamná fotografia juhoafrického Krugerovho národného parku a vytvorili ju tento rok ako prvoaprílový žart.

Soros sa už naplno používa aj v americkom politickom zápase. Najnovšie vraj žena, ktorá obvinila Trumpovho nominanta na sudcu Najvyššieho súdu, má mať kontakty s týmto americkým finančníkom. Akurát to nie je pravda, falošná správa si zamieňa dve rôzne osoby.