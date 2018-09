Zoom: Bol chudobný a hladoval. Nakoniec získal Nobelovu cenu

Ako žil a pracoval Ivan Petrovič Pavlov.

26. sep 2018 o 15:30 Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

Prepis podcastu do textu

Ak to veľmi, ale naozaj veľmi zjednodušíme: mohli by sme to opísať nejako takto. Existuje spôsob učenia, pri ktorom biologický stimul – v preklade, jedlo – sa spája s nejakým iným stimulom – zazvonenie zvončeka – pričom sa sleduje reakcia. V tomto prípade slintanie.

Jednoducho, zrazu do psov vštepíte, že slintať začnú aj pri zazvonení zvončeka, a jedlo ani nemusí prísť.

Tým by sme mohli zhrnúť takzvané klasické kondcionovanie. Alebo, ak chcete, Pavlovovu rekciu. A práve jej otec, ruský fyziológ, psychológ a lekár Ivan Petrovič Pavlov je našim dnešným vedeckým hrdinom týždňa.

Za svoje objavy získal Nobelovu cenu, ako vôbec prvý Rus, položil základy niektorých dodnes využívaných terapeutických postupov a pomáhal spoznávať, ako fungujú naše telá dávno pred tým, ako sme mali CTčka a magnetické rezonancie.

Malý Pavlov bol najstarším dieťaťom dedinského ortodoxného kňaza. Narodil sa v nie práve príjemných časoch polovice 19. storočia a pôvodne mal byť tiež kňazom.

No v roku 1870 vymenil seminár za fyziku a matematiku a rozhodol sa venovať vedeckej kariére. Vďaka za to, dodnes sa totiž jeho meno učíme. Začiatky pritom nemal vôbec ľahké, dokonca trel biedu a nevedel si nájsť dobrú akademickú pozíciu.

Napriek tomu, že jeho talent si dobové vedecké prostredie všimlo veľmi rýchlo, už za svoje rané práce získaval medaily a ocenenia. Skutočne váženú pozíciu však dosiahol až na prelome 19. a 20. storočia a na petrohradskej Vojenskej lekárskej akadémii pôsobil ďalšie takmer polstoročie.

A práve z týchto miest pochádzajú jeho najdôležitejšie experimentálne zistenia, vďaka systematickej a – v tej dobe unikátnej – dlhodobej práci s pokusnými zvieratami.

Napokon, v roku 1904 mu za to švédski akademici udelili Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu so slovami, že si ju zaslúži „ako uznanie jeho prác týkajúcich sa fyziológie trávenia, prostredníctvom ktorých sa zmenili a rozšírili vedomosti týkajúce sa vitálnych aspektov jedincov".

Ivan Petrovič Pavlov sa narodil pred 169 rokmi, 26. septembra v roku 1849.

