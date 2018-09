PODCAST TECH_FM Nie, Elon Musk nepošle turistu k mesiacu v roku 2023

Bolo by to perfektné, akurát to nie je možné stihnúť.

21. sep 2018 o 12:46 Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?hide_cover=1&light=1&feed=%2Fradiofm%2Ftech_fm-2092018%2F Súkromná vesmírna spoločnosť SpaceX predstavila svojho prvého kozmického turistu, ktorého chce vyslať na cestu okolo našej prirodzenej družice. A má ambiciózny plán, stihnúť by to chcela už do roku 2023. Akurát sa to takmer určite nestane. Prečo? Vypočujte si podcast TECH_FM, okrem vesmíru sa venujeme aj téme robotických hračiek a prečo ich ľudia milujú. TECH_FM je program propagujúci vedu a nové technológie. Vzniká v spolupráci Tech.sme.sk a Rádia_FM a znie naživo v rozhlase každý štvrtok po 15:00.