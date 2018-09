Zoom: Starovekí Egypťania mali poznať rýchlosť svetla vo vákuu

Ako vznikajú mýty, legendy a nezmysly.

20. sep 2018 o 17:07 Tomáš Prokopčák

Prepis podcastu do textu

Minulý týždeň sme to už v krátkosti naznačili. No okrem politicky motivovaných, nenávistných či propagandistických hoaxov sa internetom šíri aj kopa ďalších nezmyslov. Vlastne, to nie je ani tak problém internetu, zaručené záhady o našich dávnych predkoch predchádzajú na stáročia éru digitálnej revolúcie.

Napokon, mnohí si zo záhadológie urobili celkom slušnú živnosť, nielen Erich von Däniken by vedel rozprávať, svetielka moje krásne. A presne do tohto sveta patrí tvrdenie, ktoré vlastne ani tak nechceme nazvať hoaxom či falošnou správou. Je iba smiešne.

Vraj poloha Veľkej Chufuovej pyramídy v Gíze ukazuje, že starovekí Egypťania museli poznať rýchlosť svetla vo vákuu. Pretože, keď to prevediete na desatinné čísla, pyramída leží na 29, 9792 a tak ďalej stupni severnej zemepisnej šírky. A aká je rýchlosť svetla vo vákuu? Predsa 299 792,458 kilometrov za sekundu.

Ha!

Nuž, v prvom rade, Chufuova pyramída v Gíze je naozaj rozsiahly objekt, takže jeho poloha zahŕňa relatívne veľký rozptyl zemepisných šírok aj dĺžok. Vybrať si jednu, ktoré sa nám práve hodí do záhady, nie je práve poctivé.

A teraz k tomu, čo starovekí konštruktéri pyramíd vedeli a nevedeli. Samotná výstavba pyramíd je naozaj obdivuhodná. Už deľba práve, logistika a koordinácia robotníkov, schopnosť s primitívnymi nástrojmi určovať uhly a orientáciu je natoľko zaujímavá, že by sme o nej mohli rozprávať v Zoome niekoľko týždňov.

Lenže nijako nesúvisí s tým, že by Egypťania Starej ríše poznali rýchlosť svetla, dokonca si boli vedomí myšlienky, že svetlo sa šíri - a to obmedzenou rýchlosťou.

O putovaní svetla podľa Snopes.com síce špekulovali antickí Gréci o tisícročia neskôr, no ako skutočný teoretický koncept sa objavilo až v 17. storočí. Experimentálne dôkazy ešte neskôr.

Zároveň Egypťania by len ťažko počítali rýchlosť svetla v kilometroch za hodinu či sekundu. Jednoducho preto, že žiadne kilometre nemali. Obyvatelia staroveku používali iné miery. Egypťania rátali totiž v lakťoch, dokonca takzvaných kráľovských lakťoch a rýchlosť svetla v lakťoch za sekundu už polohu pyramídy nepripomína ani zďaleka.

Nevraviac, že náš dnešný systém určovania zemepisných šírok a dĺžok je... nuž náš dnešný, tisícročia vzdialený od starovekého Egypta.

Ale ako zábavné myšlienkove cvičenie sú takéto tvrdenia dobré. Pretože si na nich môžeme ukázať, čo je náš dnešný pohľad a ako vnímali svet okolo seba ľudia v minulosti. A tá minulosť, verte nám, je fascinujúca už sama osebe.

Ďalšie hoaxy:

Pápež František vraj povedal, že odhaľovanie pedofilných kňazov v Cirkvi je práca Satana. Nuž, nepovedal to. Povedal síce, že Satan útočí na biskupov, aby odhalil ich hriechy a škandalizoval ľudí, no o zneužívaní detí nepadlo ani slovo.

Donald Trump vraj povedal, že nikdy nepochopí, prečo ľudia milujú psy, veď sú nechutné. Trump síce narozprával už všeličo, ale toto pravdepodobne nepovedal. Zdroj takéhoto citátu sa totiž nepodarilo nájsť, navyše, existuje fotografie dokazujúce opak.

A nie, pitie krvi mladých ľudí vám nezaručí večnú mladosť. Áno, jestvujú síce výskumy na myšiach, ktoré ukázali významné zdravotné benefity pri pokusoch s látkami z krvi mladších hlodavcov, no s pitím to nič spoločné nemá. Ten výskum je v plienkach, celkom kontroverzný a v skutočnosti hľadá chemické látky, konkrétne špecifické bielkoviny ktoré by mohli zlepšovať zdravotný stav pacientov.