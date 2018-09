Zoom: Kto pomohol najväčšiemu géniovi matematiky

Ako žil matematický génius Leonhard Euler.

Asi veľa vedeckých príbehov nezačína podobne. Pastor kalvínskej cirkvi a dcéra iného protestantského kňaza mali spolu syna. A z tohto syna napokon vyrástol vedecký génius... a možno najväčší matematik všetkých čias.

Lenže, život Leonharda Eulera začal práve nejako takto. I keď, kontext je asi dôležitý: jeho otec, protestanský pastor Paul III Euler, bol blízkym priateľom rodiny Bernoulliovcov. Väčšina z nás toto meno začula už kdesi na strednej škole a spájalo sa s rovnicou o kvapalinách.

V skutočnosti to však bola známa rodina matematikov a vedeckých géniov. A veľké vzory, s ktorými mladý Euler vyrastal.

Leonhard Euler už ako trinásťročný navštevoval Bazilejskú univerzitu, kde skončil s dizertáciou porovnávajúcou myšlienky Descarta a Newtona. Medzičasom si Bernoulliovci všimli jeho obrovský talent na matematiku a dávali mu súkromné lekcie.

A aj keď jeho otec preňho vymyslel kariéru kňaza, práve vplyvná matematická rodina ho presvedčila, že jeho syn raz bude veľkým matematikom. My im môžeme iba poďakovať – a teda asi aj za to, že mu vybavili miesto na vtedajšej Ruskej akadémii vied, takže Euler mohol začať so svojou vedeckou kariérou v prvej polovici 18. storočia v Petrohrade.

Turbulentné časy nielen v dobovom Rusku asi môžeme preskočiť, no Euler sa napokon vrátil na západ a získal miesto v Berlíne. A tam nielenže napísal takmer štyri stovky vedeckých prác, ale posunul vedu tak, že sa vlastne o ňom dodnes rozprávame, učíme a mnohé po ňom voláme.

Veď urobme si len krátky prehľad: jeho meno nesú funkcie, mnohé rovnice a transformácie, čísla, formuly, teorémy, dokonca vedecké zákony. Tie napríklad rozširujú platnosť Newtonových pohybových zákonov na pohyby komplexnejších telies. A, nezabudnime, jeho meno nesie aj asi 18-kilometrová planétka v pásme planétok medzi Marsom a Jupiterom.

Ak sa ale chceme vyhnúť podrobnostiam, Leonhard Euler zásadným spôsobom posunul naše poznanie v matematike, pričom sa venoval nielen infinitezimálnemu počtu, množinám a grafom, ale bol aj pionierom topológie a analytickej teórie čísiel. Nevraviac o jeho prínose pre logiku, optiku, astronómiu a teóriu hudby, do ktorej sa pokúsil vnášať prísne matematické princípy.

Leonhard Euler sa po tom, ako mu postupujúce ruské vojská v roku 1760 vyplienili počas Sedemročnej vojny majetok a dostal od Rusov veľkú náhradu spôsobených škôd, do Ruska vrátil. Prijal pozvanie do Petrohradu, kde pôsobil až do svojej smrti.

Zomrel 18. septembra v roku 1783.

