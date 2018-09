PODCAST ZOOM Zoom: Učenie noviniek fyzicky zmení naše mozgy

Je to otrava, niekedy to je nepríjemné a ešte to aj mení mozog.

11. sep 2018 o 17:10 Tomáš Prokopčák, Matúš Beňo

Všetky časti podcastu Zoom https://www.podbean.com/media/player/d7chn-997837?from=site&vjs=1&skin=1&fonts=Helvetica&auto=0&download=0 Prepis podcastu do textu Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku či opakovanie je matkou múdrosti. Staré známe frázy ste zaručene počuli vždy, keď ste sa začali učiť niečo nové. Lenže keď sa učíte celkom novú vec, váš mozog sa zásadne mení. No platí, že či už ste mladí, alebo starí, učíte sa rýchlo alebo pomaly, proces učenia je v princípe pre všetkých rovnaký. Táto schopnosť pretrváva aj vo vysokom veku, i keď nefunguje tak dobre ako zamladi. Ako teda učenie funguje a čo sa vtedy deje v našej hlave? Mozog je prepojená sieť buniek, ktoré sa nazývajú neuróny. Predstaviť si ich môžete ako maličké strojčeky s množstvom malých a jedným dlhým káblom. Dlhý kábel - axón - je zakončený viacerými výbežkami, ktoré sa napájajú na malé káble - dendrity - ďalších neurónov. Keď medzi sebou rozličné časti mozgu komunikujú, vyšlú vzruchy v podobe elektrických impulzov, ktoré putujú z jedného neurónu cez axón do dendritov ďalšieho neurónu v sieti, a tak ďalej po nervovej dráhe až na miesto určenia. Miesta, kde sa axón jedného neurónu spája s dendritmi druhého neurónu, teda miesta kontaktu nervových buniek, sa nazývajú synapsie. Neurónové strojčeky sa takto spúšťajú v kaskádach. Zapnete jeden a ten naštartuje cez kábliky ďalšie a ďalšie v rade. Aj pri učení sa v mozgu nervové bunky aktivujú v určitom poradí. Neurón A aktivuje neurón B, ten zas spustí neurón C - opakovaným spúšťaním sa synaptické spojenie medzi nimi neurónmi zosilňuje. Počas každej z opakovaných činností sa spustí určité zoskupenie neurónov, cez ktoré prechádza vzruch. Synaptické spojenie medzi bunkami sa tak neustále zlepšuje a činnosť sa pre vás stáva postupne jednoduchšou a ľahšou. Jednoducho, zautomatizuje sa. A práve o túto silu medzi prepojeniami pri učení ide. Zjednodušene ide o to, že čím zdatnejší v určitej činnosti ste, tým menej práce a úsilia musí mozog vynaložiť. Najprv sa vám zdá, že s novou činnosťou nemotorne zápasíte. Opakovaním sa činnosť zrazu stáva rutinou a pomaly si ani neuvedomíte, že vám samé. Opakované cvičenie jednoducho pomáha mozgu vyladiť sa. Do diania sa zapája aj odmeňovací systém mozgu, ktorý zachytí dobrý pocit a podnecuje ďalšie učenie. Ale rovnako, ako sa konkrétne spojenia medzi bunkami posilňujú, existuje aj opačný proces. Spojenia tých nervových buniek, ktoré sa netýkajú potrebných procesov, sa naopak oslabujú. Táto tvárnosť mozgu je veľmi dôležitá, pretože zabraňuje, aby sa v ňom udržovali nepotrebné informácie. Mozog by sa bez podobnej regulácie zahltil. Ďalšie správy z vedy: Pri mozgu ešte ostaňme. Vedci v mozgu objavili nové záhadné bunky, prezývajú ich šípkové neuróny. Zaujímavé je, že bunky nachádzajúce sa v horných vrstvách mozgovej kôry, majú ľudia, ale myši napríklad nie. Ich účel je zatiaľ záhadou. Ľudia, ktorí zvyčajne nečítajú správy, sú oveľa lepší v predpovedaní toho, ktoré články sa stanú virálnymi. Napokon, dáva to zmysel: byť virálnym predsa znamená, že správa sa šíri aj na miestach, kde sa správy normálne nedostanú. Niektoré tumory dokážu zastaviť rast svojej vlastnej sekundárnej rakoviny. Vedci zistili, že vedia vydať akýsi príkaz STOP pre metastázy. Teraz sa chcú zamerať práve na tento systém: ako napodobniť signály na zastavenie rastu metastáz.