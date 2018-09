Zoom: Zdá sa, že naša galaxia je vesmírnym zombie

Je možno, že Mliečna cesta skrýva veľké tajomstvo.

10. sep 2018

Naša domovská galaxia má za sebou oveľa dramatickejšie dejiny, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Ukazuje sa totiž, že Mliečna cesta už raz zomrela a my zrejme žijeme v druhej fáze jej života. Žijeme galaktický požičaný čas.

Zvláštnu minulosť Mliečnej cesty naznačujú výpočty japonského astronóma Masafumi Nogučiho, ktorý preskúmal hviezdy našej galaxie. Na základe chemického zloženia sa hviezdy dajú rozdeliť na dve rozdielne skupiny, každá s odlišným množstvom prvkov.

A práve toto rozdelenie naznačuje, že pri vývoji galaxie sa stalo čosi, o čom veľa nevieme. Odpoveď však môže ponúkať model vývoja galaxie, ktorý publikoval prestížny magazín Nature.

Asi môžeme povedať, že dejiny našej Mliečnej cesty sú zapísané v zložení jej hviezd. Hviezdy vznikajú z mračien prachu a plynu, a tak dedia všetky prvky, ktoré v tom čase obsahoval.

V galaxii sú však dve skupiny hviezd s rozdielnym zložením. Jedna je bohatá na prvky ako kyslík, horčík, vápnik a kremík, zatiaľ čo druhá skupina obsahuje veľa železa, teda oveľa ťažší chemický prvok. A vedci nevedia povedať, prečo.

Noguči z Univerzity v Tóhoku si teraz myslí, že riešením môže byť jeho model. Pozrel sa desať miliárd rokov do minulosti a sledoval, ako sa Mliečna cesta bude vyvíjať.

Vychádzal pritom z teórie, ako sa v galaxiách počas vývoja hromadí okolitý studený plyn a vytvára hviezdy. Pôvodne ju astrofyzici navrhli pre oveľa väčšie galaxie ako Mliečna cesta, no Noguči sa domnieva, že sa dá použiť aj pri našej vlastnej galaxii.

Podľa vedca hviezdy vznikli v dvoch rôznych érach s dlhým obdobím medzi nimi. V medzičase sa vznik nových sĺnk zastavil.

Na začiatku sa plyn zbiehal v našej galaxii a z neho vznikajú prvé hviezdy. Po uplynutí niekoľkých miliónov rokov vybuchli prvé supernovy, ktoré do priestoru uvoľňovali kyslík, horčík či kremík. Z týchto prvkov zas vznikli ďalšie hviezdy.

Avšak o tri miliardy rokov sa podľa modelu proces vzniku hviezd zastavil. Rázové vlny z výbuchov hviezd zohriali studený plyn, ktorý prestal prúdiť do galaxie.

Počas tohto obdobia vybuchovali dlhožijúce supernovy, ktoré zase uvoľnili do priestoru množstvo železa, čím zmenili aj zloženie plynu. Keď plyn o dve miliardy rokov neskôr vychladol, začal do galaxie opäť prúdiť a podnietil vznik ďalšej generácie hviezd bohatej na železo. Teda hviezd, ako je naše Slnko, ktoré má približne 4,6 miliardy rokov.

A, mimochodom, nie sme v tom sami. Nová hypotéza sedí aj so zisteniami minuloročnej štúdie, podľa ktorej aj hviezdy v galaxii Andromeda vznikli v dvoch fázach.

