Zoom: Nie, neexistuje zdravé a bezpečné pitie alkoholu

Čím viac alkoholu za deň vypijete, tým viac rastú zdravotné riziká.

7. sep 2018 o 15:52 Tomáš Prokopčák, Matúš Beňo

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/aijwh-98aef2?from=site&vjs=1&skin=1&fonts=Helvetica&auto=0&download=0

Prepis podcastu do textu

Žiadne množstvo nie je dostatočne malé. A žiadne množstvo nie je v poriadku, ani bezpečné. Zdá sa totiž, že aj príležitostný pohárik alkoholu škodí nášmu zdraviu.

Podľa novej obsiahlej štúdie, ktorá vyšla v prestížnom lekárskom magazíne Lancet, v skutočnosti nie je žiadne množstvo alkoholu bezpečné. Akýkoľvek možný pozitívny vplyv alkoholu totiž výrazne prevažujú celkové negatívne účinky na zdravie človeka.

A čím viac alkoholu za deň vypijete, tým viac rastú zdravotné riziká.

Vedci sa rozhodli, že sa na konzumáciu alkoholu pozrú lepšie. Porovnávali preto abstinentov s tými, ktorí si dali len jeden pohárik denne. Ukázalo sa, že riziko vzniku zdravotného problému týkajúceho sa alkoholu narástlo o pol percenta.

To nie je veľa. Lenže skúste sa nepozerať len na jednotlivca, ale vnímajte to z pohľadu celej populácie. V takom prípade to už môže byť problémom.

Ak si však dáte dva poháriky denne, riziko sa zvýšilo na sedem percent. A pre tých, ktorí vypijú päť pohárikov denne, narástlo riziko až na tridsaťsedem percent.

Hlavnou príčinou úmrtí spájaných s alkoholom medzi 50- a viacročnými ľuďmi bola pritom rakovina.

A keď už teda hovoríme rôzne čísla, pridajme ešte tri: výskumníci odhadujú, že alkohol pije každý tretí človek, pričom každoročne preň zomrie takmer sedem percent mužov a viac ako dve percentá žien.

Dosiaľ sa pritom umiernené pitie skôr odporúčalo. Napríklad pohár červeného vína denne mal chrániť pred kardiovaskulárnymi ochoreniami. To zrejme platí, nový výskum netvrdí, že predchádzajúce zistenia sú zlé, nie sú. Problémom sú nevýhody, a nevýhody premietnuté na veľké skupiny ľudí.

Predchádzajúce štúdie totiž sledovali skôr jednu konkrétnu vlastnosť. No nesledovali všetky zdravotné dôsledky, dokonca úmrtia, ktoré mali s alkoholom čosi spoločné. A vtedy okrem problémov so srdcom treba brať do úvahy aj rakovinu, nákazlivé ochorenia, dopravné nehody či násilie.

Vedci preto hovoria, že by sa mali zmeniť akčné plány a odporúčania. Lenže, čo si tu budeme hovoriť, ono sa ľahko povie – nepite.

Ďalšie správy z vedy:

Archeológovia objavili dokonalú fosíliu vyhynutého koňa. Nález starý zhruba 40-tisíc rokov má hrivu aj orgány. V čase smrti malo žriebä druhu Equus lenensis dva mesiace.

Stravovacie návyky majú vraj väčší vplyv na ženy ako na mužov. Nový výskum naznačuje, že ženy potrebujú štatisticky bohatšiu a pestrejšiu stravu na to, aby sa cítili dobre.

Ak spíte päť a menej hodín denne, výrazne sa zvýši riziko zdravotných problémov. Vedci hovoria, že sa riziko srdcovo-cievnych ochorení môže u mužov zvyšovať až dvojnásobne.