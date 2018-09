Zoom: Turista nafilmoval, ako klamú o migrantoch. Akurát klamal on

Keď si na rozdiel od slušných médií neoveríte, čo sa stalo.

6. sep 2018 o 14:20 Tomáš Prokopčák, Daniel Hoťka

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/2zyu2-98aeef?from=site&vjs=1&skin=1&fonts=Helvetica&auto=0&download=0

Prepis podcastu do textu

Českému turistovi sa podarilo nakrútiť, ako mimovládky simulujú topenie migrantov v mori. Reportáž zrejme čoskoro odvysielajú všetky renomované spravodajské agentúry, aby vytvorili tlak na európske vlády.

S podobným opisom šírili počas leta nacionalistické a dezinformačné stránky odkaz na video, ktoré údajne zobrazovalo televízny štáb pri nakrúcaní falošnej reportáže o utrpení migrantov v Stredozemnom mori.

Záznam údajne priniesol český turista z gréckeho ostrova Kréta. S rôznymi komentármi ho prevzali známe konšpiračné a dezinformačné webstránky.

No video s českým komentárom, ktoré visí na Youtube od 31. júla a zozbieralo už viac ako štvrť milióna pozretí, je klamstvom.

Overenie skutočného pôvodu videa trvalo bezmála mesiac. Podľa článku Českého rozhlasu po ňom pátrala francúzska spravodajská agentúra AFP aj nemecký server Correctiv.org.

Nakoniec sa ukázalo, že nakrúcanie sa skutočne odohralo. Išlo však o scénku pre hraný dokument s titulom Krajina Panny Márie Bolestnej. Ten sa odohráva v roku 1922 v Turecku a venuje sa úteku Grékov pred veľkým požiarom.

Údajný autor videa Marek Chrastina sa k jeho videu pre Český rozhlas vyjadril iba cez Facebook. Oznámil, že šírenie nepravdivej informácie ho mrzí a že je ochotný sa za ňu aj verejne ospravedlniť.

Server hatefree.cz pritom priniesol aj zábery z oficiálnej stránky filmu, na ktorých sa dá identifikovať filmový štáb z Chrastinovho videa.

To, že normálne médiá záznam neprevzali, kým ho nedokázali overiť, je v skutočnosti správny postup. Skutočné informácie sa agentúre AFP podarilo vypátrať až koncom augusta.

Klip však medzitým vďaka dezinformačným stránkam a sociálnym médiám zozbieral tisíce nenávistných komentárov. Niektoré patrili utečencom, iné štandardným médiám, ktoré vraj klamú.

Nuž, tentoraz znovu klamal niekto iný. Ostáva nám už iba sledovať, či sa aj ospravedlní. No ako sme už v Zoome povedali viackrát: slušné noviny spoznáte podľa toho, že si svoju chybu vedia priznať a ospravedlniť sa za ňu.

Chyby robíme všetci. Ale nie všetci si zo šírenia klamstiev urobili svoj cieľ.

Ďalšie hoaxy:

Niektorí politici nielen v Česku tvrdia, že Nemecko zrušilo promenádu v plavkách na svojej miss kvôli moslimom. Nuž, ľudská hlúposť je nekonečná asi ako vesmír. Nie, nemecká misska podobne ako napríklad tá americká nebude mať vystavovanie takmer nahých ženských tiel preto, že sa chcú viac zamerať na talent, osobnosti a skutočné vlastnosti dievčat. A ak chcete vidieť mäso, navštívte mäsiarstvo.

Vraj v Juhoafrickej republike vraždia bielych farmárov. Dokonca sa to dostalo aj do tweetu amerického prezidenta. Americkí náckovia a rasisti totiž už roky veria, že v Južnej Afrike sa pácha na bielych genocída. Nepácha, v skutočnosti bol počet vrážd farmárov v krajine minulý rok najnižší za posledných dvadsať rokov. Áno, Juhoafrická republika má vážny problém s násilím, no obeťami sú všetci.

A s Donaldom Trumpom sa spája ešte jeden hoax. Vraj ruský prezident Vladimir Putin zachránil zraneného Donalda Trumpa počas Vietnamskej vojny. Nuž, je to hlúposť, Trump nebojoval vo Vietname a Putin tiež nie.