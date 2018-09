Zoom: Ako zistíte, že ste závislým na kofeíne

Keď okrem únavy cítite aj ďalší nepríjemný účinok.

S kofeínom je zaťažko. Kávu máme radi, ešte radšej ju pijeme a potom sa cítime príjemne. Keď sa totiž kofeín vstrebe do tela, rýchlo vstúpi do mozgu a zablokuje receptory zodpovedné za utlmenie mozgovej aktivity. Vďaka tomu sa po šálke kávy cítime sviežejšie, sústredenejšie, dokonca s náznakmi jemnej eufórie.

No kofeín, podobne ako iné stimulanty má aj svoju odvrátenú stránku. Keďže je návykový, môžu sa pri jeho nedostatku objaviť abstinenčné príznaky. V prípade, že telo nedostane svoju obvyklú porciu, cítime únavu, sme nepozorní alebo rovno podráždení.

A najčastejším príznakom vynechanej šálky kávy sú bolesti hlavy.

Bolesť hlavy pri abstinenciu od kofeínu vie byť rôzna. Môžu to byť iba mierne a krátkodobé poryvy, človek v prvý až druhý deň bez kofeínu cíti napätie či tlak, takzvanú tenznú bolesť hlavy.

No v extrémnych prípadoch môže bolesť trvať celý týždeň, alebo má podobu silnej migrény. Dôvodom je, že naša tvár a hlava sú najaktívnejšou a aj najcitlivejšou časťou nášho tela. Aby mozog dokázal presne rozpoznávať a reagovať na dianie v okolí, musí sa spoľahnúť na signály zo zmyslových orgánov.

No a bez kofeínu môže signály vnímať nesprávne.

Lenže ak ich interpretuje nesprávne, výsledkom je okrem iného aj stav, keď inak bežné signály považuje za bolesť. Aspoň to tvrdí jedna z hypotéz.

Samozrejme, ono to bude zložitejšie. Lenže čo i len mierne abstinenčné príznaky po vysadení kofeínu pocíti približne polovica ľudí, ktorí pravidelne pijú kávu alebo čaj. A pravdepodobnosť takýchto príznakov stúpa tým viac, čím pravidelnejšie človek prijíma kofeín. A, žiadne také, že vás sa to netýka, na to, aby ste si vytvorili návyk, postačia už tri dni pitia kávy.

Ale teraz návod. Ak chcete podobným bolestiam hlavy zabrániť, spočiatku použite malé dávky kofeínu. Stačí si dopriať približne štvrtinu obvyklej porcie, alebo si vybrať kávu, ktorá ho obsahuje kofeínu. Bolesť, ktorá vznikla pre chýbajúci kofeín, by mala ustúpiť zhruba pol hodinu po vypití čaju alebo kávy.

No ak sa chcete bolesti zbaviť natrvalo, musíte sa zbaviť kofeínu. A v takom prípade sa pripravte na najhoršie príznaky po prvé dva dni.

