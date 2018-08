Premeňte svoj smartfón na školskú pomôcku

Zabudnite na Facebook, nudu radšej zažeňte učením a získavaním informácií.

31. aug 2018 o 16:51 Matúš Paculík

Smartfóny sú výkonné, s obrovskou pamäťou a najnovšie aj veľkými displejmi. Pre to, aby ste ich premenili na jednu veľkú študentskú pomôcku, vám postačí prístup na internet a niekoľko šikovných aplikácií.

Vybrali sme päť aplikácií, ktoré vám uľahčia študentský život – od automatického zálohovania, cez robenie poznámok, ich organizáciu, až po rôzne zdroje vedomostí a kurzov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Fotenie poznámok – Office Lens

Bezproblémové zaznamenanie poznámok, bločkov, normálnych dokumentov, či informácií na školskej tabuli. Teda výrazne viac ako to, čo dokáže aj bežný skener, vrátane najdôležitejšej funkcie, prevodu obsahu z fotografie na editovateľný text a tabuľky.

Aplikácia Office Lens od Microsoftu je dostupná zadarmo pre všetky mobilné platformy, vyskúšať ju teda môžete bez platenia a to vrátane prenosu dát do poznámkového bloku OneNote. Pre plnohodnotné využitie všetkých funkcií sa bohužiaľ nezaobídete bez predplatného balíka Office 365.

Dáta sú totiž automaticky ukladané na cloud, spracované a následne otvorené v mobilnej aplikácii Word, Excel, či PowerPoint. Smartfón teda môžete použiť hneď na editáciu zosnímaného textu, alebo si sadnete za počítač a dáta spracujete neskôr.

Pri fotení sa nemusíte snažiť spraviť dokonalý záber dokumentu, alebo tabule. Aplikácia dokáže úspešne rozpoznať hrany dokumentu aj pri fotografii spravenej z boku, následne vyreže dokument a upraví ho tak, aby vyzeral, že bol použitý klasický skener.

+ jednoduché používanie, funkcie, fotenie z boku

- zadarmo funguje obmedzene

Cena: základné funkcie zadarmo

Stiahnite si aplikáciu pre Android alebo iOS

Cloud – Disk Google

Hororové príbehy o nenávratnej strate rôznych ročníkových a záverečných prác by nemuseli vôbec existovať, pokiaľ by si každý študent svoje dáta zálohoval. No len málokoho baví neustále kopírovanie súborov na externý disk a tak si radšej nepripúšťa, že by o svoje dáta vôbec mohol prísť.

Pritom stačí tak málo – nainštalovať si aplikáciu pre cloudové úložisko a využívať ho na ukladanie všetkých podkladov a dokumentov. Tie tak máte vždy k dispozícii na hlavnom zariadení, napríklad notebooku a zároveň aj kdekoľvek, kde je internetové pripojenie.

Google ponúka svoj cloud zadarmo až do kapacity 15 gigabajtov, čo by malo bez problémov stačiť pre väčšinu študentov. V prípade potreby si môžete doplatiť za väčšiu kapacitu, presnejšie dve eurá mesačne za 100 gigabajtov.

Cloudové služby ponúkajú aj iné spoločnosti vrátane Apple a Microsoftu, ktorý cloudové služby dáva zadarmo k predplatnému balíka Office. Pokiaľ nepotrebujete uchovávať veľké objemy dát, tak vás využívanie cloudového úložiska nebude stáť vôbec nič.

+ cena, funkcie, automatické zálohovanie

- vyžadovaný prístup na internet

Cena: do 15 GB zadarmo

Stiahnite si aplikáciu pre Android alebo iOS

Výpočty a informácie - Wolfram Alpha

Webová služba, ktorá dokáže nahradiť množstvo kníh a ušetrí vám desiatky hodín času. Funguje od roku 2009, pričom je dostupná aj ako aplikácia pre najrozšírenejšie mobilné platformy. Jej možnosti sú obrovské, no zároveň sa predpokladá aspoň základná znalosť danej problematiky.

Službu môžeme zjednodušene označiť za vedecký Google. Je tu riadok na zadávanie textu, môžete vkladať celé súbory dát pre výpočty, či fotografie pre ich ďalšiu analýzu. Pokojne sa pýtajte na všetko možné, zložité, alebo aj jednoduché veci, ako je napríklad hmotnosť. Pridružené témy sú vzdialené na jeden klik, bez dobrej znalosti anglického jazyka sa však nezaobídete.

V základe je služba zadarmo a aplikácia za malý poplatok. Priplatiť si môžete za prémiové funkcie, ako je napríklad zobrazenie jednotlivých krokov pri výpočtoch, čo oceníte pri učení a kontrolovaní svojich domácich úloh. Navyše ak by vám chýbali príklady na počítanie, služba vám ich vygeneruje nekonečné množstvo.

+ množstvo informácií, výpočty

- prémiové funkcie za poplatok

Cena: web zadarmo, aplikácia za 3 eurá

Stiahnite si aplikáciu pre Android alebo iOS

Poznámkový blok – Evernote

Zabudnite na papier a klasické pero, digitalizované poznámky máte stále so sebou, na každom smartfóne, tablete, či notebooku. Nikdy ich nestratíte, nezničíte a pokiaľ si vystačíte so 60 megabajtami mesačne, nemusíte platiť nič. Môžete písať poznámky na klávesnici, rukou, perom, môžete fotiť, pridať zvukový záznam, či ukladať PDF súbory.

Silnou stránkou aplikácie je organizácia všetkých záznamov, ktoré si môžete prehľadne triediť do jednotlivých poznámkových blokov, môžete vytvárať rôzne upozornenia a samozrejme vo všetkom aj vyhľadávať.

Pokiaľ chcete mať všetky svoje poznámky digitálne, tak pravdepodobne budete musieť platiť mesačný poplatok za Premium verziu služby. Tá vám umožní synchronizovať dáta na viac ako len dvoch zariadeniach a zvýši kapacitu prenosu dát pre nahrávanie až na 10 gigabajtov mesačne.

Kombinácia dvoch zariadení by nemala byť obmedzujúca, no 60 megabajtov na prenos mesačne je málo, hlavne ak si chcete uchovávať nielen písané poznámky, ale aj rôzne fotografie, alebo zvukové záznamy z prednášok.

+ množstvo funkcií zadarmo, písanie prstom

- pre viacej zariadenú nutný poplatok

Cena: zadarmo, Premium za 7 eur mesačne

Stiahnite si aplikáciu pre Android alebo iOS

Vzdelanie zadarmo - Khan Academy

Nudíte sa rannou cestou v preplnenom autobuse? Namiesto Facebooku kliknite na ikonku aplikácie Khan Academy a začnite sa učiť, úplne zadarmo. Khan Academy sa ako nezisková organizácia snaží už od roku 2006 sprístupniť vzdelávanie každému a úplne zadarmo.

Obsah je dostupný v mnohých svetových jazykoch, vrátane českého. Preložená je ale len časť, takže bez znalosti angličtiny prídete o množstvo zaujímavých lekcií. Okrem video lekcií tu nájdete textové informácie a aj rôzne typy testov, či prípravu na oficiálne záverečné skúšky.

K dispozícii je množstvo kategórií od matematiky cez vedu, ekonomiku až po históriu. Všetky lekcie sú prehľadne triedené, dobre funguje aj vyhľadávanie podľa konkrétnych tém. Obsah tvoria väčšinou videá, sú ich tu tisíce, mnohé doplnené o české titulky.

Obsah môžete konzumovať buď na webových stránkach, alebo v aplikácii smartfónu. Navigácia je jednoduchá, pri videách ale majte na pamäti ich dátovú náročnosť. Mimo Wi-Fi si tak môžete pomerne rýchlo vyčerpať svoj dátový balíček.

+ obrovské množstvo informácií a lekcií zadarmo, mnohé aj v češtine

- žiadne

Cena: zadarmo

Stiahnite si aplikáciu pre Android alebo iOS